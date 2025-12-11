Hướng dẫn mới về cấp giấy phép khám chữa bệnh cho các điểm trạm y tế

Đối với các điểm trạm y tế xã sau sắp xếp theo chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Y tế tỉnh, thành phố sẽ điều chỉnh giấy phép hoạt động của điểm trạm y tế xã do thay đổi tên, địa chỉ theo địa chỉ hiện tại...

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn, trả lời khó khăn, vướng mắc của địa phương liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp.

Bộ Y tế cho biết theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có một giấy phép hoạt động và không có thời hạn.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thêm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm khác, thì mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một giấy phép hoạt động riêng.

Như vậy, đối với các điểm trạm y tế xã sau sắp xếp theo chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Y tế tỉnh, thành phố sẽ điều chỉnh giấy phép hoạt động của điểm trạm y tế xã do thay đổi tên, địa chỉ theo địa chỉ hiện tại.

Mỗi điểm trạm y tế xã có giấy phép hoạt động riêng, vẫn đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các điểm trạm còn thiếu nhân lực đảm bảo các tiêu chuẩn về giấy phép hành nghề, thời gian hành nghề, các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế để cấp giấy phép hoạt động và danh mục chuyên môn kỹ thuật.

Hồ sơ điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ (không thay đổi địa điểm), thời gian làm việc; đơn theo mẫu; giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi.

Bộ Y tế cũng cho biết hiện nay, Bộ đang triển khai Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”, sử dụng nguồn vốn ADB nhằm hỗ trợ một số trạm y tế xã thuộc các tỉnh dự án nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế thiết yếu và đồng bộ.

Cùng với đó, Bộ Y tế đang xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế dự phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Dự kiến có 34 tỉnh, thành phố trên cả nước được thụ hưởng, qua đó góp phần giải quyết tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ cho trạm y tế xã.

Về trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế xã, Bộ Y tế cho biết theo quy định pháp luật hiện hành, trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc quyết định đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được thực hiện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP và các văn bản pháp lý có liên quan.