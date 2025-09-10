Thứ Tư, 10/09/2025

Tiêu điểm

Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Đỗ Như

10/09/2025, 11:31

Ngày 9/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành văn bản số 1121/TTg-QHĐP về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công điện nêu rõ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội rất quan trọng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025 về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt Đại hội ở cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Mặt khác, coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các bộ, cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị chu đáo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc phục vụ tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định.

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

15:23, 04/09/2025

15:23, 04/09/2025

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

10:09, 03/09/2025

10:09, 03/09/2025

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

21:00, 26/08/2025

21:00, 26/08/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lan tỏa tinh thần tình nguyện trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặt trận tổ quốc việt nam thủ tướng chính phủ phạm Minh chính

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Để thị trường carbon vận hành hiệu quả, cần có chính sách đồng bộ từ cấp hạn ngạch, giám sát triển khai, cũng như sử dụng các công cụ kinh tế như thuế để tạo cầu. Nhiều năm qua Việt Nam chuẩn bị kỹ thuật, pháp lý, nhưng khâu then chốt là phải có thị trường, có cung-cầu thực chất và doanh nghiệp nhận thấy được lợi ích từ việc đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị để giảm phát thải...

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 360-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu...

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW (ngày 29/8/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Các sản phẩm công nghệ chiến lược cần thực hiện được lựa chọn nhằm giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam như phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp, tăng năng suất lao động, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; năng lực cạnh tranh: có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu...

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Tại dự thảo sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn quy trình lập quy hoạch, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án…

