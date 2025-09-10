Tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Công điện nêu rõ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội rất quan trọng.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh
mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước
trong kỷ nguyên mới.
Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 48-CT/TW
ngày 24/6/2025 về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phong trào thi đua thiết thực,
rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh
tế - xã hội.
Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt Đại hội ở
cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội
các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo trang trọng, tiết
kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.
Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại.
Đồng thời chỉ đạo
các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước
ngoài hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
các cấp. Phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện người Việt Nam ở nước
ngoài tham gia vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên
quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền
trước, trong và sau Đại hội.
Mặt khác, coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và
thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở
nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người
Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các
cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các bộ, cơ quan
liên quan trong việc chuẩn bị chu đáo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc
phục vụ tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định.