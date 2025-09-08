Thứ Hai, 08/09/2025

Tiêu điểm

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Minh Hiếu

08/09/2025, 15:58

Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Báo Nhân dân
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Báo Nhân dân

Sáng ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Tài chính.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chủ động, kỹ lưỡng, nghiêm túc của Đảng ủy Công an Trung ương và đánh giá nội dung dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII được xây dựng với bố cục cơ bản chặt chẽ, khoa học, bám sát yêu cầu.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, khoa học, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và 3 nhóm chỉ tiêu về công tác nghiệp vụ, công nghiệp an ninh và chuyển đổi số, hậu cần, xây dựng lực lượng và đối ngoại; 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới toàn diện công tác công an; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp vào hòa bình và an ninh quốc tế.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, thẳng thắn đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; có đánh giá chung và đề ra phương hướng gồm 4 biện pháp sát với thực tiễn tình hình, có tính khả thi cao nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bám sát đánh giá tình hình, kết quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; thể hiện đầy đủ những nội dung chính của Báo cáo chính trị, là cơ sở rất quan trọng để hoàn thiện Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể hóa 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức chặt chẽ việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định.

Trên cơ sở nội dung kết luận tại Hội nghị, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu những ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu.

Đọc thêm

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025

Ngày 8/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025, nhằm xem xét và cho ý kiến đối với 9 dự án Luật. Phiên họp có sự tham gia của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

1

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường

2

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thế giới

3

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Thế giới

4

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Thế giới

5

Dự kiến 2.300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực năng lượng xanh

Kinh tế xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: