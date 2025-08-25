Thứ Hai, 25/08/2025

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Dân sinh

Ứng phó bão số 5: Hai sân bay tạm dừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 09:57

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tài sản, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Đồng Hới (Quảng Trị) trong ngày 25/8, khi bão số 5 (Kajiki) được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực này...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã quyết định tạm ngừng khai thác tại hai cảng hàng không trong ngày 25/8 để đảm bảo an toàn hoạt động bay. Cụ thể, Cảng hàng không Thọ Xuân dừng khai thác từ 4 giờ đến 16 giờ; Cảng hàng không Đồng Hới dừng từ 10 giờ đến 21 giờ.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó bão số 5. Các cảng hàng không được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp gồm: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Ngoài ra, các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng cùng các cảng hàng không Chu Lai, Pleiku cũng phải cập nhật thường xuyên để sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Đồng thời, các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn cho công trình, đài trạm và hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, các phương án chống mưa bão, phòng ngừa ngập úng, khơi thông dòng chảy cũng được triển khai nhằm bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị trong sân bay, hạn chế tối đa thiệt hại và nhanh chóng ổn định khai thác sau bão.

Các hãng hàng không cũng đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong hai ngày 24 và 25/8. Tại Phú Bài (Huế), trong ngày 24/8, nhiều chuyến bay giữa Hà Nội – Huế và TP Hồ Chí Minh – Huế đã bị hủy. Ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được khai thác trở lại nhưng chỉ sau 12 giờ trưa.

Tại Đồng Hới, các chuyến bay VN1404, VN1405 (TP Hồ Chí Minh – Đồng Hới) và VN1591, VN1590 (Hà Nội – Đồng Hới) bị hủy trong ngày 25/8. Tại Thọ Xuân (Thanh Hóa), toàn bộ các chuyến bay giữa Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh trong ngày 25/8 cũng bị hủy.

Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Vietnam Airlines khẳng định sẽ hỗ trợ hành khách theo quy định.

Tương tự, Vietjet cũng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác với một số chuyến bay đến và đi từ Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài và các sân bay khác trong vùng ảnh hưởng của bão số 5.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời thay đổi lịch bay, đồng thời cập nhật thông tin khí tượng để triển khai hành động ứng phó, giảm thiểu tác động đến hoạt động khai thác, bảo vệ người và tài sản trước thiên tai.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

22:44, 24/08/2025

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

14:27, 23/08/2025

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Bão số 5 gây mưa rất to ở các tỉnh miền Trung, ngập lụt xảy ra nhiều nơi

19:10, 14/10/2022

Bão số 5 gây mưa rất to ở các tỉnh miền Trung, ngập lụt xảy ra nhiều nơi

an toàn bay Bão số 5 Cảng hàng không cục hàng không Việt Nam điều chỉnh lịch bay hàng không khai thác phòng chống thiên tai Vietjet Vietnam Airlines

