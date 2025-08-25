Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ để ứng phó bão số 5
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 09:49
Sáng 25/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) và mưa lớn trên diện rộng, nhiều hồ thủy điện tại nhiều địa phương đã phải đồng loạt mở cửa xả, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.
Tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), vào 6h sáng 25/8, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ đạt 345 m3/s, mực nước dâng ở mức 191,12 m/200 m. Nhà máy đã mở 6 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả 805 m3/s, trong đó 460 m3/s qua đập tràn và 345 m3/s qua tua-bin phát điện.
Theo Giám đốc thủy điện Bản Vẽ Tạ Hữu Hùng, việc xả lũ được thực hiện từ ngày 23/8 theo lệnh Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An. “Nhà máy vận hành xả nước theo đúng quy trình liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du”, ông Hùng cho hay.
Thủy điện Bản Vẽ là công trình lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, công suất thiết kế 320 MW. Hồ chứa rộng hơn 8.700 km2, nằm trên địa bàn các xã Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (Nghệ An).
Tại Thanh Hóa, thủy điện Trung Sơn mở 3 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả 775 m3/s (273 m3/s qua đập tràn và 502 m3/s qua nhà máy). Mực nước hồ đạt 160 m, cao hơn mực nước chết 10 m; lưu lượng nước về hồ đạt 149,78 m3/s.
Thủy điện Quảng Trị mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả 49 m3/s, trong đó 30 m3/s qua đập tràn.
Ở khu vực Tây Bắc, thủy điện Lai Châu xả 1 cửa mặt với tổng lưu lượng 2.068 m3/s, gồm 536 m3/s qua đập tràn và 1.532 m3/s qua tua-bin phát điện. Lưu lượng nước về hồ đạt 2.170 m3/s, mực nước hồ ở mức 295 m, cao hơn nhiều so với mực nước chết (265 m).
Ngoài ra, một loạt hồ thủy điện khác tại miền Trung và Tây Nguyên như Pleikrông, Sông Bung 2 (Quảng Nam), Sông Ba Hạ (Đắk Lắk), Sê San 3A, An Khê (Bình Định) cũng đã mở cửa xả lũ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 25/8, bão Kajiki đang ở tọa độ 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông và cách Quảng Trị 180 km về phía Đông Đông Bắc. Bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/h), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h.
Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ra lệnh cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8, trừ các phương tiện ưu tiên và phục vụ ứng phó thiên tai. Công ty CP 478 - đơn vị quản lý cầu - bố trí lực lượng cảnh giới 24/24h, rào chắn, cảnh báo từ xa và phân luồng giao thông tại hai đầu cầu.
Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với xã Đan Hải (Hà Tĩnh), có chiều dài 1.728 m, tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng, được khởi công năm 2019 và thông xe năm 2021. Việc tạm cấm lưu thông nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh bão số 5 đang tiến sát đất liền.
