Imperia - Dấu ấn chiến lược của MIK Group trên thị trường bất động sản

Được biết đến như dòng sản phẩm chủ lực trong hơn một thập kỷ qua, Imperia là thương hiệu gắn liền với hành trình phát triển của MIK Group, được xem như một dấu ấn chiến lược trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp.

Các dự án mang thương hiệu này ghi dấu ấn bằng quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại cùng hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, mang đến không gian sống tiện nghi, hài hòa với thiên nhiên.

Từ những thành công của các dự án như Imperia Garden với concept “vườn trong phố”, Imperia Sky Garden – “vườn chân mây”, hay Imperia Smart City – khu căn hộ cao cấp tại đại đô thị phía Tây Hà Nội, MIK Group đã khẳng định vị thế của dòng sản phẩm Imperia trong phân khúc nhà ở cao cấp trên thị trường bất động sản.

Các dự án mang thương hiệu Imperia đã đi vào hoạt động mang đến không gian sống hiện đại và cân bằng cho cư dân.

Năm 2025, MIK Group đã phát triển dự án Imperia Signature Cổ Loa với tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, thiết kế và tiện ích, hướng tới mô hình cộng đồng cư dân quốc tế. Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng dòng sản phẩm thương hiệu Imperia đến các vùng vệ tinh phía Đông Hà Nội như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và TP.HCM, tạo nên hệ sinh thái phát triển hiện đại, bền vững.

Imperia Signature Cổ Loa điểm nhấn kiến trúc hiện đại giữa trung tâm khu Đông Hà Nội, biểu tượng cho phong cách sống tinh tế và thịnh vượng.

Điểm chung của mỗi dự án Imperia là triết lý phát triển hướng đến con người và cộng đồng, nơi không gian sống, tiện ích và cảnh quan được quy hoạch hài hòa. Nhờ đó, Imperia không chỉ góp phần định hình chuẩn sống cao cấp tại Hà Nội mà còn trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển toàn diện và quốc tế hóa của MIK Group.

Từ nền tảng vững chắc của dòng sản phẩm Imperia, MIK Group sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với bộ sản phẩm Imperia Holiday, kết hợp yếu tố nghỉ dưỡng để mang đến trải nghiệm sống cân bằng và gần gũi thiên nhiên. Dòng sản phẩm mở rộng này được định hướng phát triển tại những địa bàn có tiềm năng du lịch và hạ tầng phát triển như Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và TP.HCM.

Imperia Holiday kế thừa nền tảng phát triển của dòng Imperia mà MIK Group đã triển khai tại nhiều dự án trước đó.

Theo đại diện MIK Group, Imperia Holiday sẽ là bước tiến chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình từ phát triển nhà ở đô thị thuần túy sang mô hình nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng, phù hợp với xu hướng sống và nhu cầu của người Việt hiện đại.

Sự ra đời của Imperia Holiday không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của MIK Group mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi đô thị, nghỉ dưỡng và cộng đồng giao hòa trong cùng triết lý phát triển bền vững.