Imperia - Dấu ấn chiến lược của MIK Group trên thị trường bất động sản

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Được biết đến như dòng sản phẩm chủ lực trong hơn một thập kỷ qua, Imperia là thương hiệu gắn liền với hành trình phát triển của MIK Group, được xem như một dấu ấn chiến lược trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp.
Các dự án mang thương hiệu này ghi dấu ấn bằng quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại cùng hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, mang đến không gian sống tiện nghi, hài hòa với thiên nhiên.
Từ những thành công của các dự án như Imperia Garden với concept “vườn trong phố”, Imperia Sky Garden – “vườn chân mây”, hay Imperia Smart City – khu căn hộ cao cấp tại đại đô thị phía Tây Hà Nội, MIK Group đã khẳng định vị thế của dòng sản phẩm Imperia trong phân khúc nhà ở cao cấp trên thị trường bất động sản.
Năm 2025, MIK Group đã phát triển dự án Imperia Signature Cổ Loa với tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, thiết kế và tiện ích, hướng tới mô hình cộng đồng cư dân quốc tế. Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng dòng sản phẩm thương hiệu Imperia đến các vùng vệ tinh phía Đông Hà Nội như Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và TP.HCM, tạo nên hệ sinh thái phát triển hiện đại, bền vững.
Điểm chung của mỗi dự án Imperia là triết lý phát triển hướng đến con người và cộng đồng, nơi không gian sống, tiện ích và cảnh quan được quy hoạch hài hòa. Nhờ đó, Imperia không chỉ góp phần định hình chuẩn sống cao cấp tại Hà Nội mà còn trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển toàn diện và quốc tế hóa của MIK Group.
Từ nền tảng vững chắc của dòng sản phẩm Imperia, MIK Group sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với bộ sản phẩm Imperia Holiday, kết hợp yếu tố nghỉ dưỡng để mang đến trải nghiệm sống cân bằng và gần gũi thiên nhiên. Dòng sản phẩm mở rộng này được định hướng phát triển tại những địa bàn có tiềm năng du lịch và hạ tầng phát triển như Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và TP.HCM.
Theo đại diện MIK Group, Imperia Holiday sẽ là bước tiến chiến lược, đánh dấu sự chuyển mình từ phát triển nhà ở đô thị thuần túy sang mô hình nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng, phù hợp với xu hướng sống và nhu cầu của người Việt hiện đại.
Sự ra đời của Imperia Holiday không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm của MIK Group mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn về một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi đô thị, nghỉ dưỡng và cộng đồng giao hòa trong cùng triết lý phát triển bền vững.
Đến năm 2035, GDP Việt Nam có thể đạt 480 – 500 tỷ USD, gấp ba lần hiện nay và tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; cùng với đó, tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số. Những biến động này dự báo sẽ tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các phân khúc nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe….
Những tháng cuối năm luôn là mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nguồn cung mới xuất hiện, dòng tiền đầu tư quay trở lại và người mua tận dụng các ưu đãi lớn nhất năm.
Thành phố Hà Nội quy định rõ trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công, phá dỡ, sửa chữa công trình xây dựng; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân sống xung quanh khu vực công trình …
Trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 sẽ mở rộng trên toàn thành phố…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 25 phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan quản lý địa phương, từ Sở Xây dựng đến UBND cấp xã, nhằm tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo sự phát triển bền vững và trật tự đô thị…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: