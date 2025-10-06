Intech Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

Ngày 2/10/22025 tại Khách sạn Sheraton, Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố và Vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, Intech Group vinh dự đón nhận danh hiệu “Top 10 Thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo 2025” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trao tặng.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên uy tín được tổ chức từ năm 2003, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước, qua đó khẳng định sức lan tỏa và uy tín đặc biệt của chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đáng chú ý, năm 2025 đánh dấu lần thứ hai liên tiếp Intech Group được vinh danh, một minh chứng rõ nét cho vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và tự động hóa. Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, chương trình năm nay tập trung vinh danh những thương hiệu tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tập đoàn Intech Group tự hào được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22.

Vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, Intech Group đã được Hội đồng bình chọn đánh giá cao nhờ những thành tựu toàn diện: chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển các giải pháp tự động hóa tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, bảo vệ thương hiệu, cùng với đó là việc triển khai những chính sách nhân văn hướng tới người lao động.

Thành quả này không chỉ ghi dấu vai trò tiên phong của Intech trong việc dẫn dắt đổi mới công nghệ tại Việt Nam, mà còn thể hiện bản lĩnh kiên định, bền bỉ của một doanh nghiệp dám đổi mới vì lợi ích cộng đồng và sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Ông Hoàng Hữu Yên đại diện nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tiên phong đổi mới sáng tạo năm 2025.

Là tập đoàn đa ngành với bốn trụ cột phát triển: Cơ khí - Tự động hóa - Công nghệ - Năng lượng, Intech Group luôn nhận thức rõ vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển dài hạn. Ông Hoàng Hữu Yên - Tổng giám đốc Intech Group nhấn mạnh: “Tinh thần đổi mới sáng tạo tại Intech Group không chỉ là một khẩu hiệu mà là một phong trào lớn, được triển khai đồng bộ trên mọi phương diện: từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến quản trị vận hành và từng công việc cụ thể của mỗi cán bộ, công nhân viên. Chúng tôi luôn kiên định với kim chỉ nam tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cung cấp giải pháp tự động hóa và sản phẩm chất lượng vượt trội cho các dây chuyền sản xuất hiện đại.”

Cũng theo đại diện Intech Group, sự tiên phong trong đổi mới sáng tạo đã mang lại cho Tập đoàn lợi thế cạnh tranh khác biệt trên cả bốn lĩnh vực trụ cột, đặc biệt là trong việc phát triển các dòng sản phẩm mới và triển khai mô hình “phổ cập robot tới doanh nghiệp Việt”, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy trong nước.

Danh hiệu ghi nhận hành trình phát triển bền vững của Intech Group.

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tiên phong đổi mới sáng tạo 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Intech Group trong hành trình đổi mới, sáng tạo và phát triển. Đồng thời, đây cũng là động lực để Tập đoàn tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn mở rộng thị trường trong và ngoài nước, mang đến những giải pháp tổng thể, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội và khẳng định vai trò tiên phong của Intech Group trên bản đồ công nghiệp - công nghệ Việt Nam và khu vực.