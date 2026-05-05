Intel chuyển dây chuyền sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu từ Costa Rica về TP. Hồ Chí Minh

Thông tin này được Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) nêu trong báo cáo gửi UBND Thành phố về hoạt động nhà máy Intel Products Việt Nam và kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn…

Theo đó, Intel dự kiến sẽ chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Đây là một phần trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động sản xuất toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của Intel tại Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Nhà máy Intel tại SHTP đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu của tập đoàn. Với diện tích 46,6 ha và tổng vốn đầu tư cam kết đạt 4,115 tỷ USD, nhà máy này là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel trên toàn cầu. Sản lượng tích lũy từ năm 2010 đến năm 2021 đã đạt hơn 3 tỷ sản phẩm, cho thấy tầm quan trọng của cơ sở này trong mạng lưới sản xuất của Intel.

Việc chuyển dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Việt Nam không chỉ giúp Intel tối ưu hóa hoạt động sản xuất mà còn tạo ra hơn 2.700 việc làm kỹ thuật cao tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương mà còn nâng cao thu nhập bình quân của người lao động, gấp khoảng 3 lần so với mặt bằng chung của khối FDI thông thường tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Intel còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua việc tài trợ dây chuyền đóng gói và kiểm định cho Trung tâm Đào tạo SHTP, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc Intel chuyển dây chuyền sản xuất về Việt Nam là một bước đi chiến lược nhằm tận dụng lợi thế về chi phí sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này cũng phản ánh sự tin tưởng của Intel vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các chính sách ưu đãi đầu tư, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Intel đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho nền kinh tế.

Với những bước đi chiến lược và sự đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới, nơi công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực chính thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Được biết, sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tính đến quý II/2025, Công ty Intel Products Vietnam (IPV) đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đưa kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD. Hiện, nhà máy IPV đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel, chiếm hơn 50% sản lượng của Tập đoàn, tạo ra hơn 6.000 việc làm.

Ngoài ra, IPV đang tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới của Intel trong các sản phẩm, trong đó có dòng sản phẩm chip tiên tiến công nghệ 18A tiên tiến nhất. Đồng thời, nhà máy IPV cũng đang tiến hành chuyển giao công nghệ mới để sản xuất chip máy tính chủ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về AI, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…