Intel chuyển dây chuyền sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu từ Costa Rica về TP. Hồ Chí Minh

Hồng Quang

05/05/2026, 10:37

Thông tin này được Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) nêu trong báo cáo gửi UBND Thành phố về hoạt động nhà máy Intel Products Việt Nam và kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn…

Nhà máy IPV trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel - Ảnh minh họa.

Theo đó, Intel dự kiến sẽ chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Đây là một phần trong chiến lược tái cơ cấu hoạt động sản xuất toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh. Quyết định này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của Intel tại Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.

Nhà máy Intel tại SHTP đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu của tập đoàn. Với diện tích 46,6 ha và tổng vốn đầu tư cam kết đạt 4,115 tỷ USD, nhà máy này là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel trên toàn cầu. Sản lượng tích lũy từ năm 2010 đến năm 2021 đã đạt hơn 3 tỷ sản phẩm, cho thấy tầm quan trọng của cơ sở này trong mạng lưới sản xuất của Intel.

Việc chuyển dây chuyền sản xuất từ Costa Rica về Việt Nam không chỉ giúp Intel tối ưu hóa hoạt động sản xuất mà còn tạo ra hơn 2.700 việc làm kỹ thuật cao tại TP. Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương mà còn nâng cao thu nhập bình quân của người lao động, gấp khoảng 3 lần so với mặt bằng chung của khối FDI thông thường tại Thành phố.

Bên cạnh đó, Intel còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam thông qua việc tài trợ dây chuyền đóng gói và kiểm định cho Trung tâm Đào tạo SHTP, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc Intel chuyển dây chuyền sản xuất về Việt Nam là một bước đi chiến lược nhằm tận dụng lợi thế về chi phí sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này cũng phản ánh sự tin tưởng của Intel vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các chính sách ưu đãi đầu tư, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Intel đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu, đồng thời tạo ra những giá trị bền vững cho nền kinh tế.

Với những bước đi chiến lược và sự đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới, nơi công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực chính thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Được biết, sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tính đến quý II/2025, Công ty Intel Products Vietnam (IPV) đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đưa kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD. Hiện, nhà máy IPV đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel, chiếm hơn 50% sản lượng của Tập đoàn, tạo ra hơn 6.000 việc làm.

Ngoài ra, IPV đang tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật công nghệ mới của Intel trong các sản phẩm, trong đó có dòng sản phẩm chip tiên tiến công nghệ 18A tiên tiến nhất. Đồng thời, nhà máy IPV cũng đang tiến hành chuyển giao công nghệ mới để sản xuất chip máy tính chủ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về AI, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo…

67% chi tiêu online đổ vào livestream

Đa phần người dùng lựa chọn mua hàng trên livestream từ tài khoản chính hãng của thương hiệu, gần gấp đôi so với các kênh bán hàng qua KOL hay người nổi tiếng...

AI giúp phim ngắn Trung Quốc

Thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025. Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 1 đầu năm nay, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc...

"Ông lớn" điện tử Đài Loan tính rót thêm 149 triệu USD vào Việt Nam

Tính chung các khoản đầu tư đã công bố, tổng vốn của Lite-On tại Việt Nam ước tính có thể đã vượt mốc 1,2 tỷ USD...

Quỹ AI Futures Fund của Google lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Quỹ AI Futures Fund - sáng kiến đầu tư toàn cầu do Google ra mắt từ đầu năm 2025 nhằm hỗ trợ các tổ chức AI tiên phong - đã lựa chọn Saigon AI Hub (SAIH) là đơn vị nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tham gia chương trình...

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu, Trung Quốc, nhấn mạnh thay vì cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp cần ưu tiên đào tạo lại, tạo điều kiện để người lao động chuyển sang những vị trí có giá trị cao hơn...

