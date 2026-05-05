Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon
Anh Khuê
05/05/2026, 09:48
Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...
Theo lộ trình được Chính phủ xác lập tại Nghị định
119/2025/NĐ-CP, từ năm 2025 đến hết năm 2028, Việt Nam sẽ tổ chức vận hành thí
điểm thị trường carbon trong nước, bao gồm xây dựng sàn giao dịch, hệ thống
đăng ký quốc gia và cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon; từ năm 2029 sẽ vận
hành chính thức.
Đây là bước chuyển quan trọng từ cơ chế quản lý phát thải
sang cơ chế thị trường, trong đó tín chỉ carbon trở thành một loại “tài sản” có
thể giao dịch, tạo ra nguồn thu mới cho các chủ thể tham gia. Trong bối cảnh
đó, nông nghiệp - lĩnh vực vốn ít được coi là “nguồn tạo giá trị tài chính trực
tiếp” từ môi trường - đang đứng trước cơ hội tái định vị.
TỪ RUỘNG LÚA PHÁT THẢI
THẤP ĐẾN TÀI SẢN CARBON
Không giống các ngành công nghiệp phát thải lớn như thép,
xi-măng hay nhiệt điện vốn là nhóm đối tượng chính được phân bổ hạn ngạch trong
giai đoạn đầu, nông nghiệp lại có lợi thế ở chiều ngược lại. Đó là khả năng tạo
ra tín chỉ carbon thông qua giảm phát thải và hấp thụ khí nhà kính.
Đồng bằng sông Cửu Long với vai trò là vùng sản xuất hơn một
nửa sản lượng lúa cả nước, đang được định hướng chuyển sang mô hình canh tác
phát thải thấp. Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp
không chỉ nhằm nâng cao giá trị nông sản, mà còn đặt mục tiêu tạo ra tín chỉ
carbon từ hoạt động canh tác bền vững.
Cơ chế này vận hành theo nguyên tắc: Khi nông dân hoặc doanh
nghiệp áp dụng các phương thức canh tác giảm phát thải (giảm sử dụng phân bón
hóa học, tối ưu nước tưới, quản lý rơm rạ…), lượng phát thải giảm sẽ được
đo đạc, xác nhận và có thể thành tín chỉ carbon. Các tín chỉ này sau đó có thể
được bán cho các doanh nghiệp phát thải cao để bù trừ, hoặc giao dịch trên thị
trường.
Theo quy định pháp luật hiện hành, mỗi tín chỉ carbon tương
đương với một tấn khí carbonic (CO₂) hoặc khí nhà kính quy đổi được cắt giảm
hay hấp thụ và có thể trở thành hàng hóa giao dịch trong hệ thống “giới hạn -
trao đổi” (cap-and-trade).
Điều này mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới khi nông dân
không chỉ bán lúa, mà còn có thể “bán giảm phát thải”. Với quy mô sản xuất lớn,
nếu được tổ chức bài bản, đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành một trong những
khu vực cung cấp tín chỉ carbon đáng kể của cả nước.
Thực tế, một số chương trình thí điểm đã bắt đầu hình thành.
Theo các nghiên cứu và chương trình hợp tác quốc tế, việc chi trả tín chỉ
carbon trong lĩnh vực nông nghiệp có thể được triển khai ngay từ vụ hè thu 2025
hoặc đông xuân 2025 - 2026, với nguồn tài chính hỗ trợ hàng chục triệu USD từ
các quỹ quốc tế.
Một động lực đáng chú ý là chương trình canh tác lúa phát thải
thấp trị giá 120 triệu USD tại đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB)
tài trợ.
CƠ HỘI LỚN NHƯNG
KHÔNG DỄ TIẾP CẬN
Dù tiềm năng lớn, việc tham gia thị trường carbon không phải
là câu chuyện đơn giản, đặc biệt với khu vực nông nghiệp phân tán như đồng bằng
sông Cửu Long.
Thách thức đầu tiên nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định
(MRV). Để một lượng giảm phát thải được công nhận thành tín chỉ carbon, cần có
quy trình xác minh chặt chẽ, đòi hỏi công nghệ, dữ liệu và chi phí không nhỏ.
Đây là rào cản lớn đối với nông dân nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp
hoặc tổ chức trung gian.
Bên cạnh đó, thị trường carbon trong giai đoạn 2025 - 2028 vẫn
chỉ là thí điểm, với quy mô còn hạn chế. Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường cho biết theo lộ trình, giai đoạn đầu đến hết năm 2026,
Việt Nam sẽ tập trung triển khai phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở có lượng phát
thải khí nhà kính lớn trong 3 ngành lĩnh vực chính gồm nhiệt điện, sản xuất sắt
thép, xi măng với khoảng 150 cơ sở. Việc mở rộng sang các lĩnh vực khác, bao gồm
nông nghiệp, sẽ được xem xét theo từng bước.
Điều này có nghĩa đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội tham gia thị trường carbon, nhưng không đến ngay lập tức mà phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thể chế và
khả năng xây dựng các dự án đạt chuẩn.
Một vấn đề đáng lưu ý khác là giá trị kinh tế của tín chỉ carbon vẫn
chưa ổn định, do phụ thuộc vào cung cầu thị trường và các quy định quốc tế. Nếu
không có cơ chế định giá minh bạch và ổn định, người sản xuất khó có thể coi
đây là nguồn thu lâu dài.
Tuy nhiên, xét trong dài hạn, khi thị trường carbon chính thức
vận hành từ năm 2029 và có khả năng kết nối với thị trường quốc tế, giá trị của
tín chỉ carbon nhiều khả năng sẽ được xác lập rõ hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho
các hoạt động giảm phát thải.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp
tới sản xuất nông nghiệp, việc tham gia thị trường carbon không chỉ là cơ hội
kinh tế, mà còn là một hướng chuyển đổi mô hình phát triển. Với đồng bằng sông
Cửu Long, đây có thể là bước đi quan trọng để vừa thích ứng với biến đổi khí hậu,
vừa tạo ra giá trị gia tăng mới từ chính những thay đổi trong cách sản xuất.
Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon”
14:44, 04/05/2026
Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
09:47, 12/03/2026
Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải
Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng
Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với mức giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ giai đoạn từ năm 2021- 2025 thông qua đàm phán, ký Hợp đồng mua bán giảm phát thải (ERPA)...
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh
Hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và định hướng phát thải thấp mà Hà Nội đang hướng tới...
Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia
Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...
Đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì điện- điện tử, ô tô cũ được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng
Từ ngày 25/5, các đơn vị tái chế, tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo từng nhóm cụ thể có thể được hỗ trợ với giá trị tối đa của một gói từ 10- 20 tỷ đồng...
Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết
Trong năm 2026, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả miền núi, trung du và đồng bằng giai đoạn đầu tháng 5/2026 là điều hiếm gặp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: