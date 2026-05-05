Trang chủ Kinh tế xanh

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Anh Khuê

05/05/2026, 09:48

Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...

Mô hình trồng lúa phát thải thấp, lợi thế nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long
Mô hình trồng lúa phát thải thấp, lợi thế nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long

Theo lộ trình được Chính phủ xác lập tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP, từ năm 2025 đến hết năm 2028, Việt Nam sẽ tổ chức vận hành thí điểm thị trường carbon trong nước, bao gồm xây dựng sàn giao dịch, hệ thống đăng ký quốc gia và cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon; từ năm 2029 sẽ vận hành chính thức.

Đây là bước chuyển quan trọng từ cơ chế quản lý phát thải sang cơ chế thị trường, trong đó tín chỉ carbon trở thành một loại “tài sản” có thể giao dịch, tạo ra nguồn thu mới cho các chủ thể tham gia. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp - lĩnh vực vốn ít được coi là “nguồn tạo giá trị tài chính trực tiếp” từ môi trường - đang đứng trước cơ hội tái định vị.

TỪ RUỘNG LÚA PHÁT THẢI THẤP ĐẾN TÀI SẢN CARBON

Không giống các ngành công nghiệp phát thải lớn như thép, xi-măng hay nhiệt điện vốn là nhóm đối tượng chính được phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn đầu, nông nghiệp lại có lợi thế ở chiều ngược lại. Đó là khả năng tạo ra tín chỉ carbon thông qua giảm phát thải và hấp thụ khí nhà kính.

Đồng bằng sông Cửu Long với vai trò là vùng sản xuất hơn một nửa sản lượng lúa cả nước, đang được định hướng chuyển sang mô hình canh tác phát thải thấp. Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ nhằm nâng cao giá trị nông sản, mà còn đặt mục tiêu tạo ra tín chỉ carbon từ hoạt động canh tác bền vững.

Cơ chế này vận hành theo nguyên tắc: Khi nông dân hoặc doanh nghiệp áp dụng các phương thức canh tác giảm phát thải (giảm sử dụng phân bón hóa học, tối ưu nước tưới, quản lý rơm rạ…), lượng phát thải giảm sẽ được đo đạc, xác nhận và có thể thành tín chỉ carbon. Các tín chỉ này sau đó có thể được bán cho các doanh nghiệp phát thải cao để bù trừ, hoặc giao dịch trên thị trường.

Đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành một trong những khu vực cung cấp tín chỉ carbon đáng kể của cả nước
Đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành một trong những khu vực cung cấp tín chỉ carbon đáng kể của cả nước

Theo quy định pháp luật hiện hành, mỗi tín chỉ carbon tương đương với một tấn khí carbonic (CO₂) hoặc khí nhà kính quy đổi được cắt giảm hay hấp thụ và có thể trở thành hàng hóa giao dịch trong hệ thống “giới hạn - trao đổi” (cap-and-trade).

Điều này mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới khi nông dân không chỉ bán lúa, mà còn có thể “bán giảm phát thải”. Với quy mô sản xuất lớn, nếu được tổ chức bài bản, đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành một trong những khu vực cung cấp tín chỉ carbon đáng kể của cả nước.

Thực tế, một số chương trình thí điểm đã bắt đầu hình thành. Theo các nghiên cứu và chương trình hợp tác quốc tế, việc chi trả tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp có thể được triển khai ngay từ vụ hè thu 2025 hoặc đông xuân 2025 - 2026, với nguồn tài chính hỗ trợ hàng chục triệu USD từ các quỹ quốc tế.

Một động lực đáng chú ý là chương trình canh tác lúa phát thải thấp trị giá 120 triệu USD tại đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

CƠ HỘI LỚN NHƯNG KHÔNG DỄ TIẾP CẬN

Dù tiềm năng lớn, việc tham gia thị trường carbon không phải là câu chuyện đơn giản, đặc biệt với khu vực nông nghiệp phân tán như đồng bằng sông Cửu Long.

Thách thức đầu tiên nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV). Để một lượng giảm phát thải được công nhận thành tín chỉ carbon, cần có quy trình xác minh chặt chẽ, đòi hỏi công nghệ, dữ liệu và chi phí không nhỏ. Đây là rào cản lớn đối với nông dân nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp hoặc tổ chức trung gian.

Bên cạnh đó, thị trường carbon trong giai đoạn 2025 - 2028 vẫn chỉ là thí điểm, với quy mô còn hạn chế. Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo lộ trình, giai đoạn đầu đến hết năm 2026, Việt Nam sẽ tập trung triển khai phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở có lượng phát thải khí nhà kính lớn trong 3 ngành lĩnh vực chính gồm nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng với khoảng 150 cơ sở. Việc mở rộng sang các lĩnh vực khác, bao gồm nông nghiệp, sẽ được xem xét theo từng bước.

Cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long là có, nhưng không đến ngay lập tức mà phụ thuộc vào tiến độ hàn thiện thể chế cùng khả năng xây dựng các dự án đạt chuẩn
Cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long là có, nhưng không đến ngay lập tức mà phụ thuộc vào tiến độ hàn thiện thể chế cùng khả năng xây dựng các dự án đạt chuẩn

Điều này có nghĩa đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội tham gia thị trường carbon, nhưng không đến ngay lập tức mà phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện thể chế và khả năng xây dựng các dự án đạt chuẩn.

Một vấn đề đáng lưu ý khác là giá trị kinh tế của tín chỉ carbon vẫn chưa ổn định, do phụ thuộc vào cung cầu thị trường và các quy định quốc tế. Nếu không có cơ chế định giá minh bạch và ổn định, người sản xuất khó có thể coi đây là nguồn thu lâu dài.

Tuy nhiên, xét trong dài hạn, khi thị trường carbon chính thức vận hành từ năm 2029 và có khả năng kết nối với thị trường quốc tế, giá trị của tín chỉ carbon nhiều khả năng sẽ được xác lập rõ hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động giảm phát thải.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, việc tham gia thị trường carbon không chỉ là cơ hội kinh tế, mà còn là một hướng chuyển đổi mô hình phát triển. Với đồng bằng sông Cửu Long, đây có thể là bước đi quan trọng để vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa tạo ra giá trị gia tăng mới từ chính những thay đổi trong cách sản xuất.

Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon"

14:44, 04/05/2026

Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định

Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

09:47, 12/03/2026

Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải

07:26, 29/04/2026

Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải

biến đổi khí hậu canh tác bền vững chương trình canh tác phát thải thấp đồng bằng sông Cửu Long Giảm phát thải khí nhà kính Kinh tế xanh Nghị định 119/2025/NĐ-CP nông nghiệp phát thải thấp tài sản carbon thị trường carbon Việt Nam tín chỉ carbon nông nghiệp

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với mức giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ giai đoạn từ năm 2021- 2025 thông qua đàm phán, ký Hợp đồng mua bán giảm phát thải (ERPA)...

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và định hướng phát thải thấp mà Hà Nội đang hướng tới...

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì điện- điện tử, ô tô cũ được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng

Đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì điện- điện tử, ô tô cũ được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng

Từ ngày 25/5, các đơn vị tái chế, tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo từng nhóm cụ thể có thể được hỗ trợ với giá trị tối đa của một gói từ 10- 20 tỷ đồng...

Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết

Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết

Trong năm 2026, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả miền núi, trung du và đồng bằng giai đoạn đầu tháng 5/2026 là điều hiếm gặp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

