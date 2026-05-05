“Ông lớn” điện tử Đài Loan tính rót thêm 149 triệu USD vào Việt Nam

Trong hồ sơ gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (TWSE) vào cuối tháng 4, Lite-On Technology cho biết dự kiến đầu tư thêm 149 triệu USD vào các công ty con do doanh nghiệp này sở hữu 100% tại Việt Nam.



Cụ thể, theo TNGlobal, 110 triệu USD sẽ được rót vào Lite-On Việt Nam nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng công suất sản xuất. Phần còn lại, tương đương 39 triệu USD, được phân bổ cho Lite-On Technology Việt Nam để triển khai xây dựng nhà máy mới và đáp ứng các chi phí vận hành tại Quảng Ninh.

Các khoản vốn này sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn, tùy thuộc nhu cầu thực tế.

Sau đợt tăng vốn này, tổng vốn đầu tư lũy kế của Lite-On vào Lite-On Việt Nam sẽ đạt khoảng 432,5 triệu USD. Trong khi đó, Lite-On Technology Việt Nam sẽ nâng tổng vốn lên khoảng 159 triệu USD. Doanh nghiệp Đài Loan hiện nắm giữ toàn bộ cổ phần tại cả hai pháp nhân này, đồng nghĩa với việc toàn quyền kiểm soát và không bị giới hạn về quyền sở hữu.

Lite-On cho biết các quyết định đầu tư đều nhận được sự đồng thuận của ban lãnh đạo, không phát sinh ý kiến trái chiều từ các thành viên hội đồng quản trị. Đồng thời, việc rót vốn bổ sung này không liên quan bất kỳ thay đổi nào trong mô hình kinh doanh hiện tại của tập đoàn.

Tính chung các khoản đầu tư đã công bố, tổng vốn của Lite-On tại Việt Nam ước tính có thể đã vượt mốc 1,2 tỷ USD.

Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2013 với nhà máy đầu tiên đặt tại Hải Phòng, Lite-On từng bước mở rộng dấu chân sản xuất ra khu vực lân cận. Đến tháng 3/2025, tập đoàn này tiếp tục tiến sang Quảng Ninh, tạo thành cụm sản xuất liên hoàn ở vùng duyên hải phía Bắc. Dự kiến, đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh với tổng công suất gần 124 triệu sản phẩm/năm.

Các công ty của Lite-On tại Việt Nam tập trung sản xuất bảng mạch điện tử, đồng thời thực hiện lắp ráp và đóng gói các sản phẩm như máy in, máy quét, mô-đun Wi-Fi cùng nhiều linh kiện điện tử khác.

Lite-On Việt Nam hiện có hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, bao gồm Fuji Xerox, Kyocera, ASUS, Amazon, IBM, Motorola, Sony, Samsung, Sharp, Nokia và Lenovo.