Vàng "bốc hơi" 100 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động"

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/5), khi giá dầu leo thang bởi những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông...

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.523,5 USD/oz, giảm 91,9 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm gần 2%, theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 72,86 USD/oz, giảm 2,61 USD/oz, tương đương giảm 3,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2024 giảm 2,4%, chốt ở mức 4.533,3 USD/oz.

Như thường thấy trong thời gian gần đây, căng thẳng leo thang trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đã gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý trong phiên đầu tuần.

Trong lúc đàm phán hòa bình lâm vào bế tắc, Iran tấn công một số tàu thuyền ở eo biển Hormuz và phóng hỏa một cảng dầu của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Các động thái này của Tehran diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Hải quân Mỹ “dẫn đường” đưa các tàu bị kẹt đi qua eo biển Hormuz.

Đây là sự leo thang căng thẳng lớn nhất trong khu vực kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố cách đây 4 tuần.

Thị trường năng lượng phản ứng mạnh trước những diễn biến này, với giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 6%, đóng cửa ở mức 114,44 USD/thùng.

Giá dầu tăng cao đồng nghĩa áp lực lạm phát toàn cầu tăng, củng cố khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, dẫn tới một môi trường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng. Hiện tại, vai trò kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu của vàng đang bị lấn át bởi mối lo này.

Ngoài ra, xung đột ở Vùng Vịnh cũng có lợi cho đồng USD, vì đồng tiền này đang phát huy vai trò “hầm trú ẩn”. USD cũng hưởng lợi từ việc Mỹ là nước xuất khẩu ròng dầu thô và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,33% trong phiên ngày thứ Hai, chốt phiên ở mức 98,48 điểm.

Đồng USD tăng giá gây sức ép mất giá lên vàng vì vàng được định giá bằng USD.

“Những tin tức mới nhất khiến thị trường nhận thấy rằng mọi thứ chưa hề ổn và một lần nữa làm dấy lên mối lo lạm phát, cùng với những tín hiệu khá cứng rắn về lãi suất trên thị trường”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận xét với hãng tin Reuters.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 3,954%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 4,442%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản lên 5,021%.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Barclays đã trở thành ngân hàng đầu tư mới nhất gia nhập danh sách ngày càng dài các tổ chức dự báo cho rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay. Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất và tuyên bố sau cuộc họp của ngân hàng trung ương này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc nhất về chính sách tiền tệ kể từ năm 1992, phản ánh mối lo ngày càng lớn về tác động của giá năng lượng tăng đến nền kinh tế.

Tuần này, ngoài tin tức về Trung Đông, giá vàng còn có thể chịu tác động từ các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng, bao gồm số liệu việc làm tháng 4, dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu.

“Tôi thấy giá vàng được hỗ trợ mạnh ở mức khoảng 4.200 USD/oz. Tôi thực sự cho rằng những vấn đề lớn trong nền kinh tế toàn cầu có thể hỗ trợ giá vàng từ cuối năm nay. Tuy nhiên, sự bất định và khả năng lãi suất tăng có thể khiến một số nhà giao dịch rút khỏi các vị thế đầu cơ vàng giá lên trong ngắn hạn”, ông Melek nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.035,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng gần 11 tấn vàng.

Giá vàng và giá bạc cùng giảm vào đầu phiên châu Á sáng nay (5/5).

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,4 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, còn 4.522,1 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,05 USD/oz, còn 72,81 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 143,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.367 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.