AI giúp phim ngắn Trung Quốc "xâm chiếm" toàn cầu

Thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025. Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 1 đầu năm nay, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc...

Vigloo, công ty sản xuất phim ngắn đến từ Hàn Quốc, trong năm nay, đã dành khoảng 30% ngân sách để đặt cược vào AI, với niềm tin tự động hóa sẽ cách mạng quy trình sản xuất nội dung. Kết quả, nếu trước đây phải mất ba tháng để hoàn thiện một bộ phim, thì nay họ chỉ cần một tháng, với chi phí giảm xuống còn khoảng một phần năm.

Dù vậy, CEO Vigloo, Neil Choi, vẫn cho biết cảm thấy áp lực áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, khi chứng kiến ngành phim ngắn của nước này phát triển thần tốc nhờ AI.

Đáng chú ý, lĩnh vực này tại Trung Quốc cũng đang nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước. Tại quận Phố Đông (Thượng Hải), các startup có thể nhận hỗ trợ điện toán lên tới 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.000 USD). Trong khi đó, thành phố Vũ Hán triển khai các gói vay chuyên biệt cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nhiều địa phương khác cũng tham gia “tiếp sức” bằng ưu đãi thuế, trợ cấp trực tiếp.

Ước tính đến năm 2024, có khoảng 660 triệu người dân Trung Quốc xem nội dung phim ngắn trong nước. Không dừng lại ở thị trường nội địa, phim ngắn Trung Quốc cũng đang vươn ra toàn cầu.

Chìa khóa thành công của ngành này nằm ở mô hình kinh doanh chi phí thấp, vòng đời sản xuất ngắn và khả năng “ra hàng” nhanh, khác biệt so với các dự án phim truyền thống đòi hỏi vốn lớn và thời gian dài, phim ngắn cho phép các hãng linh hoạt hơn trong việc thử nghiệm và thu hồi vốn.

Ông Haiyang Li, giáo sư quản lý chiến lược và đổi mới tại Đại học Rice, cho biết thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025.

Trong khi đó, bà Yuki Bi, Giám đốc điều hành công ty tư vấn thương hiệu Helios Worldwide, dự báo đến năm 2030, riêng thị trường phim ngắn tại Trung Quốc sẽ đạt quy mô 16,2 tỷ USD, còn thị trường quốc tế khoảng 9,5 tỷ USD.

Nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số của Trung Quốc cũng đang quan tâm đến lĩnh vực này, coi đây là một mũi nhọn chiến lược mới.

Tháng 3 vừa qua, nền tảng phát trực tuyến iQiyi đã giới thiệu Nadou Pro, một công cụ kết nối các công ty sản xuất với diễn viên sẵn sàng cấp phép sử dụng hình ảnh trong các nội dung do AI tạo ra.

Nền tảng video ngắn Kuaishou cũng công bố kế hoạch hỗ trợ sản xuất phim ngắn bằng AI từ tháng 9, trong khi mảng video của Tencent phát động “cuộc thi phim ngắn AI” nhằm thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, ByteDance (công ty đứng sau TikTok) đã giảm đáng kể chi phí sản xuất video AI nhờ công cụ Seedance 2.0.

Không dừng ở việc cung cấp công cụ riêng lẻ, các doanh nghiệp như ByteDance đang xây dựng những hệ thống tích hợp toàn diện, kết hợp công cụ sáng tạo nội dung AI với thuật toán đề xuất và hệ thống quảng cáo. Điều này cho phép một nền tảng có thể kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ viết kịch bản, sản xuất, đến phân phối và thương mại hóa nội dung. Nhờ đó năng lực sản xuất của ngành tăng vọt.

Theo trang tin công nghệ 36Kr, chỉ riêng trong tháng 1, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc. Các bộ phim thể loại này thường được chia thành hàng chục tập, mỗi tập chỉ kéo dài một đến hai phút, và gần như luôn kết thúc kịch tính để giữ chân người xem.

Tuy nhiên, những vấn đề về sở hữu trí tuệ đang dần trở thành điểm nghẽn tiềm tàng cho ngành phim ngắn Trung Quốc. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã công bố dự thảo quy định xử lý các vấn đề bản quyền liên quan đến AI, và dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong thời gian tới.

“Đối với một ngành công nghiệp phụ thuộc vào tốc độ sản xuất, những vướng mắc về sở hữu trí tuệ có thể trở thành nút thắt nghiêm trọng. Rủi ro sẽ càng lớn nếu các chủ sở hữu bản quyền phản ứng mạnh mẽ hơn, hoặc khi các tiêu chuẩn pháp lý trở nên chặt chẽ hơn trong tương lai”, ông Yeo cảnh báo.