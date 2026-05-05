Trang chủ Kinh tế số

AI giúp phim ngắn Trung Quốc "xâm chiếm" toàn cầu

Hạ Chi

05/05/2026, 07:55

Thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025. Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 1 đầu năm nay, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc...

Ảnh minh hoạ.

Vigloo, công ty sản xuất phim ngắn đến từ Hàn Quốc, trong năm nay, đã dành khoảng 30% ngân sách để đặt cược vào AI, với niềm tin tự động hóa sẽ cách mạng quy trình sản xuất nội dung. Kết quả, nếu trước đây phải mất ba tháng để hoàn thiện một bộ phim, thì nay họ chỉ cần một tháng, với chi phí giảm xuống còn khoảng một phần năm.

Dù vậy, CEO Vigloo, Neil Choi, vẫn cho biết cảm thấy áp lực áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, khi chứng kiến ngành phim ngắn của nước này phát triển thần tốc nhờ AI.

Đáng chú ý, lĩnh vực này tại Trung Quốc cũng đang nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngân sách nhà nước. Tại quận Phố Đông (Thượng Hải), các startup có thể nhận hỗ trợ điện toán lên tới 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.000 USD). Trong khi đó, thành phố Vũ Hán triển khai các gói vay chuyên biệt cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nhiều địa phương khác cũng tham gia “tiếp sức” bằng ưu đãi thuế, trợ cấp trực tiếp.

Ước tính đến năm 2024, có khoảng 660 triệu người dân Trung Quốc xem nội dung phim ngắn trong nước. Không dừng lại ở thị trường nội địa, phim ngắn Trung Quốc cũng đang vươn ra toàn cầu. 

Chìa khóa thành công của ngành này nằm ở mô hình kinh doanh chi phí thấp, vòng đời sản xuất ngắn và khả năng “ra hàng” nhanh, khác biệt so với các dự án phim truyền thống đòi hỏi vốn lớn và thời gian dài, phim ngắn cho phép các hãng linh hoạt hơn trong việc thử nghiệm và thu hồi vốn.

Ông Haiyang Li, giáo sư quản lý chiến lược và đổi mới tại Đại học Rice, cho biết thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025.

Trong khi đó, bà Yuki Bi, Giám đốc điều hành công ty tư vấn thương hiệu Helios Worldwide, dự báo đến năm 2030, riêng thị trường phim ngắn tại Trung Quốc sẽ đạt quy mô 16,2 tỷ USD, còn thị trường quốc tế khoảng 9,5 tỷ USD.

Nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số của Trung Quốc cũng đang quan tâm đến lĩnh vực này, coi đây là một mũi nhọn chiến lược mới.

Tháng 3 vừa qua, nền tảng phát trực tuyến iQiyi đã giới thiệu Nadou Pro, một công cụ kết nối các công ty sản xuất với diễn viên sẵn sàng cấp phép sử dụng hình ảnh trong các nội dung do AI tạo ra.

Nền tảng video ngắn Kuaishou cũng công bố kế hoạch hỗ trợ sản xuất phim ngắn bằng AI từ tháng 9, trong khi mảng video của Tencent phát động “cuộc thi phim ngắn AI” nhằm thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, ByteDance (công ty đứng sau TikTok) đã giảm đáng kể chi phí sản xuất video AI nhờ công cụ Seedance 2.0.

Không dừng ở việc cung cấp công cụ riêng lẻ, các doanh nghiệp như ByteDance đang xây dựng những hệ thống tích hợp toàn diện, kết hợp công cụ sáng tạo nội dung AI với thuật toán đề xuất và hệ thống quảng cáo. Điều này cho phép một nền tảng có thể kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ viết kịch bản, sản xuất, đến phân phối và thương mại hóa nội dung. Nhờ đó năng lực sản xuất của ngành tăng vọt.

Theo trang tin công nghệ 36Kr, chỉ riêng trong tháng 1, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc. Các bộ phim thể loại này thường được chia thành hàng chục tập, mỗi tập chỉ kéo dài một đến hai phút, và gần như luôn kết thúc kịch tính để giữ chân người xem.

Tuy nhiên, những vấn đề về sở hữu trí tuệ đang dần trở thành điểm nghẽn tiềm tàng cho ngành phim ngắn Trung Quốc. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã công bố dự thảo quy định xử lý các vấn đề bản quyền liên quan đến AI, và dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong thời gian tới. 

“Đối với một ngành công nghiệp phụ thuộc vào tốc độ sản xuất, những vướng mắc về sở hữu trí tuệ có thể trở thành nút thắt nghiêm trọng. Rủi ro sẽ càng lớn nếu các chủ sở hữu bản quyền phản ứng mạnh mẽ hơn, hoặc khi các tiêu chuẩn pháp lý trở nên chặt chẽ hơn trong tương lai”, ông Yeo cảnh báo.

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

10:23, 04/05/2026

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua startup AI Manus trị giá hơn 2 tỷ USD

13:46, 28/04/2026

Trung Quốc chặn thương vụ Meta mua startup AI Manus trị giá hơn 2 tỷ USD

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để "vận hành" hạ tầng điện

10:40, 26/04/2026

Trung Quốc chi hàng tỷ USD xây dựng lực lượng robot để "vận hành" hạ tầng điện

Số tiền dàn xếp để khép lại vụ kiện này là ít hơn nhiều so với mức mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ban đầu muốn thu từ ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới…

Thông tin này được Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) nêu trong báo cáo gửi UBND Thành phố về hoạt động nhà máy Intel Products Việt Nam và kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn…

Đa phần người dùng lựa chọn mua hàng trên livestream từ tài khoản chính hãng của thương hiệu, gần gấp đôi so với các kênh bán hàng qua KOL hay người nổi tiếng...

Tính chung các khoản đầu tư đã công bố, tổng vốn của Lite-On tại Việt Nam ước tính có thể đã vượt mốc 1,2 tỷ USD...

Quỹ AI Futures Fund - sáng kiến đầu tư toàn cầu do Google ra mắt từ đầu năm 2025 nhằm hỗ trợ các tổ chức AI tiên phong - đã lựa chọn Saigon AI Hub (SAIH) là đơn vị nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tham gia chương trình...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

