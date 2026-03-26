J&T Express: Kết nối tương lai logistics tại VALOMA LOGFAIR 2026
Tuấn Sơn
26/03/2026, 11:38
Tại VALOMA LOGFAIR 2026, J&T Express đã giới thiệu các hoạt động kết nối nguồn nhân lực trẻ và giải pháp nền tảng số, phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành chuyển phát.
KẾT NỐI THẾ HỆ NHÂN LỰC CHO NGÀNH LOGISTICS SỐ
Do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) tổ chức với chủ đề “Kết nối nhân lực – Dẫn lối tương lai”, VALOMA LOGFAIR 2026 diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh, thành phố, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và hàng chục nghìn sinh viên từ các cơ sở đào tạo trọng điểm. Không chỉ là ngày hội tuyển dụng, sự kiện được xem như diễn đàn mở, nơi doanh nghiệp và nhà trường cùng đối thoại về những tiêu chuẩn nhân sự mới của ngành logistics.
Theo các chuyên gia, bức tranh logistics Việt Nam những năm gần đây được định hình bởi ba động lực lớn: Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và chuyển đổi số lan sâu vào từng khâu vận hành. Điều đó đồng nghĩa với việc thị trường lao động cũng bước vào giai đoạn sàng lọc mới. Doanh nghiệp cần những nhân sự không chỉ vững chuyên môn về vận tải, kho vận, mà còn có khả năng phân tích dữ liệu, vận hành hệ thống lớn và thích ứng với công nghệ thay đổi theo từng ngày.
Tại các phiên thảo luận chuyên môn, đại diện J&T Express chia sẻ rằng hạ tầng hiện đại hay công nghệ tự động hóa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ có tư duy hệ thống và chuẩn mực quốc tế. Sau gần 8 năm phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới khai thác trên toàn quốc, chuẩn hóa quy trình vận hành và gia tăng ứng dụng công nghệ trong phân loại, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định để hệ thống đó vận hành trơn tru vẫn là con người.
"Thông qua các gian hàng và buổi trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, chúng em có thể tìm hiểu rõ hơn về các vị trí công việc, những kỹ năng cần chuẩn bị cũng như cơ hội thực tập trong ngành. Những trải nghiệm này giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động và con đường nghề nghiệp sau khi ra trường", Tuấn cho biết.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Nhân sự Chi nhánh Hà Nội, Công ty J&T Express Việt Nam - đánh giá những sự kiện như VALOMA LOGFAIR đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
"Đối với doanh nghiệp logistics, việc tham gia ngày hội việc làm không chỉ nhằm tìm kiếm ứng viên tiềm năng mà còn là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, lắng nghe và hiểu rõ hơn về thế hệ lao động trẻ. Những trao đổi trực tiếp tại sự kiện giúp doanh nghiệp nắm bắt kỳ vọng, tư duy nghề nghiệp cũng như cách các bạn trẻ nhìn nhận về ngành logistics. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi xây dựng các chương trình đào tạo, tuyển dụng và phát triển nhân sự phù hợp hơn trong thời gian tới", bà Phương nhận định.
KHI CHUYỂN PHÁT NHANH TIẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÙNG TRẺ
Tại sự kiện, J&T Express cũng chính thức giới thiệu ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng cá nhân hóa và linh hoạt hơn.
Trong đời sống hiện đại, nhu cầu gửi hàng không còn là đặc quyền của các nhà bán hàng chuyên nghiệp. Sinh viên kinh doanh online, nhân viên văn phòng gửi quà cho người thân hay cá nhân trao đổi hàng hóa qua mạng xã hội đều cần một giải pháp nhanh gọn, minh bạch và dễ sử dụng. Ứng dụng mới cho phép người dùng tạo đơn chỉ trong vài thao tác, theo dõi hành trình vận chuyển theo thời gian thực, tra cứu cước phí rõ ràng và quản lý lịch sử gửi hàng trên nhiều nền tảng nếu sử dụng cùng số điện thoại.
Đáng chú ý, người dùng có thể chủ động đặt lịch lấy hàng tại nhà miễn phí, kể cả với một đơn lẻ. Tính năng này được xem là phù hợp với nhịp sống linh hoạt của thế hệ trẻ, những người đề cao sự tiện lợi và chủ động trong từng lựa chọn dịch vụ.
Việc ra mắt nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân cho thấy định hướng chuyển dịch từ mô hình chuyển phát truyền thống sang hệ sinh thái tích hợp, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn tái định nghĩa trải nghiệm người dùng. Tại VALOMA LOGFAIR 2026, sinh viên không chỉ tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp mà còn trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, qua đó có cái nhìn thực tế hơn về quá trình số hóa đang diễn ra trong ngành logistics.
TỪ MỘT SỰ KIỆN ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÀI HẠN
Trong giai đoạn sắp tới, J&T Express đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư bài bản cho đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Sự hiện diện tại VALOMA LOGFAIR 2026 vì thế không chỉ dừng ở hoạt động thương hiệu mà còn thể hiện cách doanh nghiệp chủ động tham gia vào quá trình phát triển hệ sinh thái logistics Việt Nam.
Khi cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của các doanh nghiệp chuyển phát không còn chỉ nằm ở tốc độ giao hàng hay quy mô mạng lưới mà ở khả năng kết hợp hiệu quả giữa con người, công nghệ và dữ liệu trong vận hành. Lực lượng lao động trẻ, được trang bị tư duy số và tiếp cận thực tiễn từ sớm, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa ngành logistics trong những năm tới.
Sự đồng hành giữa doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp như VALOMA góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Từ một ngày hội việc làm, những kết nối được thiết lập hôm nay có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của logistics Việt Nam ở tương lai.
Nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 có gì khác biệt?
Lynk & Co 08, Honda CR-V và Hyundai Santa Fe thể hiện ba hướng tiếp cận khác nhau trong phân khúc SUV Hybrid. Sự khác biệt không chỉ ở thông số, mà ở cách mỗi hệ truyền động mang đến trải nghiệm thuần điện cho người dùng.
Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác
Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...
Nghệ An xây dựng chính sách mới thu hút doanh nghiệp đầu tư
Sở Tài chính Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026–2030. Dự thảo đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ về hạ tầng, đất đai, phát triển cụm công nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào tỉnh.
Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…
Hà Nội công bố 125 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân, nhiều doanh nhân đắc cử
Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: