Huế: Kêu gọi đầu tư 2 dự án hạ tầng 3.700 tỷ đồng tại Chân Mây

Thứ Sáu, 12/12/2025
Nguyễn Thuấn
12/12/2025, 15:18
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế đang mời gọi nhà đầu tư thực hiện hai dự án hạ tầng quy mô lớn tại Chân Mây, mở rộng quỹ đất công nghiệp và tăng sức cạnh tranh cho khu kinh tế ven biển...
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố thông tin mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây.
Dự án hướng tới đầu tư và kinh doanh hạ tầng đồng bộ trên diện tích khoảng 238,5 ha, trong đó khu công nghiệp và khu phi thuế quan chiếm 236,5 ha, còn 2 ha dành cho hệ thống xử lý nước thải. Quy hoạch xây dựng tuân thủ các chỉ tiêu của Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây đã được phê duyệt.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 1.452 tỷ đồng, với phần vốn góp tối thiểu chiếm 15%, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
Dự án nằm trong khu đất đã có quy hoạch chi tiết 1/2.000 thuộc Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây. Vị trí cách Quốc lộ 1A 6 km, cách cảng nước sâu Chân Mây 3 km, đồng thời hệ thống giao thông nội bộ đã được đầu tư hoàn thiện, giúp việc kết nối vận tải đường bộ và đường biển thuận lợi.
Cùng thời điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cũng mời gọi đầu tư thực hiện Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây, quy mô khoảng 267,6 ha, thuộc phân khu A2 theo Quy hoạch sử dụng đất của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2024.
Dự án số 02 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.325 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp tối thiểu cũng là 15% tổng vốn. Khu vực này cũng có lợi thế vị trí khi cách Quốc lộ 1A 4 km, cách cảng nước sâu Chân Mây 3 km, và đã có hệ thống giao thông nội bộ hoàn thiện.
Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Việc kêu gọi đầu tư đồng thời hai dự án hạ tầng quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian công nghiệp, tăng năng lực thu hút các dự án công nghệ cao, logistics và sản xuất xuất khẩu vào Chân Mây – một trong những cửa ngõ kinh tế biển quan trọng của miền Trung.
Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9–10% trong năm 2026 và xác định 9 nhóm giải pháp trọng tâm để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, dựa trên nền tảng 17/17 chỉ tiêu đã hoàn thành trong năm nay.
TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 đến các tuyến cao tốc kết nối vùng, nhằm mở rộng không gian phát triển và củng cố liên kết...
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đoạn tuyến cuối của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng…
Mở rộng quan hệ với thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp), Huế kỳ vọng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, liên kết du lịch và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, qua đó tạo thêm không gian phát triển mới cho kinh tế địa phương...
Hà Tĩnh khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp chủ lực và thị trường dịch vụ – du lịch sôi động đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: