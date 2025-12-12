Huế: Kêu gọi đầu tư 2 dự án hạ tầng 3.700 tỷ đồng tại Chân Mây

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế đang mời gọi nhà đầu tư thực hiện hai dự án hạ tầng quy mô lớn tại Chân Mây, mở rộng quỹ đất công nghiệp và tăng sức cạnh tranh cho khu kinh tế ven biển...

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố thông tin mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây.

Dự án hướng tới đầu tư và kinh doanh hạ tầng đồng bộ trên diện tích khoảng 238,5 ha, trong đó khu công nghiệp và khu phi thuế quan chiếm 236,5 ha, còn 2 ha dành cho hệ thống xử lý nước thải. Quy hoạch xây dựng tuân thủ các chỉ tiêu của Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây đã được phê duyệt.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 1.452 tỷ đồng, với phần vốn góp tối thiểu chiếm 15%, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Dự án nằm trong khu đất đã có quy hoạch chi tiết 1/2.000 thuộc Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan Sài Gòn – Chân Mây. Vị trí cách Quốc lộ 1A 6 km, cách cảng nước sâu Chân Mây 3 km, đồng thời hệ thống giao thông nội bộ đã được đầu tư hoàn thiện, giúp việc kết nối vận tải đường bộ và đường biển thuận lợi.

Cùng thời điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cũng mời gọi đầu tư thực hiện Khu công nghiệp – Khu phi thuế quan số 02 Chân Mây, quy mô khoảng 267,6 ha, thuộc phân khu A2 theo Quy hoạch sử dụng đất của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2024.

Dự án số 02 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.325 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp tối thiểu cũng là 15% tổng vốn. Khu vực này cũng có lợi thế vị trí khi cách Quốc lộ 1A 4 km, cách cảng nước sâu Chân Mây 3 km, và đã có hệ thống giao thông nội bộ hoàn thiện.

Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Việc kêu gọi đầu tư đồng thời hai dự án hạ tầng quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian công nghiệp, tăng năng lực thu hút các dự án công nghệ cao, logistics và sản xuất xuất khẩu vào Chân Mây – một trong những cửa ngõ kinh tế biển quan trọng của miền Trung.