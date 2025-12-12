Thứ Sáu, 12/12/2025

Kinh tế số

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Thu Ngân

12/12/2025, 19:06

Quảng Ninh định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sau lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa qua, TNTech trở thành 1 trong 4 đơn vị đồng hành tư vấn chuyển đổi số cùng Quảng Ninh.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh.
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh.

HẠ TẦNG SỐ BỨT PHÁ CỦA QUẢNG NINH

Quảng Ninh đã triển khai chiến lược chuyển đổi số một cách đồng bộ, từ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số đến hình thành xã hội số, với định hướng trở thành top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tới.

Tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm xây dựng hạ tầng số hiện đại, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái thành phố thông minh. Cùng với đó, tỉnh liên tục triển khai các dự án then chốt: phát triển hạ tầng số, số hóa dịch vụ công, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và mở rộng các nền tảng phục vụ người dân trong du lịch, y tế, giáo dục.

Nhờ sự quyết liệt này, Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật: xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) cấp địa phương; hạng 3 Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (ICT Index).

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số. Tỉnh dự kiến đầu tư hơn 125 tỷ đồng cho 14 dự án chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030, tập trung vào nâng cấp hạ tầng, điện toán đám mây, dữ liệu mở và đào tạo nhân lực số.

TẦM NHÌN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Định hướng đến năm 2030, tỉnh xác định kinh tế số được xác định là đột phá, cần được tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành với mục tiêu đặt ra đến năm 2025, kinh tế số phải đạt 20% GRDP và đến năm 2030, kinh tế số phải đạt 30% GRDP của tỉnh.

Với gần 11.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tỉnh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Hơn thế, ứng dụng công nghệ trong khối doanh nghiệp để không chỉ hướng đến tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, mà còn tạo ra động lực phát triển bền vững cho cả khu vực trong tương lai.

Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Hội nghị với chủ đề “Hội tụ tiềm năng - Đổi mới sáng tạo - Lan tỏa thành công” thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế và hơn 400 doanh nghiệp.

Ông Bùi Quốc Khánh, Tổng giám đốc TNTech (bên phải) và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ.
Ông Bùi Quốc Khánh, Tổng giám đốc TNTech (bên phải) và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. TNTech là một trong 4 đơn vị thực hiện ký kết hợp tác chiến lược (MOU) với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, TNTech sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh trong tư vấn chuyển đổi số Khu công nghiệp thông minh, triển khai các giải pháp quản trị - vận hành số hóa cho khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh. Bên cạnh đó, TNTech cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc số hóa tài sản – hạ tầng, tối ưu vận hành và bảo trì; xây dựng hệ thống quản lý trải nghiệm cho doanh nghiệp, khách du lịch.

TNTech là doanh nghiệp đã có gần 20 năm hoạt động, chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các ngành Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lý và Vận hành Bất động sản. Các sản phẩm của TNTech đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó giải pháp quản lý tài sản T.FM được Hội đồng thẩm định Giải thưởng Sao Khuê xếp hạng 5 sao.

Riêng giải pháp khu công nghiệp thông minh T.SIE của TNTech được các chuyên gia đánh giá là hữu hiệu trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp hướng đến mô hình phát triển xanh, bền vững theo xu hướng ESG. Mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn gửi các địa phương đánh giá T.SIE là giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có thể xem xét sử dụng tại các khu công nghiệp.

Thời gian tới, TNTech và Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh sẽ phối hợp triển khai các chương trình, dự án cụ thể nhằm nâng cao năng lực số cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Quảng Ninh và kinh nghiệm công nghệ của TNTech được kỳ vọng tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng mô hình phát triển mới phù hợp với xu hướng công nghiệp 4.0 và tiêu chuẩn ESG.

TNTech

