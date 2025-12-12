Tổ chức sự kiện cuối năm dành cho doanh nghiệp

Mùa tổ chức sự kiện cuối năm gõ cửa, doanh nghiệp bạn đang tìm giải pháp cho một kế hoạch tổ chức tối ưu ngân sách và hiệu quả?

NHU CẦU TỔ CHỨC SỰ KIỆN TĂNG MẠNH DỊP CUỐI NĂM

Đối với mỗi tổ chức hay doanh nghiệp, cuối năm đều là một dịp để lên ý tưởng cho các hoạt động tổng kết thành tựu và tri ân đóng góp của các cá nhân hoặc tập thể. Rất nhiều những bữa tiệc gala, đêm tôn vinh đã diễn ra thành công, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham gia, mà còn góp phần củng cố thêm vị thế và duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp cho doanh nghiệp

Đóng góp vào sự thành công ấy không chỉ là một kế hoạch tổ chức sự kiện chỉn chu, mà còn là sự lựa chọn không gian và địa điểm tiệc phù hợp, cùng dịch vụ tiệc tận tâm, để luôn sát cánh cùng người phụ trách sự kiện, vừa đảm bảo truyền tải đúng tinh thần của ý tưởng chính và bám sát vào kế hoạch cùng ngân sách.

SỰ ĐÁP ỨNG VỀ KHÔNG GIAN VÀ DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI MOVENPICK LIVING WEST HANOI

Kiêu hãnh tọa lạc tại số 21 phố Duy Tân, Movenpick Living West Hanoi không chỉ nằm ở vị trí kết nối giữa các trục đường lớn như Trần Thái Tông, Phạm Hùng, mà còn bao quanh bởi các công ty công nghệ hàng đầu, ngân hàng lớn, cùng nhiều nhà văn phòng cao cấp, trụ sở công ty, khu căn hộ và trung tâm thương mại. Vị thế này khiến Movenpick Living West Hanoi trở thành đối tác quen thuộc và sự lựa chọn hàng đầu cho tổ chức các sự kiện cũng như địa điểm lưu trú của doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.

Movenpick Living West Hanoi, số 21 Duy Tân.

Mang đến 4 sự lựa chọn về không gian phòng họp, kích thước linh hoạt từ 39m2 đến 273m2, Movenpick Living West Hanoi có thể đáp ứng mọi nhu cầu và ý tưởng về các loại hình sự kiện, từ các bữa tiệc chiêu đãi riêng tư cao cấp đến buổi tiệc gala với hàng trăm khách tham dự.

Ngoài ra phòng hội trường với trần cao 5 mét, không vướng cột trụ, cùng trang bị màn hình LED, hệ thống âm thanh ánh sáng cao cấp… hứa hẹn là một nơi lý tưởng cho tiệc tri ân cuối năm, tiệc cưới, họp báo và ra mắt sản phẩm mới,…

Khám phá các không gian sự kiện tại Movenpick Living West Hanoi.

Không dừng lại ở các không gian hội họp đơn thuần, nhà hàng Cốm Vòng tọa lạc ngay tầng trệt của khách sạn cũng là một địa điểm ngập tràn cảm hứng cho các buổi tiệc mang đậm tính sáng tạo và màu sắc cá nhân hoặc truyền tải tinh thần độc đáo của tổ chức doanh nghiệp. Không gian lên đến 120 chỗ ngồi này có thể sắp xếp linh hoạt cho các buổi tiệc buffet hoặc tiệc trà cao cấp.

Nhà hàng Cốm Vòng, tầng G.

Một dịch vụ tiệc chu đáo không thể không đề cập đến những yếu tố từ con người với các quy trình phối hợp nhịp nhàng, từ khâu tiếp nhận ý tưởng, lên thực đơn, báo giá đến giám sát trực tiếp từng khâu tổ chức sự kiện.

Tại Movenpick Living West Hanoi, yếu tố bám sát vào nhu cầu và chi phí để mỗi sự kiện diễn ra đều “trúng đích” chính là kim chỉ nam trong hoạt động của đội ngũ kinh doanh, đội ngũ bếp và đội ngũ trực tiếp phục vụ tiệc. Minh chứng cho điều này, khách hàng đã không ngần ngại để lại nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng online như Tripadvisor hoặc website của khách sạn.

GÓI TIỆC DÀNH RIÊNG CHO CÁC SỰ KIỆN DỊP CUỐI NĂM TẠI MOVENPICK LIVING WEST HANOI

Là một khách sạn 5 sao quốc tế thuộc Accor – tập đoạn khách sạn hàng đầu thế giới, Movenpick Living West Hà Nội mang đến những tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, cam kết mang đến những trải nghiệm khó quên, làm hài lòng cả đơn vị phụ trách sự kiện và khách tham dự.

Thông qua chương trình thành viên toàn cầu ALL Accor, khách hàng có thể tích lũy và quy đổi điểm thưởng thành chiết khấu đặt phòng, thanh toán cho cách dịch vụ ẩm thực tại khách sạn hoặc thậm chí quy đổi thành dặm bay (kết hợp với chương trình thành viên Lotusmile của Vietnam Airline).

Mỗi dịp cuối năm, Movenpick Living West Hanoi đều chú trọng tạo ra những gói tiệc toàn diện, bao gồm từ không gian tổ chức đến thực đơn, và nhiều quyền lợi đặc biệt đi kèm như miễn phí âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn, miễn phí trang trí hoa tươi, cùng các ưu đãi giảm giá trực tiếp.

Hãy khám phá ngay dưới đây!

Liên hệ Movenpick Living West Hanoi để hiện thực hóa những dự định ấp ủ về một sự kiện cuối năm hoàn hảo nhé!

* Thông tin liên hệ

Movenpick Living West Hanoi

Điện thoại: (+84) 912 422 234 – Ms. Lê Kim Thu – Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị

Email: hc265-sm@movenpick.com

Địa chỉ: Số 21 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.