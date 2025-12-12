Tổ chức sự kiện cuối năm dành cho doanh nghiệp

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Thu Hà
12/12/2025, 08:00
Mùa tổ chức sự kiện cuối năm gõ cửa, doanh nghiệp bạn đang tìm giải pháp cho một kế hoạch tổ chức tối ưu ngân sách và hiệu quả?
Đối với mỗi tổ chức hay doanh nghiệp, cuối năm đều là một dịp để lên ý tưởng cho các hoạt động tổng kết thành tựu và tri ân đóng góp của các cá nhân hoặc tập thể. Rất nhiều những bữa tiệc gala, đêm tôn vinh đã diễn ra thành công, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham gia, mà còn góp phần củng cố thêm vị thế và duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp cho doanh nghiệp
Đóng góp vào sự thành công ấy không chỉ là một kế hoạch tổ chức sự kiện chỉn chu, mà còn là sự lựa chọn không gian và địa điểm tiệc phù hợp, cùng dịch vụ tiệc tận tâm, để luôn sát cánh cùng người phụ trách sự kiện, vừa đảm bảo truyền tải đúng tinh thần của ý tưởng chính và bám sát vào kế hoạch cùng ngân sách.
Kiêu hãnh tọa lạc tại số 21 phố Duy Tân, Movenpick Living West Hanoi không chỉ nằm ở vị trí kết nối giữa các trục đường lớn như Trần Thái Tông, Phạm Hùng, mà còn bao quanh bởi các công ty công nghệ hàng đầu, ngân hàng lớn, cùng nhiều nhà văn phòng cao cấp, trụ sở công ty, khu căn hộ và trung tâm thương mại. Vị thế này khiến Movenpick Living West Hanoi trở thành đối tác quen thuộc và sự lựa chọn hàng đầu cho tổ chức các sự kiện cũng như địa điểm lưu trú của doanh nghiệp trong và ngoài khu vực.
Mang đến 4 sự lựa chọn về không gian phòng họp, kích thước linh hoạt từ 39m2 đến 273m2, Movenpick Living West Hanoi có thể đáp ứng mọi nhu cầu và ý tưởng về các loại hình sự kiện, từ các bữa tiệc chiêu đãi riêng tư cao cấp đến buổi tiệc gala với hàng trăm khách tham dự.
Ngoài ra phòng hội trường với trần cao 5 mét, không vướng cột trụ, cùng trang bị màn hình LED, hệ thống âm thanh ánh sáng cao cấp… hứa hẹn là một nơi lý tưởng cho tiệc tri ân cuối năm, tiệc cưới, họp báo và ra mắt sản phẩm mới,…
Không dừng lại ở các không gian hội họp đơn thuần, nhà hàng Cốm Vòng tọa lạc ngay tầng trệt của khách sạn cũng là một địa điểm ngập tràn cảm hứng cho các buổi tiệc mang đậm tính sáng tạo và màu sắc cá nhân hoặc truyền tải tinh thần độc đáo của tổ chức doanh nghiệp. Không gian lên đến 120 chỗ ngồi này có thể sắp xếp linh hoạt cho các buổi tiệc buffet hoặc tiệc trà cao cấp.
Một dịch vụ tiệc chu đáo không thể không đề cập đến những yếu tố từ con người với các quy trình phối hợp nhịp nhàng, từ khâu tiếp nhận ý tưởng, lên thực đơn, báo giá đến giám sát trực tiếp từng khâu tổ chức sự kiện.
Tại Movenpick Living West Hanoi, yếu tố bám sát vào nhu cầu và chi phí để mỗi sự kiện diễn ra đều “trúng đích” chính là kim chỉ nam trong hoạt động của đội ngũ kinh doanh, đội ngũ bếp và đội ngũ trực tiếp phục vụ tiệc. Minh chứng cho điều này, khách hàng đã không ngần ngại để lại nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng online như Tripadvisor hoặc website của khách sạn.
Là một khách sạn 5 sao quốc tế thuộc Accor – tập đoạn khách sạn hàng đầu thế giới, Movenpick Living West Hà Nội mang đến những tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ, cam kết mang đến những trải nghiệm khó quên, làm hài lòng cả đơn vị phụ trách sự kiện và khách tham dự.
Thông qua chương trình thành viên toàn cầu ALL Accor, khách hàng có thể tích lũy và quy đổi điểm thưởng thành chiết khấu đặt phòng, thanh toán cho cách dịch vụ ẩm thực tại khách sạn hoặc thậm chí quy đổi thành dặm bay (kết hợp với chương trình thành viên Lotusmile của Vietnam Airline).
Mỗi dịp cuối năm, Movenpick Living West Hanoi đều chú trọng tạo ra những gói tiệc toàn diện, bao gồm từ không gian tổ chức đến thực đơn, và nhiều quyền lợi đặc biệt đi kèm như miễn phí âm thanh ánh sáng tiêu chuẩn, miễn phí trang trí hoa tươi, cùng các ưu đãi giảm giá trực tiếp.
Liên hệ Movenpick Living West Hanoi để hiện thực hóa những dự định ấp ủ về một sự kiện cuối năm hoàn hảo nhé!
* Thông tin liên hệ
Movenpick Living West Hanoi
Điện thoại: (+84) 912 422 234 – Ms. Lê Kim Thu – Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị
Email: hc265-sm@movenpick.com
Địa chỉ: Số 21 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, Luvina luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, đồng thời tiên phong triển khai chiến lược “AI x DX” kết hợp chặt chẽ với định hướng phát triển con người bền vững. Từ một công ty công nghệ Việt Nam, Luvina đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp có khả năng mang trí tuệ Việt nâng tầm hiệu quả vận hành cho các tổ chức toàn cầu theo chuẩn mực quốc tế.
Việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là một bước tiến lớn, mang tính đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp trong 11 lĩnh vực trọng điểm…
Tiến độ, chất lượng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc vẫn không đồng đều, thiếu sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kết nối dữ liệu quốc gia; quy mô áp dụng còn hạn chế; chưa coi truy xuất nguồn gốc là một phần trong quản trị sản xuất – kinh doanh…
Ngày 11/12, UBND thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng với chủ đề "Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới"...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: