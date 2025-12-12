Blog chứng khoán: Ép “quá tay”, lịch sử có lặp lại?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
iTrader
12/12/2025, 16:53
15 phút ép giá kinh hoàng cuối phiên chiều đã kích hoạt sự hoảng loạn đáng kể. Hôm nay có sự đồng thuận hiếm hoi ở cường độ này giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
VNI bốc hơi 3,06% trong bối cảnh không có thông tin gây sốc nào khiến giao dịch hôm nay có phần giống với phiên ngày 20/10 khi chỉ số giảm tới 5,5%. Cũng là nhóm Vin và ngân hàng tác động mạnh, kéo theo sự hoảng loạn ở phần còn lại.
Hoạt động bán tháo khiến đại đa số cổ phiếu chịu tổn thương nặng nề, riêng số giảm quá 2% đã là 180 mã, trong đó 31 mã giảm hết biên độ. Thực ra so với ngày 20/10 thì hôm nay vẫn còn khá hơn. Hôm đó chỉ riêng số lượng giảm quá 2% đã là 240 mã, trong đó 180 mã giảm sàn.
Thị trường hôm nay từ chỗ suy yếu ban đầu bình thường do dòng tiền rút lui biến thành một đợt tháo chạy. Dĩ nhiên các trụ ép điểm số quá lớn là chất xúc tác quan trọng. Điểm khác là thanh khoản hai sàn hôm 20/10 rất lớn, tới 54,7k tỷ hai sàn chưa kể thỏa thuận, hôm nay chưa bằng một nửa (tương đương khoảng 43%).
Một trong những nguyên nhân là do chênh lệch giá giữa hai thời điểm cũng khác đáng kể. Giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn nhiều, chưa kể thanh khoản tích lũy gần đây rất thấp. Dù vậy mức độ tổn thương cho danh mục của nhà đầu tư vẫn không nhỏ. Đây là tình huống trớ trêu vì khi điểm số tăng đa số nhà đầu tư đã không được hưởng lợi, giờ VNI có hình thành 2 đỉnh điều chỉnh thì cổ phiếu tiếp tục chịu thiệt hại.
Trong số 31 cổ phiếu giảm hết biên độ ở HSX phiên này, 13 cổ phiếu vẫn còn dư mua giá sàn. Phần còn lại tuy giá cũng giảm rất mạnh nhưng vẫn dư cầu giá thấp. Do đó mức thanh khoản khá thấp 22,1k tỷ sàn này (chưa tính thỏa thuận) cho thấy khối lượng bán tháo cũng không quá lớn. So với mức trung bình 20 phiên khoảng 19,1k tỷ/ngày thì cũng chỉ cao hơn khoảng 16%.
Thị trường vẫn có cơ hội để tái cân bằng trong tình huống áp lực bán không đột biến như vậy. Dĩ nhiên kịch bản này chỉ được xác nhận nếu xuất hiện diễn biến cân bằng lại những phiên tới và trải qua các đợt “test cung”. Biên độ giảm hôm nay quá rộng có thể đẩy nhiều vị thế vào trạng thái rủi ro và nhà đầu tư có thể phải cắt lỗ. Thị trường phải kiểm tra khối lượng lỏng lẻo mới phát sinh này.
Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện sự bình tĩnh trong phần lớn nhịp điều chỉnh của VN30. Ngoài ít phút giảm sớm đầu phiên, phần lớn thời gian buổi sáng chỉ số dao động trong biên độ 1902.xx tới 1914.xx và basis F1 đều dương. Cho đến hơn 2h chiều VN30 cũng giảm bình thường hơn 1% dưới ảnh hưởng của VIC, VHM, VPB là chính. Diễn biến bất ngờ chỉ xuất hiện từ khoảng 2h15 trở đi với cú ép giá đột ngột từ đồng loạt các trụ. VN30 giảm nhanh đẩy toàn bộ các vị thế trước đó vào tình huống rủi ro và basis bắt đầu đảo âm xác nhận một đợt cắt lỗ mạnh. Thanh khoản F1 cũng dày đặc trong ít phút này. Thực sự tốc độ giao dịch đoạn cuối này quá nhanh, ngay cả khi bám sát thị trường cũng rất khó phản ứng kịp, chỉ những tay chơi trong cuộc mới có thể hưởng lợi.
Thị trường cơ sở hôm nay xấu, nhưng chỉ xấu ở 15 phút cuối đợt liên tục chứ không diễn ra toàn thời gian. Chưa rõ đợt ép “quá tay” này có hiệu quả rung lắc hay “kiếm” trên thị trường phái sinh, hay cả hai. Dù vậy cũng không cần hoảng loạn, thị trường thay đổi thất thường chưa hẳn đã bền, chỉ cần không sử dụng margin thì vẫn còn dư địa để đợi các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1867.03. Cản gần nhất phiên tới là 1871; 1883; 1890; 1902; 1914; 1928; 1938; 1949. Hỗ trợ 1858; 1841; 1829; 1815; 1800; 1788.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Trái phiếu được chào bán thành 2 đợt. Đợt 1 gồm 25 triệu trái phiếu mã SHS2Y202501, giá trị phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng, dự kiến chào bán trong quý 1 và quý 2/2026.
Giá vàng đang tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ với mức tăng hơn 60%, trong đó có hơn 50 lần thiết lập kỷ lục. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu kim loại quý này có thể duy trì đà tăng giá trong năm 2026?...
Thị trường tổn thương nặng nề trong phiên cuối tuần khi áp lực bán tháo được kích hoạt từ diễn biến giảm mạnh của VN-Index. Loạt cổ phiếu Vin dĩ nhiên giảm sâu, nhưng áp lực hôm nay còn đến từ rất nhiều blue-chips lớn khác. Chỉ số bốc hơi 52,01 điểm tương đương giảm 3,06%, biên độ mạnh nhất 40 phiên trở lại đây.
Tài sản của tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập và là Chủ tịch của Oracle Corp., sụt mạnh khi cổ phiếu của công ty phần mềm này giảm 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12)...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/12), với hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ động thái giảm lãi suất trước đó một ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: