Luvina: Hành trình khẳng định chất lượng toàn cầu của trí tuệ Việt

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, Luvina luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, đồng thời tiên phong triển khai chiến lược “AI x DX” kết hợp chặt chẽ với định hướng phát triển con người bền vững. Từ một công ty công nghệ Việt Nam, Luvina đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp có khả năng mang trí tuệ Việt nâng tầm hiệu quả vận hành cho các tổ chức toàn cầu theo chuẩn mực quốc tế.

CHẤT LƯỢNG – NỀN TẢNG VƯƠN RA THẾ GIỚI

Thành lập năm 2004, ngay từ những ngày đầu Luvina đã xác định “Chất lượng là hệ điều hành của toàn công ty”. Chỉ sau hai năm sau, công ty đã đạt chứng chỉ ISO và không ngừng chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2007, Luvina trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đồng thời đạt CMMI Maturity Level 3 ở cả hai lĩnh vực Phát triển phần mềm và Dịch vụ phần mềm – cột mốc khẳng định năng lực quản trị chất lượng toàn diện.

Năm 2008, Luvina chính thức đặt chân đến Nhật Bản với chi nhánh tại tỉnh Kanagawa – một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới. Hơn 20 năm qua, công ty đã hợp tác với hơn 110 khách hàng, duy trì tỷ lệ tái ký hợp đồng 97% và trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn Nhật Bản trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, sản xuất và thương mại điện tử.

Những nỗ lực không ngừng trong phát triển phần mềm, chuyển đổi số và ứng dụng AI đã mang về cho Luvina hàng loạt giải thưởng danh giá: Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Số, Top 10 Tech & Map Việt Nam… Các danh hiệu này là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực công nghệ, chất lượng dịch vụ và tinh thần đổi mới liên tục của công ty.

Luvina Software vinh dự đạt giải thưởng Top 10 & Tech map về 3 lĩnh vực quan trọng.

AI X DX – THE NEW ENGINE THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Từ một công ty phần mềm truyền thống, Luvina đã chuyển mình thành nhà cung cấp giải pháp số toàn diện. Hiện chuyển đổi số đóng góp gần 40% doanh thu với hệ sinh thái giải pháp phong phú: ERP, PLM Aras, CRM Salesforce, CMS HeartCore, thương mại điện tử, LMS, POS và các nền tảng di động.

Chiến lược “AI x DX – The New Engine” trở thành động lực cốt lõi giai đoạn mới, tập trung tăng tốc năng suất, tự động hóa quy trình và kiến tạo trải nghiệm số thế hệ tiếp theo.

Hai hướng nghiên cứu chiến lược nổi bật:

AI Boost Lab

Tự động hóa migration code bằng AI, giảm tới 40% công sức triển khai

Dịch thuật kỹ thuật và tìm kiếm tài liệu tốc độ cao

Tối ưu quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn quốc tế

AI Experience Journey

Chatbot AI cho thương mại điện tử (hiểu ngữ cảnh, tăng tỷ lệ chuyển đổi)

AI OCR nâng cao hiệu suất vận hành tại điểm bán hàng (POS)

Để đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa, Luvina đang hợp tác chiến lược với Aras, AWS, Salesforce và liên minh chuyên gia AI Nhật Bản Digirise, hướng tới mở rộng mạnh mẽ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hợp tác với chuyên gia AI từ Nhật Bản để nâng cao năng lực doanh nghiệp.

NHÂN TÀI – TRÁI TIM CỦA HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN TRÍ TUỆ VIỆT

Tại Luvina, con người không chỉ là nguồn lực mà chính là “động cơ tăng trưởng”. Triết lý của Tổng giám đốc Lê Quang Lương đã trở thành kim chỉ nam: “Chúng tôi không tuyển người giỏi nhất, mà nuôi dưỡng để họ trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình.”

Từ năm 2008, Luvina Academy đã đào tạo gần 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin chất lượng cao cho thị trường. Công ty cũng liên tục đồng hành cùng các trường đại học qua hoạt động hướng nghiệp, mentoring và đào tạo thực chiến.

Luvina đầu tư mạnh vào thế hệ trẻ thông qua đào tạo nội bộ, hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế, chương trình mentoring 1-1 và lộ trình thăng tiến minh bạch. Nhờ đó, tỷ lệ gắn bó lâu năm của nhân sự luôn thuộc nhóm dẫn đầu ngành, tạo nên một hệ sinh thái nhân tài vững mạnh – nền tảng để trí tuệ Việt tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Các thành tựu về chất lượng, chiến lược AI x DX, năng lực triển khai quốc tế và hệ sinh thái nhân tài đã đưa Luvina lọt Top 10 doanh nghiệp công nghệ TECH & MAP Việt Nam 2025.

Nhưng thành công lớn nhất của Luvina không nằm ở con số hay danh hiệu, mà là hành trình hơn hai thập kỷ kiên trì mang trí tuệ Việt ra thế giới, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại và văn minh hơn.