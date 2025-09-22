Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ do Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/9, công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các chung cư cũ sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý 3 đến quý 4/2025.

Cụ thể, Kế hoạch giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, trình duyệt quy hoạch chi tiết/tổng mặt bằng cải tạo, xây dựng lại khu/nhóm/nhà chung cư cũ tại các địa bàn: Giảng Võ, Ngọc Hà, Ba Đình, Kim Liên, Đống Đa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Nghĩa Đô, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tương Mai. Công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các khu chung cư, nhà chung cư khu vực này sẽ ưu tiên hoàn thành trong quý 3/2025; các địa bàn khác phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chỉ đạo việc xem xét, giới thiệu nhà đầu tư quan tâm, đơn vị tư vấn… để hỗ trợ các địa phương nghiên cứu quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo kiểm định và đánh giá chất lượng các khu, nhà chung cư trên địa bàn thành phố, trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố thẩm định, đánh giá kiểm định các chung cư theo quy định của pháp luật liên quan. Công tác kiểm định tất cả các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được phấn đấu hoàn thành trước quý 4/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng, đề xuất UBND Thành phố ban hành hướng dẫn quy trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành các quy định liên quan về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của Thành phố nhằm thu hút nhà đầu tư quan tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2025.

Được biết, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960-1992. Từ năm 2005, Hà Nội đã bắt đầu cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, kết quả thực hiện công tác này rất hạn chế, ước tính đến nay mới đạt khoảng 2%.