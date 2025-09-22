Thứ Hai, 22/09/2025

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Phan Nam

22/09/2025, 18:22

Theo Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ do Ban chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/9, công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các chung cư cũ sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý 3 đến quý 4/2025.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Kế hoạch giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, trình duyệt quy hoạch chi tiết/tổng mặt bằng cải tạo, xây dựng lại khu/nhóm/nhà chung cư cũ tại các địa bàn: Giảng Võ, Ngọc Hà, Ba Đình, Kim Liên, Đống Đa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Nghĩa Đô, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tương Mai. Công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các khu chung cư, nhà chung cư khu vực này sẽ ưu tiên hoàn thành trong quý 3/2025; các địa bàn khác phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chỉ đạo việc xem xét, giới thiệu nhà đầu tư quan tâm, đơn vị tư vấn… để hỗ trợ các địa phương nghiên cứu quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo kiểm định và đánh giá chất lượng các khu, nhà chung cư trên địa bàn thành phố, trình Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố thẩm định, đánh giá kiểm định các chung cư theo quy định của pháp luật liên quan. Công tác kiểm định tất cả các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được phấn đấu hoàn thành trước quý 4/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng có trách nhiệm chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng, đề xuất UBND Thành phố ban hành hướng dẫn quy trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành các quy định liên quan về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc thẩm quyền của Thành phố nhằm thu hút nhà đầu tư quan tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2025.

Được biết, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, hầu hết được xây dựng trong giai đoạn 1960-1992. Từ năm 2005, Hà Nội đã bắt đầu cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, kết quả thực hiện công tác này rất hạn chế, ước tính đến nay mới đạt khoảng 2%.

Đọc thêm

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Cần Thơ khởi công, khánh thành 18 công trình lớn

Sáng ngày 22/9/2025, Thành phố Cần Thơ đã tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt 18 công trình với tổng mức đầu tư 12.252 tỷ đồng. Các dự án này góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Hà Tĩnh dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là lao động tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp ở đô thị, Hà Tĩnh đang dành gần 80 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 3.700 căn hộ theo Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ.

Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh

Từ đẳng cấp nghỉ dưỡng đến đỉnh cao sưu tầm bất động sản hàng hiệu của giới tinh anh

Trong thế giới thượng lưu, tài sản trở thành bộ sưu tập, và không còn được đo bằng số lượng mà bằng độ hiếm và giá trị trường tồn. Và Rare Branded Residence (RBR) nổi lên như chuẩn mực tối thượng. Bất động sản hàng hiệu khan hiếm là “dấu ấn định danh” - mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập xa xỉ của những cá nhân kiệt xuất.

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

Diễn biến mới nhất tại dự án khu đô thị 2.500 đồng ở Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị sân golf đồi Hoa Sen tại phường Lý Thường Kiệt. Theo đó, thời hạn đóng thầu sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Cảnh báo chiêu trò “lướt sóng” đất ở Hà Tĩnh

Sau khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, nhiều thôn thuộc xã Toàn Lưu rơi vào cảnh giá đất bị đẩy lên bất thường. Những mảnh đất đồi hoang trước đây gần như bỏ không bỗng trở thành tâm điểm săn lùng của giới đầu cơ, kéo theo nguy cơ biến động thị trường và rủi ro cho người dân địa phương.

