Keppel gia nhập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Keppel hướng tới kiến tạo nền tảng đầu tư tiềm năng, có thể huy động tới 1 tỷ USD cho các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Keppel Ltd. (“Keppel”), doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, thông qua Bộ phận Bất động sản, đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (“VIFC”).

Được thành lập theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội, VIFC hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với khung pháp lý và cơ chế quản lý chuyên biệt nhằm thu hút nguồn vốn quốc tế và các định chế tài chính nước ngoài. Các cơ chế này bao gồm các quy định về giao dịch ngoại tệ, ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư đủ điều kiện và cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và tài chính xuyên biên giới.

Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối của Việt Nam với thị trường toàn cầu, phát triển hệ sinh thái vốn và thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn.

Ông Joseph Low (phải), Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, nhận chứng nhận thành viên VIFC từ Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu, Keppel nghiên cứu khả năng thành lập các nền tảng đầu tư tiềm năng nhằm thúc đẩy hoạt động đồng đầu tư với các đối tác toàn cầu. Theo đó, Keppel có thể huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba, nhằm khai thác các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam, tuy nhiên khả năng này còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “Keppel rất vinh dự được lựa chọn trở thành một trong những thành viên đầu tiên của VIFC. Cột mốc này nhấn mạnh cam kết lâu dài của Keppel đối với Việt Nam cũng như niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của đất nước”.

“Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Keppel. Với vị thế là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu có chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối, Keppel mong muốn hợp tác cùng các cơ quan chính phủ, đối tác doanh nghiệp và nhà đầu tư để đóng góp vào sự phát triển của VIFC, đồng thời góp phần thu hút và huy động các nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam. Thông qua mạng lưới toàn cầu, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực vận hành và quản lý tài sản, Keppel mong muốn đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính và đầu tư quốc tế.”

Keppel có mặt tại Việt Nam từ khoảng bốn thập kỷ trước và đã xây dựng sự hiện diện vững mạnh trong các lĩnh vực bất động sản và hạ tầng. Đến nay, Keppel đã trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với 30 dự án được cấp phép và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ đô la Singapore. Trong suốt hành trình tại Việt Nam, Keppel đã đóng góp vào quá trình đô thị hóa của đất nước thông qua các giải pháp phát triển bền vững và chất lượng để kiến tạo cộng đồng và nâng tầm cuộc sống.