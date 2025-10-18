Kết luận của Bộ Chính trị: Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Hà Lê
18/10/2025, 12:03
Ngày 17/10/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Kết luận số Kết luận số 200-KL/TW).
Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 17/10/2025, sau khi nghe Báo cáo số 493-BC/VPTW, ngày 16/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:
1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao việc các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
2. Yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ: Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp uỷ, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.
3. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và Nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng về những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của dự thảo văn kiện và tình hình Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đa dạng hoá các hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phản ánh ý kiến; Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
4. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.
5. Giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.
6. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, được xác định rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng; báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11/2025.
Đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân...
Chiều 17/10, sau 3 ngày làm việc, từ ngày 15 đến 17/10, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 50, hoàn tất việc xem xét 40 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10...
Việc xây dựng Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...
Lý do chưa sửa Luật Đất đai là cần có đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ, liên thông; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: