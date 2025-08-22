Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt - Ý: Động lực tăng trưởng mới trong quan hệ hợp tác

Tuấn Sơn

22/08/2025, 10:54

Ngày 4/9/2025 tại Khách sạn Melia Hanoi, Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) và Confindustria (Tổng Liên đoàn Công nghiệp Ý) sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Ý - Việt Nam và Chương trình Kết nối B2B, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư song phương.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ý nhiều năm qua đã khẳng định tầm quan trọng trong việc kết nối hai nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Ý được biết đến với thế mạnh công nghệ hiện đại, thiết kế đẳng cấp toàn cầu cùng năng lực sản xuất vượt trội, trong khi Việt Nam đang nổi lên như một thị trường năng động, giàu tiềm năng và nguồn nhân lực trẻ. Sự cộng hưởng giữa hai nền kinh tế tạo nên bước tiến mới, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng và bền vững.

Cơ hội gặp gỡ và kết nối giao thương với doanh nghiệp Ý. Nguồn: ITA.
Cơ hội gặp gỡ và kết nối giao thương với doanh nghiệp Ý. Nguồn: ITA.

Sự kiện lần này được xem là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai nước. Tại đây, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các hiệp hội và doanh nghiệp uy tín đến từ Ý.

Các lĩnh vực kết nối trọng tâm bao gồm: Hàng không vũ trụ và quốc phòng, kiến trúc và nội thất, tự động hóa, tư vấn và tổ chức, mỹ phẩm, năng lượng, môi trường, thực phẩm và đồ uống, linh kiện công nghiệp, sản xuất thủy tinh, kỹ thuật cơ khí, cơ sở hạ tầng, dược phẩm,…

Từ khóa:

Kết nối doanh nghiệp Việt - Ý Vneconomy

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: