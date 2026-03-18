SME Forum 2026: Chọn phòng thủ hay bứt phá giữa cuộc "sàng lọc" mới?

Giữa cơn bão chi phí đầu năm 2026, khi doanh nghiệp phải căng mình xoay xở trước áp lực vận hành và thị trường biến động, SME Forum 2026 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đồng tổ chức trở thành nơi giúp cởi bỏ áp lực tâm lý, tìm kiếm cơ hội thay đổi.

Thông qua hệ thống lý thuyết trọng tâm, các bài học thực tế và những giải pháp quản trị được ‘may đo’ riêng cho từng nhóm SME, sự kiện giúp doanh nghiệp tìm lại sự chủ động, thích ứng, xoay chuyển và bứt phá.

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Bước sang quý 1/2026, bức tranh kinh tế thế giới không còn là những nét vẽ dự báo mà đã trở thành những phép thử thực tế đầy khắc nghiệt, khi giá dầu thô biến động mạnh đã kéo theo một phản ứng dây chuyền. Không chỉ chi phí đầu vào đè nặng lên từng đơn hàng, đã xuất hiện sự lo ngại về những điều kiện kinh doanh mới khó khăn hơn, cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn lưu động.

Bức tranh vĩ mô thế giới đã đặt các doanh chủ vào những trạng thái tâm lý lo lắng mới về hướng đi tiếp theo, hoặc là co cụm để phòng thủ, hoặc là vội vã thay đổi mà thiếu đi một la bàn chiến lược. Vậy các doanh nghiệp, đặc biệt là các SME dễ tổn thương cần làm gì để thích ứng với những bức tranh biến động hiện nay?

Kinh nghiệm của ông Rajesh Achanta, Cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng Khu vực APAC, Tập đoàn P&G, cho thấy câu trả lời không hẳn là phải thay đổi nhanh, mà cần phải đúng hướng.

Người đứng sau vận hành chuỗi cung ứng phục vụ hơn 1.000 khách hàng tại 20 thị trường, với doanh số ròng hơn 7 tỷ USD và giám sát hơn 2.000 nhân viên, cho rằng việc thiếu đi một hệ thống quản trị ra quyết định dưới “áp lực cực hạn” là một bước đi mạo hiểm. Chưa hết, các doanh nghiệp SME thường rơi vào trạng thái “ảo tưởng quy mô”, vì sao khi doanh thu tăng đến ba lần nhưng lợi nhuận lại giảm một nửa.

SME FORUM 2026: BÀI HỌC TĂNG TRƯỞNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG

SME Forum 2026 quy tụ nhiều diễn giả uy tín trong khu vực, mang đến những câu chuyện thực tế về chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản trị vận hành và mở rộng thị trường. Sự hiện diện của những chuyên gia tầm cỡ là minh chứng cho nỗ lực của ngân hàng trong việc mang tinh hoa quản trị trong và ngoài nước, về "gõ cửa" từng doanh nghiệp Việt.

Nhiều bài học thành công được chia sẻ bởi các diễn giả đến từ các tập đoàn đa quốc gia

Sự hấp dẫn của SME Forum 2026 nằm ở những lát cắt thực tế từ chính các doanh nghiệp điển hình, từ tập đoàn đa quốc gia cho đến những doanh nghiệp mà thế hệ kế thừa phát triển mạnh mẽ về doanh thu qua các chiến dịch đặc biệt, cũng như góp phần định hình lại văn hóa doanh nghiệp.

Ngay sau phần mở đầu, diễn đàn chào đón ông Rajesh Achanta - người được vinh danh tại Magnus Society, giải thưởng danh giá của P&G dành cho những chuyên gia chuỗi cung ứng xuất sắc nhất toàn cầu. Những chia sẻ của ông mở ra góc nhìn sâu sắc về vận hành và chuỗi cung ứng trong bối cảnh doanh nghiệp FMCG, sản xuất phải liên tục thích ứng.

Trong khu vực là bài học của tập đoàn snack tư nhân hàng đầu Malaysia với doanh thu xấp xỉ khoảng 10.000 tỉ đồng. Ông Pierre Pang Hee Ta, Tổng Giám đốc Tập đoàn MAMEE, sẽ chia sẻ về câu chuyện của làm thế nào để doanh nghiệp hơn 50 tuổi tăng gấp đôi doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2019-2023, cột mốc mà Mamee mất hơn bốn thập kỷ để đạt được trước đó. Còn Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sunway, Malaysia- Ông Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah sẽ có phần chia sẻ những kinh nghiệm xương máu mà ông đã đúc rút trong quá trình đưa Sunway trở thành hệ sinh thái kinh doanh có tổng vốn hóa thị trường gần 11 tỷ USD hiện nay.

Việt Nam cũng có nhiều bài học thành công riêng, chẳng hạn như bà Vưu Lệ Quyên, CEO thế hệ thứ hai dẫn dắt Biti's đi qua cuộc chuyển đổi toàn diện khi tái cấu trúc 9.000 nhân sự và chiến lược tạo nên hiện tượng Biti’s Hunter (2016), sản phẩm đạt 300% chỉ tiêu trong 7 ngày và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu 250%. Bên cạnh đó, ông Vũ Hùng Sơn, doanh nhân tiêu biểu đại diện thế hệ kế thừa thương hiệu Bảo Tín danh tiếng, sẽ mang đến câu chuyện hành trình hiện đại hóa mô hình kinh doanh và nâng tầm thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải trên thị trường kim loại quý tại Việt Nam.

WORKSHOP: TỪ CHIA SẺ ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Không dừng lại ở phiên thảo luận buổi sáng, SME Forum 2026 dành riêng buổi chiều cho một workshop chuyên sâu với quy mô giới hạn khoảng 50 doanh nghiệp - một điểm nhấn khác biệt mà VPBank SME đặc biệt sắp xếp cho khách hàng của mình. Phiên làm việc do ông Rajesh Achanta trực tiếp dẫn dắt được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào xử lý các bài toán vận hành thực tế thay vì chỉ dừng ở chia sẻ góc nhìn.

Tại đây, các nội dung sẽ đi thẳng vào những vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt: từ việc thiết lập nguyên tắc quản trị trong bối cảnh biến động, tránh lệ thuộc vào các “xu hướng ngắn hạn”, đến cách cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và định hướng chiến lược dài hạn. Đặc biệt, workshop sẽ nhấn mạnh vào việc ứng dụng dữ liệu và các mô hình khoa học trong quản trị chuỗi cung ứng, tồn kho - những yếu tố tác động trực tiếp tới dòng tiền và hiệu quả vận hành.

Khác với mô hình diễn đàn, toàn bộ nội dung workshop sẽ hướng đến tương tác và thực hành, với các tình huống cụ thể, bài tập áp dụng và trao đổi trực tiếp trên chính bài toán của doanh nghiệp tham dự. Qua đó, tri thức không chỉ dừng lại ở mức “hiểu”, mà được chuyển hóa thành phương pháp có thể triển khai ngay trong thực tế vận hành.

Với cách tiếp cận này, workshop không chỉ giúp doanh nghiệp cập nhật các chuẩn mực quản trị hiện đại, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực ra quyết định, tối ưu vận hành và xác định hướng tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh mới. Đây cũng là giá trị chuyên sâu được “đo ni đóng giày” dành riêng cho nhóm khách hàng SME của VPBank.

Việc thiết kế riêng một phiên workshop thực chiến tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành dài hạn của VPBank với cộng đồng SME - không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững. SME Forum 2026, vì vậy, không chỉ là một sự kiện đầu năm, mà là một bước tiếp nối trong hành trình kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức cùng doanh nghiệp Việt.

Chỉ sau ít ngày mở đăng ký, SME Forum 2026 đã nhận được lượng quan tâm vượt xa dự kiến và chính thức đóng đăng ký từ ngày 12/03/2026 khi suất tham dự chạm ngưỡng tối đa. Sự hưởng ứng mạnh mẽ này là minh chứng rõ rệt cho sức hút của diễn đàn cũng như sự đồng hành đáng trân quý từ Quý khách hàng và đối tác dành cho VPBank SME.