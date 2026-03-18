Khâu duyệt báo cáo "ì ạch" gây chậm trễ kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công
Hoàng Sơn
18/03/2026, 07:34
Dù nhiều bộ, ngành đã hoàn thành việc gửi báo cáo kiểm kê tài sản công, nhưng khâu phê duyệt vẫn diễn ra chậm, tạo ra khoảng cách lớn giữa “gửi” và “duyệt”, đặc biệt tại khối trung ương và ảnh hưởng đến tiến độ chung của kế hoạch tổng kiểm kê trên phạm vi cả nước…
Bộ Tài chính vừa công bố tình hình triển khai Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Theo dữ liệu cập nhật trên "Phần mềm Tổng kiểm kê", đến 17 giờ ngày 16/3/2026, tiến độ thực hiện giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa đồng đều, đặc biệt ở các khâu gửi và duyệt báo cáo.
Thứ nhất, về tình hình đăng ký đối tượng kiểm kê, phần lớn các cơ quan, tổ chức và địa phương đã hoàn thành đăng kí.
Tuy nhiên, vẫn còn hai tổ chức chưa có đơn vị nào đăng ký kiểm kê bao gồm: (i) Hội Nhà văn Việt Nam và (ii) Trung ương Hội Người mù Việt Nam.
Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn chưa hoàn tất việc đăng ký như: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Song tỷ lệ hoàn thành tại các đơn vị này chủ yếu trên 95%, duy chỉ có Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đạt tỷ lệ 50%.
Ở cấp địa phương, còn 5 địa phương chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, bao gồm Quảng Trị, Sơn La, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Khánh Hòa nhưng đều tiệm cận mức 100%.
Thứ hai, về tiến độ gửi và duyệt báo cáo kiểm kê tài sản cố định có sự phân hoá lớn giữa các đơn vị, đặc biệt là ở khối trung ương.
Liên quan đến tiến độ gửi báo cáo kiểm kê tài sản cố định, hiện vẫn có 3 cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Trong khi đó, vẫn còn 14 cơ quan trung ương cùng 11 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân chung của cả nước là 80%.
Tiến độ kiểm kê tài sản công dù đang được đẩy nhanh, song khâu duyệt báo cáo vẫn là “nút thắt” lớn, đặc biệt tại khối trung ương. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan sẽ là yếu tố then chốt để bảo đảm hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới.
Đáng chú ý, khoảng cách giữa tỷ lệ gửi báo cáo và tỷ lệ duyệt báo cáo giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch tương đối lớn.
Tại khối trung ương, nhiều đơn vị đã gửi báo cáo nhưng chưa được tiến độ phê duyệt vẫn còn chậm trễ.
Thậm chí, có những đơn vị đã hoàn thành 100% việc gửi báo cáo như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng vẫn chưa có báo cáo nào được phê duyệt.
Đồng thời, một số cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dù tỷ lệ gửi báo cáo ở mức thấp khoảng 11–13% nhưng cũng chưa có báo cáo nào được duyệt.
Tại khối địa phương, tiến độ duyệt có xu hướng tích cực hơn, nhưng tỷ lệ "gửi" báo cáo cũng chưa tương xứng tỷ lệ "duyệt".
Một số địa phương dù tỷ lệ gửi báo cáo đạt trên 50% nhưng tỷ lệ duyệt vẫn ở mức thấp như Hà Tĩnh (22%), Ninh Bình (24%), Thanh Hóa (29%), Tây Ninh và Đắk Lắk (khoảng 30%).
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhóm địa phương đạt tỷ lệ duyệt cao hơn tập trung ở các tỉnh có tỷ lệ gửi từ 90% trở lên như: Hà Nội đạt 83%, Hải Phòng đạt 91%, Tuyên Quang, An Giang và Đồng Tháp cùng đạt 96%, Nghệ An đạt 93%, Đồng Nai đạt 97%.
Đáng chú ý, một số địa phương như Lai Châu và Quảng Ninh ghi nhận tỷ lệ duyệt rất cao, gần như hoàn tất với 99%.
Ngoài các nội dung trên, Bộ Tài chính cũng cho biết còn 10 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm, bao gồm nhiều hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội.
Cụ thể là Trung ương hội người mù Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em Việt Nam.
Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị này khẩn trương cập nhật thông tin nhằm bảo đảm tiến độ chung.
Theo lộ trình, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2026, các đơn vị sẽ tổ chức kiểm kê thực tế, đồng thời hoàn thiện và gửi báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên chậm nhất trước ngày 31/3/2026. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2026. Dự kiến, báo cáo tổng hợp trên phạm vi toàn quốc sẽ được hoàn thiện trong tháng 7/2026
Để bảo đảm tiến độ thực hiện đúng kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai định kỳ tình hình triển khai của các đơn vị 2 lần mỗi tuần.
Dữ liệu kiểm kê được chốt vào 17 giờ các ngày thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Ngay sau đó, tiến độ thực hiện của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương sẽ được công bố công khai vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu.
(Bộ Tài chính)
