Trang chủ Dân sinh

Khai mạc “Tháng việc làm 2025” tại Huế với gần 9.000 vị trí tuyển dụng

Nguyễn Thuấn

21/09/2025, 09:16

Đây là hoạt động thường niên nhằm kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ thanh niên, sinh viên mới ra trường, lao động mất việc và các nhóm yếu thế tìm kiếm cơ hội việc làm.

Người lao động làm hồ sơ tuyển dụng việc làm. Ảnh: H.T
Người lao động làm hồ sơ tuyển dụng việc làm. Ảnh: H.T

Ngày 20/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tổ chức khai mạc “Tháng việc làm năm 2025” với chủ đề “Tháng Chín - mùa thu tuyển dụng”. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành, 34 doanh nghiệp cùng hàng trăm lao động.

Đây là hoạt động thường niên nhằm kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ thanh niên, sinh viên mới ra trường, lao động mất việc và các nhóm yếu thế tìm kiếm cơ hội việc làm. Năm nay, chương trình triển khai song song cả hai hình thức: trực tuyến tại vieclamhue.vn và trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

34 đơn vị tham gia dự kiến tuyển dụng và tuyển sinh tổng cộng 8.775 vị trí trong và ngoài nước. Trong đó có 23 doanh nghiệp tuyển dụng tại chỗ, 6 đơn vị tuyển lao động đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo diện xuất khẩu.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực lớn như: Công ty Scavi Huế tuyển 2.080 lao động may mặc, Công ty TNHH May mặc HAIYI Huế tuyển 1.050 vị trí. Ở lĩnh vực xuất khẩu lao động, Công ty Hải Phong, Công ty Daystar… tuyển điều dưỡng làm việc tại Đức, Nhật Bản, cũng như tham gia chương trình EPS tại Hàn Quốc.

Bên cạnh thông tin tuyển dụng, sự kiện còn tổ chức tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên và người lao động chuẩn bị hồ sơ, rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, đồng thời cung cấp kiến thức pháp luật lao động.

Sàn việc làm trực tuyến mở từ 5/9 đến 5/10/2025, với các cuộc phỏng vấn có thể diễn ra qua Google Meet. Hoạt động trực tiếp được tổ chức vào các ngày 5/9, 20/9 và 5/10 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm. Ban tổ chức kỳ vọng “Tháng Chín - mùa thu tuyển dụng” sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Từ khóa:

cung cầu lao động Tháng việc làm TP Huế tuyển dụng

VnEconomy