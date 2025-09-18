Lao động tham gia việc làm công có thể hưởng tiền lương làm thêm đến 300%

Bộ Nội vụ đề xuất người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức cộng đồng, khi làm thêm giờ vào ngày thường, sẽ được hưởng tiền công nhất bằng 150%; riêng ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%...

Bộ Nội vụ cho biết đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

So với quy định hiện hành, dự thảo dự thảo Nghị định đã bổ sung thông tin đăng ký tham gia việc làm công; quy định chi tiết về chế độ đối với người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức lựa chọn nhà thầu là tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bao gồm: tiền công; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở kế thừa các quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH, và có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật lao động, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động có sử dụng lao động tham gia việc làm công phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động, và đảm bảo các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đồng thời, thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với nhóm lao động đặc thù theo quy định của pháp luật.

Về tiền công, dự thảo Nghị định nêu rõ, đối với các chương trình, dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức lựa chọn nhà thầu là tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu, thì tiền công của người lao động được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động, và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện.

Cụ thể, đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng, thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động.

Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày, hoặc 26 ngày trong 1 tháng, tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện chương trình, dự án, hoạt động chia cho 26 ngày và chia 8 giờ.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, thì được thanh toán tiền công tính theo giờ ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%.

Việc tổ chức, sắp xếp thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do những người lao động làm việc theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng thoả thuận. Đồng thời, phải đảm bảo thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong 1 ngày. Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục).

Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ, thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Người lao động tham gia việc làm công theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng được hưởng các chế độ an toàn, vệ sinh lao động. Bao gồm được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và các văn bản hướng dẫn.

Họ cũng được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện theo quy định của Chính phủ về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Đồng thời, được chủ đầu tư mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.