Khai thác tiềm năng, phát triển nông nghiệp xanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Ngô Anh Văn
14/11/2025, 07:09
Với chủ đề “Hành trình thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp – dược liệu”, Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu 2025 hướng đến kết nối “bốn nhà”, nhằm khai thác tiềm năng dược liệu, phát triển nông nghiệp xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.
Trong 2 ngày 13–14/11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu 2025, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup, cơ quan quản lý, cùng sinh viên và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.
Với chủ đề “Hành trình thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp – Dược liệu”, Diễn đàn hướng đến kết nối bốn nhà gồm: Nhà trường, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng dược liệu, phát triển nông nghiệp xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu 2025, mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là nơi kết nối trí tuệ, khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.
"Đây là cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ những ý tưởng mới, kết nối nguồn lực và tạo dựng động lực cho lĩnh vực nông nghiệp – dược liệu, một lĩnh vực giàu tiềm năng và đang được thành phố định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững", ông Hồ Quang Bửu khẳng định.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng sở hữu nguồn dược liệu phong phú, đa dạng, từ các loài bản địa quý hiếm như đẳng sâm, ba kích, lan kim tuyến đến Quốc bảo sâm Ngọc Linh – một trong những loại dược liệu có giá trị cao nhất Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố định hướng phát triển công nghiệp dược liệu, gắn với khoa học – công nghệ và thị trường.
Tuy nhiên, để tiềm năng trở thành giá trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu – ứng dụng – thương mại hóa. Chính vì vậy, Diễn đàn hôm nay là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp và startup đối thoại, chia sẻ giải pháp và cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, chế biến sâu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng thị trường.
Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu tin rằng với sự hội tụ của trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đổi mới sáng tạo tại Diễn đàn này, nhiều ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, nhiều cơ hội hợp tác sẽ hình thành và nhiều dự án sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
“Thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các startup. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ để những kết quả nghiên cứu khoa học sớm đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ.
Theo Ban tổ chức, Diễn đàn được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, gồm 03 phiên làm việc chính và 08 báo cáo chuyên đề. Trong đó, phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào tiềm năng phát triển nông nghiệp dược liệu tại Đà Nẵng, với các báo cáo về định hướng phát triển công nghệ cao, phương pháp nuôi cấy mô nhân giống sâm Ngọc Linh và một số kết quả nghiên cứu cùng khả năng thương mại hóa sản phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Phiên thứ hai xoay quanh chủ đề khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm, giới thiệu hành trình của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nền tảng gọi vốn và vai trò của các quỹ đầu tư trong việc đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.
Buổi chiều cùng ngày diễn ra hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng.
Các báo cáo tập trung vào vai trò của cơ sở giáo dục trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bài học từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, tiếp đó là thảo luận chuyên sâu nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.
Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra triển lãm thành tựu Khoa học – Công nghệ và Sản phẩm khởi nghiệp - trưng bày hơn 30 gian hàng giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, công nghệ mới và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của giảng viên, sinh viên UED cùng các đối tác. Triển lãm là không gian hội tụ và kết nối những công trình nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng, cùng hướng về kỉ niệm 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) không chỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhà giáo mà còn chú trọng phát triển năng lực sáng tạo và tinh thần nghiên cứu khoa học – những yếu tố cốt lõi của tri thức hiện đại.
Trong nhiều năm qua, các nhóm nghiên cứu của Nhà trường đã kiên trì triển khai các hướng nghiên cứu ứng dụng, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiêu biểu như: Bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu bản địa, góp phần xây dựng nền dược học tự chủ dựa trên tài nguyên Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sinh học và vật liệu mới trong nông nghiệp, môi trường và đời sống; Nghiên cứu giáo dục STEM, sinh thái học và nông nghiệp bền vững, đưa tư duy khoa học vào giáo dục và sản xuất.
Từ phòng thí nghiệm đến các dự án hợp tác với địa phương và doanh nghiệp, tri thức của UED đã được chuyển hóa thành những sản phẩm phục vụ đời sống như: chế phẩm sinh học, quy trình nhân giống cây dược liệu, mô hình xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ cho hợp tác xã, doanh nghiệp.
Đây là minh chứng rõ nét cho triết lý hành động của Nhà trường: “Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi phục vụ con người, cộng đồng và địa phương nơi nó sinh ra.” Triết lý này đã định hình bản sắc khoa học của UED – một trường đại học sư phạm gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, hướng tri thức vào giải quyết các vấn đề thiết thực của xã hội.
Tỉnh Cà Mau đang đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc tập trung phát triển hai mũi nhọn kinh tế: năng lượng tái tạo và nông nghiệp sạch, công nghệ cao...
TP.Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn mới trong chiến lược phát triển xanh, khi ô nhiễm không khí và phát thải giao thông đã trở thành thách thức trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng...
Tiêu chuẩn là công cụ kỹ thuật nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hiện Việt Nma đã có trên 14200 TCVN với tỷ lệ hài hòa khoảng 63% bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; trong đó, có khoảng 400 TCVN liên quan đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...
Không phải là một hiệp ước ràng buộc, lộ trình này là một khuôn khổ định hướng, một bản đồ khái niệm giúp các bên nhận diện lại vai trò, công cụ và mối liên kết giữa những nguồn tài chính công, tư, và đa phương…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: