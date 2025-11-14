Khai thác tiềm năng, phát triển nông nghiệp xanh

Với chủ đề “Hành trình thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp – dược liệu”, Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp – dược liệu 2025 hướng đến kết nối “bốn nhà”, nhằm khai thác tiềm năng dược liệu, phát triển nông nghiệp xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.

Trong 2 ngày 13–14/11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu 2025, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup, cơ quan quản lý, cùng sinh viên và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

KẾT NỐI NGUỒN LỰC, TẠO DỰNG ĐỘNG LỰC CHO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP – DƯỢC LIỆU

Với chủ đề “Hành trình thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp – Dược liệu”, Diễn đàn hướng đến kết nối bốn nhà gồm: Nhà trường, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng dược liệu, phát triển nông nghiệp xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh: Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp – Dược liệu 2025, mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ là sự kiện chuyên môn mà còn là nơi kết nối trí tuệ, khát vọng và tinh thần đổi mới sáng tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

"Đây là cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ những ý tưởng mới, kết nối nguồn lực và tạo dựng động lực cho lĩnh vực nông nghiệp – dược liệu, một lĩnh vực giàu tiềm năng và đang được thành phố định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững", ông Hồ Quang Bửu khẳng định.

Gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, startup,..tham gia Diễn đàn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng sở hữu nguồn dược liệu phong phú, đa dạng, từ các loài bản địa quý hiếm như đẳng sâm, ba kích, lan kim tuyến đến Quốc bảo sâm Ngọc Linh – một trong những loại dược liệu có giá trị cao nhất Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố định hướng phát triển công nghiệp dược liệu, gắn với khoa học – công nghệ và thị trường.

Tuy nhiên, để tiềm năng trở thành giá trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu – ứng dụng – thương mại hóa. Chính vì vậy, Diễn đàn hôm nay là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp và startup đối thoại, chia sẻ giải pháp và cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, chế biến sâu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu tin rằng với sự hội tụ của trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đổi mới sáng tạo tại Diễn đàn này, nhiều ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, nhiều cơ hội hợp tác sẽ hình thành và nhiều dự án sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

“Thành phố Đà Nẵng luôn trân trọng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các startup. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ để những kết quả nghiên cứu khoa học sớm đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU, KẾT NỐI HỆ SINH THÁI, THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, gồm 03 phiên làm việc chính và 08 báo cáo chuyên đề. Trong đó, phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào tiềm năng phát triển nông nghiệp dược liệu tại Đà Nẵng, với các báo cáo về định hướng phát triển công nghệ cao, phương pháp nuôi cấy mô nhân giống sâm Ngọc Linh và một số kết quả nghiên cứu cùng khả năng thương mại hóa sản phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Phiên thứ hai xoay quanh chủ đề khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm, giới thiệu hành trình của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nền tảng gọi vốn và vai trò của các quỹ đầu tư trong việc đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.

Buổi chiều cùng ngày diễn ra hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng.

Các báo cáo tập trung vào vai trò của cơ sở giáo dục trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bài học từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, tiếp đó là thảo luận chuyên sâu nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra triển lãm thành tựu Khoa học – Công nghệ và Sản phẩm khởi nghiệp - trưng bày hơn 30 gian hàng giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, công nghệ mới và mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của giảng viên, sinh viên UED cùng các đối tác. Triển lãm là không gian hội tụ và kết nối những công trình nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng, cùng hướng về kỉ niệm 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Là một trong những cơ sở đào tạo sư phạm trọng điểm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) không chỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhà giáo mà còn chú trọng phát triển năng lực sáng tạo và tinh thần nghiên cứu khoa học – những yếu tố cốt lõi của tri thức hiện đại.

Trong nhiều năm qua, các nhóm nghiên cứu của Nhà trường đã kiên trì triển khai các hướng nghiên cứu ứng dụng, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiêu biểu như: Bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu bản địa, góp phần xây dựng nền dược học tự chủ dựa trên tài nguyên Việt Nam; Ứng dụng công nghệ sinh học và vật liệu mới trong nông nghiệp, môi trường và đời sống; Nghiên cứu giáo dục STEM, sinh thái học và nông nghiệp bền vững, đưa tư duy khoa học vào giáo dục và sản xuất.

Từ phòng thí nghiệm đến các dự án hợp tác với địa phương và doanh nghiệp, tri thức của UED đã được chuyển hóa thành những sản phẩm phục vụ đời sống như: chế phẩm sinh học, quy trình nhân giống cây dược liệu, mô hình xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ cho hợp tác xã, doanh nghiệp.

Đây là minh chứng rõ nét cho triết lý hành động của Nhà trường: “Khoa học chỉ thật sự có giá trị khi phục vụ con người, cộng đồng và địa phương nơi nó sinh ra.” Triết lý này đã định hình bản sắc khoa học của UED – một trường đại học sư phạm gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, hướng tri thức vào giải quyết các vấn đề thiết thực của xã hội.