Khám phá những “dinh thự xanh” giữa tầng không Hà Nội

Con người thời hiện đại đang chủ động lựa chọn lối sống cân bằng, đề cao tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần như một giá trị bền vững. Những không gian giúp tâm trí chậm lại, lắng nghe chính mình và hồi phục năng lượng trở thành điểm tựa cần thiết cho mỗi cá nhân.

EDGE – “TẤM HỘ CHIẾU XANH” CỦA BẤT ĐỘNG SẢN THỜI ĐẠI

Nhu cầu sống cân bằng và tái tạo năng lượng ngày nay không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với bất kỳ ai. Khi mật độ xây dựng và bê tông hóa ngày càng dày đặc, con người bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thiếu hụt về thiên nhiên và khoảng nghỉ cần thiết cho thân – tâm – trí. Báo cáo của Global Grow Insight năm 2025 cho biết, quy mô thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu hiện đạt 496,07 tỷ USD và được dự báo sẽ chạm mốc 589,28 tỷ USD trong năm 2026.

Tổng hợp của Forbes cũng chỉ ra rằng, người mua nhà cao cấp ngày càng ưu tiên những “hạ tầng sống khỏe” mang tính nền tảng, từ hạ tầng đi bộ, mảng xanh liên tục, không gian cộng đồng đến các tiện ích vận động và phục hồi như một phần không thể tách rời của chất lượng sống đô thị.

Khi wellness không còn là “tiện ích cộng thêm” mà trở thành kỳ vọng cốt lõi, các tiêu chuẩn xanh như EDGE cũng vượt ra khỏi khuôn khổ kỹ thuật, trở thành lời giải cho một không gian sống an yên, cân bằng và bền vững vì con người.

THE REY EDITION – NHỮNG NGÔI NHÀ HÒA NHỊP HÀNH LANG XANH

Giữa bối cảnh đó, tọa lạc ngay lõi trung tâm phía Nam Thủ đô, liền kề Vành đai 2, tiếp giáp Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ), The Rey Edition – bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn thuộc dự án Rivea Residences xuất hiện như một giải pháp hoàn hảo cho những ai khao khát hướng tới lối sống khỏe toàn diện (wellness) mọi mặt - từ thể chất, tâm trí đến tinh thần.

Tọa lạc ngay lõi trung tâm Thủ đô, The Rey Edition là lời giải hoàn hảo cho những ai khao khát hướng tới lối sống khỏe toàn diện. Ảnh: MEYGROUP.

Dòng sản phẩm duplex của dự án chú tâm vào tiêu chuẩn sống khỏe bền vững, cảm xúc và trải nghiệm cho cộng đồng tinh hoa. Việc áp dụng tiêu chuẩn EDGE vào thi công và thiết kế là tiêu chuẩn đầu tiên dự án theo đuổi để hiện thực hóa mục đích đó.

Tại The Rey Edition, tiêu chuẩn EDGE được áp dụng toàn diện từ thiết kế đến thi công, tiếp nối hành trình sống xanh bền vững từ các dự án trước của MEYGROUP. Dự án sử dụng hệ kính full-height với lớp ngoài Low-E cho 100% các căn hộ. Giải pháp kính theo tiêu chuẩn EDGE còn mang lại khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội, duy trì độ ẩm lý tưởng, hạn chế tia cực tím, góp phần bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, hệ kính giúp giảm hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, tối ưu ánh sáng tự nhiên, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, từ đó tiết kiệm năng lượng và làm chậm quá trình phát xạ nhiệt, kiến tạo một không gian sống cân bằng, bền vững.

Tất cả các căn duplex đều được phân bổ từ tầng 20 trở lên, mang đến tầm nhìn vô cực 360 độ, hướng trọn về bộ đôi di sản của Hà Nội là sông Hồng và phố cổ. Đặc biệt, mỗi căn hộ đều sở hữu ban công rộng tới 2m, được thiết kế để tích hợp bể bơi riêng và khu vườn cá nhân - một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, gia chủ có thể thả mình trong làn nước mát lành của bể bơi dài gần 7 m, tận hưởng bầu không khí trong trẻo cả từ thảm xanh sân vườn lẫn công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha ở ngay đối diện.

Tiêu chuẩn EDGE được áp dụng toàn diện tại The Rey Edition. Ảnh: MEYGROUP.

Bên cạnh đó, nhằm định hình một nhịp sống riêng tư – giá trị ngày càng hiếm hoi trong đời sống đô thị hiện đại, đặc biệt với các gia đình có nhiều thế hệ – chủ đầu tư đã tính toán kỹ lưỡng để mang đến bố cục căn hộ linh hoạt và tinh tế.

Điểm nhấn tiêu biểu trong cấu trúc duplex chính là không gian trần cao thông tầng lên tới 6,8 m. Thiết kế này không chỉ mở rộng cảm nhận không gian, tăng cường đối lưu không khí và ánh sáng tự nhiên, mà còn nâng tầm cảm xúc trong từng khoảnh khắc sinh hoạt chung.

Tầng trên của căn hộ được tổ chức như một khoảng lặng riêng tư, với hai phòng ngủ lớn chuẩn master suite, đi kèm phòng tắm sang trọng ốp kính. Cách phân tầng thông minh này giúp mỗi thành viên đều có không gian riêng đúng nghĩa, trong khi tổng thể căn hộ vẫn giữ được sự kết nối hài hòa – một chuẩn mực sống tinh tế dành cho gia đình hiện đại.

Dưới bàn tay thiết kế của đơn vị tư vấn Belt Collins, hệ cảnh quan trong dự án lấy cảm hứng từ những dòng chảy của nước được phân thành 4 lớp tại các tầng 6, 6A, tầng 19 và tầng mái của tầng 35. Mỗi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người lớn tuổi đều tìm thấy nhịp sống phù hợp với mình.

Đặc quyền tiện ích riêng như phòng golf 3D riêng tư cùng chuỗi tiện ích chung gồm gym, bể bơi, sauna, vườn dạo bộ trên cao, chòi nghỉ thư giãn, khu cắm trại trên mây… được tích hợp đồng bộ trong toàn hệ sinh thái, cho phép cư dân chủ động rèn luyện và chăm sóc sức khỏe mọi lúc, qua đó nâng cao chất lượng sống cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, với chỗ đỗ xe định danh, The Rey Edition nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi, riêng tư của chủ nhân.

Đài thiên văn – tiện ích giao hòa giữa thiên nhiên và cộng đồng. Ảnh: MEYGROUP.

Đặc biệt, chủ đầu tư MEYGROUP đã ký kết hợp tác chiến lược với trường Đoàn Thị Điểm để xây dựng nên một trường học ngay trong nội khu có tên Meyschool Đoàn Thị Điểm.

Trong bối cảnh đô thị không ngừng mở rộng và các tiêu chuẩn sống ngày càng được nâng cấp, với những người yêu và luôn mong muốn an cư giữa lòng Hà Nội, The Rey Edition là một lựa chọn đặc biệt. Với định hướng phát triển theo chuẩn xanh EDGE, cùng hệ tiện ích chăm sóc thân – tâm – trí toàn diện, The Rey Edition giúp mỗi cá nhân tìm lại điểm cân bằng, mỗi gia đình tìm thấy sự riêng tư, an yên và thuận tiện trong nhịp sống đô thị. Đó chính là tinh thần mà dự án theo đuổi - “nghệ thuật sống tinh khiết giữa tầng không”, một chuẩn mực sống khác biệt và có chiều sâu hiếm có giữa lòng Hà Nội.