Hải Phòng: Hàng loạt nhà đất công sản bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Cơ quan chức năng xác định có 39 cơ sở nhà đất công sản bị cho thuê lại, 15 cơ sở tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bố trí cho người dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh liên kết…

Hải Phòng cho các tổ chức cá nhân thuê các cơ sở nhà đất công sản phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất công sản, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà đã cho thuê kinh doanh lại bị bên thuê biến thành nhà ở, cho thuê lại hoặc đem liên doanh liên kết hưởng lợi gây ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn tài sản công.

THUÊ NHÀ CÔNG RỒI BIẾN THÀNH “NHÀ ÔNG”

Ban Quản lý dự án Hàng Hải II được thuê hơn 52m2 tại tầng 2 căn nhà số 73 Trần Nhật Duật (phường Gia Viên) của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng làm địa điểm hoạt động. Tuy nhiên, theo xác định của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, diện tích này đã được bên thuê bố trí làm nơi ở.

Tương tự, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện được cho thuê căn nhà có diện tích 73m2 trên khu đất 741m2 tại số 8 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên) để phục vụ kinh doanh. Song qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phần diện tích nhà này đã được bố trí cho người vào sinh sống.

Không chỉ các cơ sở nhà đất diện tích nhỏ bị tự ý chuyển mục đích từ kinh doanh sang nhà ở mà nhiều cơ sở nhà đất có diện tích lớn nằm trên các tuyến phố trung tâm cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng được thuê 160m2 nhà trên diện tích 389,9m2 đất tại số 9 Hoàng Văn Thụ (phường Hồng Bàng) làm cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều năm nay, khu nhà này đã trở thành nơi sinh sống của một số hộ dân nguyên là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.

Căn biệt thự Pháp cổ số 106 Trần Phú do Công ty TNHH Sông Hằng thuê, mặt tiền trở thành cửa hàng điện thoại.

Công ty cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông được thuê hơn 269m2 nhà trên diện tích hơn 1.000m2 đất tại số 1 Trần Quang Khải (phường Hồng Bàng). Cơ quan chức năng xác định phần diện tích này đã được bố trí cho người dân vào ở.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật được thuê 450m2 nhà tại tầng 1 của tòa nhà 2 tầng trên khu đất rộng hơn 1.700m2 tại số 97 (số 37 cũ) Trần Phú (phường Gia Viên). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều hộ dân đang sinh sống tại cơ sở nhà đất này.

Cơ sở nhà đất công sản 56 Điện Biên Phủ do Công ty TNHH Đầu tư Quang Minh thuê trở thành showroom ô tô.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy được thuê hơn 432m2 nhà trên diện tích 1.862m2 đất tại số 58 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định tại đây cũng có nhiều hộ dân đang sinh sống không đúng quy định của pháp luật về quản lý và cho thuê nhà công sản.

Cơ sở nhà đất số 69 Tô Hiệu (phường Lê Chân) là căn nhà mặt đường rộng hơn 190m2 được cho Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải Phòng thuê làm địa điểm kinh doanh nhưng đã bị tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, cho người vào ở. Không những thế, tại cơ sở nhà đất này, bên thuê còn nợ cả tiền thuê nhà và tiền thuê đất, trong đó, chỉ riêng tiền thuê nhà đã lên tới hơn 3 tỷ đồng.

ĐEM TÀI SẢN CÔNG CHO THUÊ, GÓP VỐN LIÊN DOANH

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, nhiều cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đang được cho thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng bị các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích. Tình trạng phổ biến là cho thuê lại, liên doanh liên kết trái quy định hoặc tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, gây thất thu ngân sách và làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.

Điển hình, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu T.B.H được thuê 2 cơ sở nhà đất tại số 23 và số 26 Điện Biên Phủ, trong đó, có một biệt thự Pháp cổ diện tích lớn. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu cho thuê lại cả 2 cơ sở để hưởng chênh lệch tiền thuê, đồng thời, đang nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuê nhà đất.

Tương tự, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Hải Phòng được Nhà nước cho thuê hơn 164m2 nhà trên diện tích 710m2 đất tại số 120 Lạch Tray nhưng đã cho thuê lại.

Cơ sở nhà đất số 84-86 Điện Biên phủ nằm tại góc phố Điện Biên Phủ - Hoàng Văn Thụ do Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng thuê từ lâu cũng trở thành quán trà - cafe.

Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình thủy được thuê hơn 267m2 nhà trên diện tích 963m2 đất tại số 3 Lương Văn Can cũng được xác định đem cho thuê lại trong khi vẫn nợ hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuê. Công ty cổ phần Bến bãi Hải Phòng thuê biệt thự Pháp cổ trên khu đất hơn 1.094m2 tại số 133 Trần Phú, cơ quan chức năng xác định bên thuê đã cho thuê lại và còn nợ hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất.

Ngoài ra, nhiều đơn vị còn đưa nhà đất được Nhà nước cho thuê vào hoạt động liên doanh, liên kết kinh doanh với các tổ chức khác. Đó là các Công ty TNHH Sông Hằng, Công ty Cổ phần Hoàng Long Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH đầu tư Quang Minh… được thuê nhà đất tại các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ nhưng lại tự ý liên doanh liên kết với tổ chức khác sử dụng nhà đất công sản không đúng mục đích.

Cơ sở nhà đất công sản số 50 Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần Thương mại Hachimex được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu chuyển nhượng.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cá nhân sau khi được thuê nhà mặt đường những con phố lớn ở trung tâm (thuộc quỹ nhà kinh doanh của Nhà nước) đã tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác. Điển hình như trường hợp ông N.V.X., bà D.T.K.Ng. thuê nhà mặt đường Lê Lợi, ông N.V.C. và ông V.V.S. được thuê nhà mặt đường đường Lương Khánh Thiện nhưng đã có dấu hiệu chuyển nhượng trái quy định hợp đồng thuê nhà.

Một số doanh nghiệp khác cũng bị xác định có hành vi chuyển nhượng lại hợp đồng thuê nhà đất trái quy định.