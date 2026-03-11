Hải Phòng: Hàng loạt nhà đất công sản bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích
Nam Khánh
11/03/2026, 11:02
Cơ quan chức năng xác định có 39 cơ sở nhà đất công sản bị cho thuê lại, 15 cơ sở tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bố trí cho người dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh liên kết…
Hải Phòng cho các tổ chức cá nhân thuê các cơ sở nhà đất công sản phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả các cơ sở nhà đất công sản, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhà đã cho thuê kinh doanh lại bị bên thuê biến thành nhà ở, cho thuê lại hoặc đem liên doanh liên kết hưởng lợi gây ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn tài sản công.
THUÊ NHÀ CÔNG RỒI BIẾN THÀNH “NHÀ ÔNG”
Ban Quản lý dự án Hàng Hải II được thuê hơn 52m2 tại tầng 2 căn nhà số 73 Trần Nhật Duật (phường Gia Viên) của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng làm địa điểm hoạt động. Tuy nhiên, theo xác định của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, diện tích này đã được bên thuê bố trí làm nơi ở.
Tương tự, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện được cho thuê căn nhà có diện tích 73m2 trên khu đất 741m2 tại số 8 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên) để phục vụ kinh doanh. Song qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phần diện tích nhà này đã được bố trí cho người vào sinh sống.
Không chỉ các cơ sở nhà đất diện tích nhỏ bị tự ý chuyển mục đích từ kinh doanh sang nhà ở mà nhiều cơ sở nhà đất có diện tích lớn nằm trên các tuyến phố trung tâm cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng được thuê 160m2 nhà trên diện tích 389,9m2 đất tại số 9 Hoàng Văn Thụ (phường Hồng Bàng) làm cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều năm nay, khu nhà này đã trở thành nơi sinh sống của một số hộ dân nguyên là cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông được thuê hơn 269m2 nhà trên diện tích hơn 1.000m2 đất tại số 1 Trần Quang Khải (phường Hồng Bàng). Cơ quan chức năng xác định phần diện tích này đã được bố trí cho người dân vào ở.
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật được thuê 450m2 nhà tại tầng 1 của tòa nhà 2 tầng trên khu đất rộng hơn 1.700m2 tại số 97 (số 37 cũ) Trần Phú (phường Gia Viên). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều hộ dân đang sinh sống tại cơ sở nhà đất này.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy được thuê hơn 432m2 nhà trên diện tích 1.862m2 đất tại số 58 Phạm Minh Đức (phường Gia Viên). Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định tại đây cũng có nhiều hộ dân đang sinh sống không đúng quy định của pháp luật về quản lý và cho thuê nhà công sản.
Cơ sở nhà đất số 69 Tô Hiệu (phường Lê Chân) là căn nhà mặt đường rộng hơn 190m2 được cho Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hải Phòng thuê làm địa điểm kinh doanh nhưng đã bị tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, cho người vào ở. Không những thế, tại cơ sở nhà đất này, bên thuê còn nợ cả tiền thuê nhà và tiền thuê đất, trong đó, chỉ riêng tiền thuê nhà đã lên tới hơn 3 tỷ đồng.
ĐEM TÀI SẢN CÔNG CHO THUÊ, GÓP VỐN LIÊN DOANH
Bên cạnh đó, theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, nhiều cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đang được cho thuê phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng bị các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích. Tình trạng phổ biến là cho thuê lại, liên doanh liên kết trái quy định hoặc tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, gây thất thu ngân sách và làm giảm hiệu quả quản lý tài sản công.
Điển hình, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu T.B.H được thuê 2 cơ sở nhà đất tại số 23 và số 26 Điện Biên Phủ, trong đó, có một biệt thự Pháp cổ diện tích lớn. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu cho thuê lại cả 2 cơ sở để hưởng chênh lệch tiền thuê, đồng thời, đang nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuê nhà đất.
Tương tự, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Hải Phòng được Nhà nước cho thuê hơn 164m2 nhà trên diện tích 710m2 đất tại số 120 Lạch Tray nhưng đã cho thuê lại.
Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình thủy được thuê hơn 267m2 nhà trên diện tích 963m2 đất tại số 3 Lương Văn Can cũng được xác định đem cho thuê lại trong khi vẫn nợ hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuê. Công ty cổ phần Bến bãi Hải Phòng thuê biệt thự Pháp cổ trên khu đất hơn 1.094m2 tại số 133 Trần Phú, cơ quan chức năng xác định bên thuê đã cho thuê lại và còn nợ hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất.
Ngoài ra, nhiều đơn vị còn đưa nhà đất được Nhà nước cho thuê vào hoạt động liên doanh, liên kết kinh doanh với các tổ chức khác. Đó là các Công ty TNHH Sông Hằng, Công ty Cổ phần Hoàng Long Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH đầu tư Quang Minh… được thuê nhà đất tại các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ nhưng lại tự ý liên doanh liên kết với tổ chức khác sử dụng nhà đất công sản không đúng mục đích.
Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cá nhân sau khi được thuê nhà mặt đường những con phố lớn ở trung tâm (thuộc quỹ nhà kinh doanh của Nhà nước) đã tự ý chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác. Điển hình như trường hợp ông N.V.X., bà D.T.K.Ng. thuê nhà mặt đường Lê Lợi, ông N.V.C. và ông V.V.S. được thuê nhà mặt đường đường Lương Khánh Thiện nhưng đã có dấu hiệu chuyển nhượng trái quy định hợp đồng thuê nhà.
Một số doanh nghiệp khác cũng bị xác định có hành vi chuyển nhượng lại hợp đồng thuê nhà đất trái quy định.
Theo thống kê của sở Tài chính Hải Phòng, trong tổng số 273 cơ sở nhà đất đang cho thuê phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng, có 218 cơ sở thuộc diện phải thu hồi. Trong đó, 39 cơ sở nhà đất bị cho thuê lại, 15 cơ sở nhà đất có dấu hiệu tự ý chuyển dịch hợp đồng thuê, 11 cơ sở bị bố trí cho hộ dân vào ở và 6 cơ sở được đưa vào góp vốn liên doanh, liên kết. Ngoài ra, còn 55 cơ sở đang được tiếp tục sắp xếp, xử lý theo quy định.
Hải Phòng: Nhà đất công sản cho thuê kinh doanh bị nợ tiền thuê lên tới hàng chục tỷ đồng
10:23, 10/03/2026
Hải Phòng gia hạn sử dụng đất dự án Trung tâm thương mại chợ Sắt
08:24, 26/11/2025
Hải Phòng: Dự án chung cư 40 tầng vướng giải phóng mặt bằng
Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình và Dự án Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ.
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án Salacia Villas
Sáng 10/3, sự kiện ra quân dự án Salacia Villas đã chào đón hơn 600 chuyên viên kinh doanh đến từ hệ thống 10 đại lý phân phối chiến lược, đánh dấu bước khởi động chính thức cho chiến dịch kinh doanh của dự án trên thị trường.
Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng
Trong số 438 dự án tồn đọng tại địa phương trên cả nước, Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai trong số những địa phương có số lượng dự án lớn bị tồn đọng, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị...
Phát triển đô thị ven biển đang có những bước tiến rõ rệt
Ở Việt Nam, quá trình quy hoạch và phát triển đô thị ven biển đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn cùng định hướng quy hoạch ngày càng bài bản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương ven biển…
Bộ Công an đề xuất tham gia đánh giá tác động an ninh với nhiều loại quy hoạch
Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về kết hợp an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với an ninh của Bộ Công an. Tại tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh; phân cấp tham gia ý kiến, thẩm định, đánh giá tác động về an ninh đối với nhiều chiến lược, quy hoạch...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: