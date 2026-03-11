Hơn 600 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án Salacia Villas

Sáng 10/3, sự kiện ra quân dự án Salacia Villas đã chào đón hơn 600 chuyên viên kinh doanh đến từ hệ thống 10 đại lý phân phối chiến lược, đánh dấu bước khởi động chính thức cho chiến dịch kinh doanh của dự án trên thị trường.

Với chủ đề “Đón đầu – Bứt phá”, sự kiện quy tụ giới chuyên gia, nhà phát triển, hệ thống đại lý phân phối cùng chia sẻ góc nhìn về bối cảnh vĩ mô, xu hướng dòng tiền và cơ hội từ những khu vực đang thăng hạng trên bản đồ tăng trưởng.

Trong bức tranh đó, Salacia Villas được đặt vào một câu chuyện lớn hơn: Sự hình thành của các hành lang kinh tế – logistics mới tại Đông Nam Bộ, nơi hạ tầng, dòng vốn đầu tư và nhu cầu nhà ở chất lượng cao đồng thời hội tụ.

Không khí sôi động tại sự kiện ra quân dự án Salacia Villas. Ảnh: Salacia Villas.

NHẬN DIỆN CƠ HỘI TRONG BỐI CẢNH MỚI

Tại sự kiện, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam đã có những phân tích chuyên sâu về bức tranh thị trường bất động sản. Theo ông, thị trường đang bước vào giai đoạn mà các yếu tố nền tảng từ kinh tế vĩ mô, pháp lý đến hạ tầng cùng tạo nên một chu kỳ phát triển mới.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế như một “vịnh tránh bão” (safe haven) nhờ nền tảng thể chế ổn định, môi trường kinh doanh cải thiện và dòng vốn FDI duy trì tích cực. Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng vào các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ bán dẫn, chip, năng lượng xanh góp phần tạo lực cầu bền vững cho bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho giới chuyên gia, lao động trình độ cao.

Ở góc độ dòng tiền, sự biến động mạnh của vàng, chứng khoán, tiền số,… thời gian gần đây cũng đang khiến cơ cấu danh mục đầu tư điều chỉnh giảm tỷ trọng các kênh mạo hiểm, ưu tiên những “hầm trú ẩn” an toàn như một điểm neo giá trị dài hạn, bao gồm bất động sản.

“Bất động sản đang nắm giữ vị thế của một tài sản phòng thủ trong danh mục đầu tư,” ông Kiệt nhận định.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở CBRE Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Salacia Villas.

Nói về triển vọng thị trường bất động sản 2026, ông Kiệt cho rằng tốc độ tăng trưởng giai đoạn tới sẽ gắn chặt với lộ trình hạ tầng. Những công trình quy mô lớn như vành đai 3, vành đai 4, sân bay quốc tế Long Thành, mạng lưới cao tốc và metro đang tái cấu trúc bản đồ đô thị khu vực phía Nam. Trong quá trình đó, những “điểm giao thoa hạ tầng” vươn mình trở thành các cực phát triển mới.

Bên cạnh “đi theo dòng vốn lớn”, tư duy đầu tư cũng có sự chuyển dịch rõ nét từ “lướt sóng” sang khả năng tạo dòng tiền và giá trị khai thác bền vững. Do đó, những dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí gồm vị trí, quy hoạch, khả năng khai thác thực và pháp lý rõ ràng là nhóm tài sản có lợi thế trong chu kỳ mới.

SALACIA VILLAS – TÂM ĐIỂM CỦA DÒNG VỐN

Nằm trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, TP.HCM (khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), Salacia Villas là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng khu vực.

Từ vị trí dự án, chỉ mất khoảng 15 phút đến sân bay quốc tế Long Thành, 30 phút đến cảng Cái Mép – Thị Vải và hơn 40 phút để di chuyển vào Thủ Thiêm – trung tâm tài chính mới của TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án còn nằm ngay vùng lõi kết nối của nhiều tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Hồ Tràm – Long Thành, vành đai 4…

Salacia Villas thiết lập phong cách sống nghỉ dưỡng giữa tâm điểm giao thương phía Đông TP.HCM. Ảnh: Salacia Villas.

Salacia Villas được phát triển bởi VinaLiving – thương hiệu bất động sản thuộc VinaCapital với gần hai thập kỷ phát triển các dự án nhà ở và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Uy tín chủ đầu tư cũng là bảo chứng cho tính pháp lý của dự án. Salacia Villas hiện đã hoàn tất sổ hồng riêng từng lô.

Trên quỹ đất 7.2 ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 35%, Salacia Villas cung ứng ra thị trường số lượng sản phẩm giới hạn 333 căn. Phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan đa tầng và tiện ích đa lớp, đáp ứng yêu cầu về một không gian sống chất lượng cao.

Điểm nhấn nổi bật là công trình cao 5 tầng tích hợp trung tâm thương mại (TTTM) và các tiện ích phong cách sống như spa, gym, khu BBQ, co-working space… Trong đó, TTTM do Bắc Bình - đơn vị từng tham gia tư vấn, triển khai nhiều TTTM lớn như Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza… - tư vấn chiến lược phát triển và vận hành.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, quy hoạch, chủ đầu tư cũng đang thiết kế các giải pháp tài chính linh hoạt. Được biết, mức giá dự kiến của Salacia Villas sẽ dưới 5 tỷ đồng - một mức giá hấp dẫn để sở hữu nhà phố 1 trệt 3 lầu tại TP.HCM, thanh toán nhẹ nhàng trong vòng 48 tháng. Mức giá khởi điểm hợp lý, lộ trình thanh toán giãn giúp tối ưu “điểm vào”, nới rộng dư địa tăng trưởng khi thị trường bước vào chu kỳ tăng tốc.

Với sự tham gia của hệ thống đại lý phân phối giàu kinh nghiệm cùng chiến lược phát triển bài bản từ chủ đầu tư, Salacia Villas được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản khu vực phía Đông TP.HCM thời gian tới.