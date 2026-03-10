Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Trong số 438 dự án tồn đọng tại địa phương trên cả nước, Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai trong số những địa phương có số lượng dự án lớn bị tồn đọng, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị...

Đây là số dự án đất đai mà Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc để đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

NHIỀU DỰ ÁN CHƯA CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN

Trước đó, vào 30/01, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 4244/BTC-PTHT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp danh mục các dự án, đất đai đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao nhằm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các dự án có vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, quy hoạch hoặc kết luận thanh tra trước đây.

Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án cần xử lý và đề xuất cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 của Quốc hội.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 751, tính đến ngày 26/01/2026, hệ thống cơ sở dữ liệu đã ghi nhận 485 dự án do các bộ, ngành và địa phương đề xuất để xem xét tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, danh mục các dự án được phân loại như sau: 477 dự án thuộc Điều 3 của Nghị quyết 170; 17 dự án thuộc Điều 4; 05 dự án thuộc Điều 5; 05 dự án thuộc Điều 6; 01 dự án thuộc Điều 7.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa có dự án, đất đai được cập nhật trên Hệ thống 751 và không có phụ lục danh mục dự án gửi kèm theo văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị rà soát kỹ theo các nguyên tắc nêu trên, bổ sung và chịu trách nhiệm toàn diện về việc báo cáo đầy đủ thông tin, danh mục các dự án đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội trên Hệ thống 751 (nếu có) và gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Riêng đối với 03 dự án, đất đai của TP.Hồ Chí Minh nêu trên, đề nghị TP.Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật điều chỉnh lại trên Hệ thống 751 và thực hiện phân loại nhóm giải pháp theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 13021/BTC-PTHT ngày 22/8/2025.

Hệ thống 751 là hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử do Chính phủ xây dựng để rà soát, tổng hợp và theo dõi các dự án đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc trên phạm vi cả nước. Thông qua hệ thống này, các bộ, ngành và địa phương cập nhật thông tin dự án, phân loại nguyên nhân vướng mắc và đề xuất cơ chế xử lý.

Dữ liệu từ Hệ thống 751 là cơ sở để Ban Chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương xây dựng giải pháp tháo gỡ, khơi thông các dự án tồn đọng kéo dài. Đến 7/10/2025, hệ thống đã ghi nhận 2.991 dự án tồn đọng cần rà soát trên cả nước. Trong đó mới có 1.596 dự án được cập nhật và phân loại, còn nhiều dự án chưa được các địa phương nhập dữ liệu

KHÁNH HÒA VÀ ĐÀ NẴNG: TÂM ĐIỂM CẦN THÁO GỠ

Theo phụ lục kèm theo văn bản của Bộ Tài chính, danh mục các dự án do địa phương đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù hiện gồm 438 dự án.

Danh sách này trải rộng trên nhiều địa phương, với quy mô và tính chất khác nhau, từ các dự án khu đô thị, khu dân cư, du lịch – nghỉ dưỡng cho tới các dự án thương mại dịch vụ và công nghiệp.

Một số địa phương có số lượng dự án lớn trong danh mục gồm: Đà Nẵng: 215 dự án, Khánh Hòa: 52 dự án, Thái Nguyên: 42 dự án, Quảng Ngãi: 41 dự án, An Giang: 23 dự án, Phú Thọ: 19 dự án, Đồng Nai: 18 dự án.

Ngoài ra, danh mục còn có các dự án tại Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long, cùng một số dự án thuộc các bộ ngành trung ương.

Việc nhiều địa phương cùng đề xuất danh mục dự án cho thấy tình trạng vướng mắc pháp lý trong đầu tư – đất đai đang diễn ra phổ biến, đặc biệt với các dự án bất động sản và phát triển đô thị.

Trong danh mục rà soát, Khánh Hòa là một trong những địa phương có số lượng dự án lớn với 52 dự án, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản đô thị.

Nhiều dự án tại Khánh Hòa đã được thanh tra, kiểm tra hoặc có kết luận của cơ quan quản lý trước đây, dẫn tới việc phải rà soát lại các thủ tục pháp lý để xử lý dứt điểm.

Một số dự án đáng chú ý gồm: Panorama Nha Trang, Khu du lịch Bãi Dài, Khách sạn Havana Nha Trang, Công viên văn hóa Yến Sào Khánh Hòa, Khu đô thị Phước Đồng, Khu du lịch sinh thái Lago.

Các dự án này phần lớn liên quan tới vấn đề giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoặc điều chỉnh quy hoạch, khiến tiến độ triển khai bị kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, Đà Nẵng là địa phương có số lượng dự án nhiều nhất trong danh mục với 215 dự án. Phần lớn các dự án tại đây liên quan tới các dự án bất động sản và đô thị từng được thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn trước. Việc áp dụng cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ giúp địa phương xử lý dứt điểm các tồn đọng pháp lý kéo dài, qua đó khơi thông thị trường đầu tư.

Tại Đồng Nai, danh mục gồm 18 dự án, chủ yếu là các dự án khu dân cư và khu đô thị. Một số dự án trong danh sách gồm: Khu dân cư Thiên Cang – Thanh Lân, Khu dân cư Thạnh Phú 2, Khu dân cư Thiên Minh Village, Nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 3.

Các dự án tại Đồng Nai, Đà Nẵng được đề xuất xử lý nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch hoặc các kết luận thanh tra trước đây.

Trong khi đó, Quảng Ngãi có 41 dự án, chủ yếu là các dự án khu đô thị, khu dân cư và thương mại dịch vụ.

Nhiều dự án trong số này đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ hoặc của tỉnh, dẫn đến việc phải rà soát lại toàn bộ quy trình đầu tư để xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Phú Thọ cũng có 19 dự án trong danh mục, bao gồm các dự án khu đô thị, khu nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ như: Khu nhà ở sinh thái Đồng Vân, Khu nhà ở sinh thái Phú Hộ, Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ.

Bộ Tài chính đề nghị đề nghị các bộ, cơ quan trung ương địa phương cập nhật kết quả rà soát trên Hệ thống 751 và có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/02/2026 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó lưu ý đảm bảo thống nhất giữa dữ liệu báo cáo trên Hệ thống và văn bản gửi Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, nhiều dự án trong danh mục hiện vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, do đó cần tiếp tục rà soát và bổ sung hồ sơ. Theo báo cáo, đến hết ngày 26/2, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát 266/482 dự án đề xuất áp dụng quy định tại mục 14 Nghị quyết 265/2025 của Quốc hội.