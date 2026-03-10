Đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ 438 dự án đất đai tồn đọng

Đây là số dự án đất đai mà Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà
soát, hoàn thiện danh mục các dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc để đề
xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của
Quốc hội.
NHIỀU DỰ ÁN CHƯA CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN
Trước đó, vào 30/01, Bộ Tài chính đã ban hành
văn bản số 4244/BTC-PTHT gửi
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương về việc tổng hợp danh mục các dự án, đất đai đề xuất áp
dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024
của Quốc hội.
Đây
là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao nhằm xử lý các dự án
tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các dự án có vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ
tục đầu tư, quy hoạch hoặc kết luận thanh tra trước đây.
Tại
Nghị quyết số 17/NQ-CP về triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án
tồn đọng, Chính phủ đã
giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ
quan liên quan tổng hợp danh mục dự án cần xử lý và đề xuất cơ chế đặc thù theo
Nghị quyết 170 của Quốc hội.
Theo
báo cáo từ Ban Chỉ đạo 751, tính đến ngày 26/01/2026, hệ thống cơ sở dữ liệu đã
ghi nhận 485 dự án do các bộ, ngành và địa phương đề xuất để xem xét tháo gỡ
vướng mắc.
Cụ
thể, danh mục các dự án được phân loại như sau: 477 dự án thuộc Điều 3 của Nghị
quyết 170; 17 dự án thuộc Điều 4; 05 dự án thuộc Điều 5; 05
dự án thuộc Điều 6; 01 dự án thuộc Điều 7.
Đối
với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa có dự án, đất đai được cập
nhật trên Hệ thống 751 và không có phụ lục danh mục dự án gửi kèm theo văn bản
này, Bộ Tài chính đề nghị rà soát kỹ theo các nguyên tắc nêu trên, bổ sung và
chịu trách nhiệm toàn diện về việc báo cáo đầy đủ thông tin, danh mục các dự án
đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị
quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội trên Hệ thống 751 (nếu có) và gửi về Bộ Tài
chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
Riêng đối với 03
dự án, đất đai của TP.Hồ Chí Minh nêu trên, đề nghị TP.Hồ Chí
Minh rà soát, cập nhật điều chỉnh lại trên Hệ thống 751 và thực hiện phân loại
nhóm giải pháp theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số
13021/BTC-PTHT ngày 22/8/2025.
Hệ thống 751 là hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử do Chính phủ xây
dựng để rà soát, tổng hợp và theo dõi các dự án đầu tư đang gặp khó khăn, vướng
mắc trên phạm vi cả nước. Thông qua hệ thống này, các bộ, ngành và địa phương
cập nhật thông tin dự án, phân loại nguyên nhân vướng mắc và đề xuất cơ chế xử
lý.
Dữ liệu từ Hệ thống 751 là cơ sở để Ban Chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan
trung ương xây dựng giải pháp tháo gỡ, khơi thông các dự án tồn đọng kéo dài.
Đến 7/10/2025, hệ thống đã ghi nhận 2.991 dự án tồn đọng cần rà soát trên cả
nước. Trong đó mới có 1.596 dự án được cập nhật và phân loại, còn nhiều dự án
chưa được các địa phương nhập dữ liệu
KHÁNH HÒA VÀ ĐÀ NẴNG: TÂM ĐIỂM CẦN THÁO GỠ
Theo
phụ lục kèm theo văn bản của Bộ Tài chính, danh mục các dự án do địa phương đề
xuất áp dụng cơ chế đặc thù hiện gồm 438 dự án.
Danh
sách này trải rộng trên nhiều địa phương, với quy mô và tính chất khác nhau, từ
các dự án khu đô thị, khu dân cư, du lịch – nghỉ dưỡng cho tới các dự án thương
mại dịch vụ và công nghiệp.
Một
số địa phương có số lượng dự án lớn trong danh mục gồm: Đà
Nẵng: 215 dự án, Khánh Hòa: 52 dự án, Thái Nguyên: 42 dự án, Quảng
Ngãi: 41 dự án, An Giang: 23 dự án, Phú Thọ: 19 dự án, Đồng
Nai: 18 dự án.
Ngoài
ra, danh mục còn có các dự án tại Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh,
Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long, cùng một số dự án thuộc các bộ ngành trung ương.
Việc
nhiều địa phương cùng đề xuất danh mục dự án cho thấy tình trạng vướng mắc pháp
lý trong đầu tư – đất đai đang diễn ra phổ biến, đặc biệt với các dự án bất
động sản và phát triển đô thị.
Trong
danh mục rà soát, Khánh Hòa là một trong những địa phương có số lượng dự án lớn
với 52 dự án, phần lớn liên quan đến lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và bất động
sản đô thị.
Nhiều
dự án tại Khánh Hòa đã được thanh tra, kiểm tra hoặc có kết luận của cơ quan
quản lý trước đây, dẫn tới việc phải rà soát lại các thủ tục pháp lý để xử lý
dứt điểm.
Một
số dự án đáng chú ý gồm: Panorama Nha Trang, Khu du lịch Bãi Dài, Khách
sạn Havana Nha Trang, Công viên văn hóa Yến Sào Khánh Hòa, Khu
đô thị Phước Đồng, Khu du lịch sinh thái Lago.
Các
dự án này phần lớn liên quan tới vấn đề giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng
đất, hoặc điều chỉnh quy hoạch, khiến tiến độ triển khai bị kéo dài nhiều năm.
Trong
khi đó, Đà Nẵng là địa phương có số lượng dự án nhiều nhất trong danh mục với
215 dự án. Phần lớn các dự án tại đây liên quan tới các dự án bất động
sản và đô thị từng được thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn trước. Việc áp dụng
cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ giúp địa phương xử lý dứt điểm các tồn đọng pháp
lý kéo dài, qua đó khơi thông thị trường đầu tư.
Tại
Đồng Nai, danh mục gồm 18 dự án, chủ yếu là các dự án khu dân cư và khu đô thị. Một
số dự án trong danh sách gồm: Khu dân cư Thiên Cang – Thanh Lân, Khu
dân cư Thạnh Phú 2, Khu dân cư Thiên Minh Village, Nhà
máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 3.
Các
dự án tại Đồng Nai, Đà
Nẵng được đề xuất xử lý nhằm tháo gỡ các
vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch hoặc các kết luận thanh tra trước đây.
Trong
khi đó, Quảng Ngãi có 41 dự án, chủ yếu là các dự án khu đô thị, khu dân cư và
thương mại dịch vụ.
Nhiều
dự án trong số này đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ hoặc của
tỉnh, dẫn đến việc phải rà soát lại toàn bộ quy trình đầu tư để xử lý phù hợp
với quy định pháp luật.
Phú
Thọ cũng có 19 dự án trong danh mục, bao gồm các dự án khu đô thị, khu nghỉ
dưỡng và thương mại dịch vụ như: Khu nhà ở sinh thái Đồng Vân, Khu
nhà ở sinh thái Phú Hộ, Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ.
Bộ Tài chính đề nghị đề nghị các bộ, cơ quan trung ương địa phương cập nhật kết
quả rà soát trên Hệ thống 751 và có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính trước
ngày 25/02/2026 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định,
trong đó lưu ý đảm bảo thống nhất giữa dữ liệu báo cáo trên Hệ thống và văn bản
gửi Bộ Tài chính.
Tuy
nhiên, theo Bộ Tài chính, nhiều dự án trong danh mục hiện vẫn chưa cung cấp đầy
đủ thông tin theo hướng dẫn, do đó cần tiếp tục rà soát và bổ sung hồ sơ. Theo báo cáo, đến hết ngày 26/2, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát
266/482 dự án đề xuất áp dụng quy định tại mục 14 Nghị quyết 265/2025 của Quốc
hội.