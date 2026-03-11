Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình và Dự án Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ.

Tổng diện tích hai dự án lên tới 563 ha với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.964 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư thứ cấp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh.

Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa có quy mô sử dụng đất 161 ha tại xã Quảng Bình, thuộc Khu công nghiệp Lưu Bình.

Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Cảng, có trụ sở chính tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ, chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tổng vốn đầu tư được xác định là 1.969 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn bao gồm vốn góp của chủ đầu tư là 295 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Phần vốn còn lại là 1.674 tỷ đồng sẽ được huy động từ các nguồn hợp pháp khác, chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Về tiến độ thực hiện, phần vốn góp của nhà đầu tư đã được hoàn tất, nguồn vốn huy động sẽ triển khai theo tiến độ dự án. Toàn bộ quá trình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác phải hoàn thành không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện ký quỹ bảo đảm dự án theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động và hoàn trả hệ thống công trình thủy lợi theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Còn Dự án Khu công nghiệp số 16 tại xã Thanh Kỳ, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 402 ha. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Greenwich Việt Nam, có trụ sở tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt là 2.995 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư cam kết góp 500 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Phần vốn còn lại 2.495 tỷ đồng sẽ được huy động từ các nguồn tài chính hợp pháp khác, chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư do mục tiêu thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và địa điểm thực hiện tại xã Thanh Kỳ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hai dự án khu công nghiệp lớn này được kỳ vọng sẽ tạo thêm quỹ đất sạch, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.