Trang chủ Tiêu điểm

Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tại miền Trung

Lý Hà

14/11/2025, 08:18

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân vùng bão lũ tại miền Trung…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung. Ảnh: VGP

Chiều 13/11, ngay khi trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.

Cuộc họp được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, kết nối với các điểm cầu Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC, BẢO ĐẢM CHỖ Ở, SINH KẾ VÀ AN SINH CHO NGƯỜI DÂN

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương, thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ trong thời gian qua đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản ở khu vực Trung Bộ. Toàn vùng từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk ghi nhận 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương, hơn 1.900 ngôi nhà sập đổ, trôi, hàng chục nghìn công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính gần 30.000 tỷ đồng, có thể tác động giảm 0,2–0,4 điểm phần trăm tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung - Ảnh: VGP

Các ý kiến tại hội nghị đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chuyên môn trong công tác dự báo, cảnh báo từ sớm, sát thực tế, giúp người dân và chính quyền chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Công tác chỉ đạo, ứng phó được triển khai xuyên suốt, đồng bộ, hiệu quả ở cả Trung ương và địa phương.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo từ sớm, từ xa, bám sát tình hình, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên tình nguyện đã tích cực tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhân dân.

Chính phủ đã kịp thời phân bổ 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ 7 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai: Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 300 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 385 tỷ đồng, Đà Nẵng 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 120 tỷ đồng, Gia Lai và Đắk Lắk mỗi địa phương 30 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã hỗ trợ 206 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự hội nghị - Ảnh: VGP

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành đã ban hành công điện, hướng dẫn, trực tiếp hỗ trợ cấp ủy, chính quyền trong công tác khắc phục hậu quả.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng, doanh nghiệp và nhân dân vùng bị thiên tai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người chết, mất tích, bị thương và chia sẻ khó khăn với các địa phương bị thiệt hại nặng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, lo hậu sự chu đáo, tổ chức tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương. Các cấp, ngành phải sớm ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm “không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để học sinh thiếu trường lớp, người ốm thiếu chỗ chữa bệnh”.

KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, BẢO ĐẢM CHUỖI CUNG ỨNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Từ phản ánh của người dân xã Đề Gi (Gia Lai) về khó khăn sau bão, Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa, phục hồi sinh kế, nhất là nuôi trồng thủy sản.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát, cân đối nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, khẩn trương trình phương án hỗ trợ bổ sung cho các địa phương chậm nhất trong ngày 14/11.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự hội nghị - Ảnh: VGP

Đồng thời, phải hỗ trợ khôi phục, xây dựng lại 1.900 ngôi nhà bị sập, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, hoàn thành trước Tết Nguyên đán; quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư an toàn, hạ tầng đồng bộ; khôi phục hệ thống bệnh viện, trạm y tế, điện, nước, giao thông, viễn thông và các thiết chế thiết yếu khác.

Các địa phương phải tiếp tục rà soát, cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ dân còn sơ tán, còn ở khu vực ngập sâu, nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Thủ tướng kêu gọi tiếp tục phát huy tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, huy động sự chung tay của doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Ông nhấn mạnh: “Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đó”.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng lại 1.900 nhà sập đổ, 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung - Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng lại 1.900 nhà sập đổ, 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung - Ảnh: VGP

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được giao tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sau bão, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tạo sinh kế ổn định. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế cần nhanh chóng khắc phục hư hại, bảo đảm sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh, sản xuất được nối lại sớm nhất.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh khôi phục hoạt động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, hợp đồng, đặc biệt là với đối tác nước ngoài.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp với hệ thống ngân hàng, bảo hiểm, tổ chức tín dụng triển khai sớm chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm, giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế rà soát, thống kê thiệt hại tại các trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, phối hợp cùng địa phương khắc phục, bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe. Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp trong khôi phục hạ tầng giao thông, nhà ở, các công trình trọng điểm.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, năng lượng, vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, găm hàng, nâng giá.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời. Thủ tướng trân trọng ghi nhận, cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã kịp thời ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng bão lũ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, trình ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, “không cầu toàn, không nóng vội, cũng không bỏ lỡ cơ hội”.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, bí thư, chủ tịch các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động triển khai công việc theo thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng để xem xét, quyết định.

