Khánh thành Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam

Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển năng lượng bền vững với sự ra đời của Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam. Đây không chỉ là một biểu tượng của sự hợp tác quốc tế mà còn là một nền tảng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hydrogen xanh tại Việt Nam...

Ngày 23/10/2025, tại Trường Đại học Việt Đức, TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam chính thức được khánh thành. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chuyển dịch năng lượng.

Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam được thành lập trong khuôn khổ Chương trình Thúc đẩy thị trường hydrogen quốc tế (H2Uppp), với sự hỗ trợ từ Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức.

Đây là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu khí thải carbon và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Trung tâm này không chỉ là một không gian vật lý mà còn là một mạng lưới kết nối các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức chính phủ, tạo điều kiện cho sự hợp tác và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực hydrogen.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ khánh thành là việc ký kết ba Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược giữa các đối tác quan trọng.

Thứ nhất là sự hợp tác giữa Indefol và Infineon nhằm tích hợp công nghệ điện tử công suất tiên tiến vào hệ thống điện phân nước, sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo.

Ký kết MOU giữa Wealth Power Group và Indefol. Ảnh GIZ.

Thứ hai, Deutsche Bank và Indefol đã thỏa thuận thành lập nhóm công tác chung để phát triển các cơ chế tài chính cho các dự án hydrogen xanh quy mô lớn.

Thứ ba, Wealth Power Group và Indefol cam kết phát triển các khu công nghiệp phát thải bằng không tại miền Trung Việt Nam, sử dụng hydrogen xanh trong các hoạt động sản xuất và giao thông.

Ký kết MOU giữa Indefol và Infineon. Ảnh GIZ.

Triển lãm công nghệ và các sáng kiến hydrogen xanh cũng là một phần quan trọng của sự kiện, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trình diễn công nghệ tiên tiến, kết nối với các nhà đầu tư và mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh trong chuỗi giá trị hydrogen.

Phiên thảo luận chuyên đề về cơ hội hợp tác Việt – Đức trong phát triển thị trường hydrogen xanh cũng đã diễn ra, với sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam không chỉ tập trung vào việc kết nối doanh nghiệp, mà còn chú trọng đến đào tạo và nâng cao năng lực cho các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và kỹ thuật viên. Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành năng lượng tái tạo. Trung tâm cũng sẽ giới thiệu và trình diễn các công nghệ hydrogen tiên tiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường hydrogen tại Việt Nam.

Sự ra đời của Trung tâm Hydrogen xanh Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, trung tâm này được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền kinh tế bền vững, bao trùm và thịnh vượng.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, sự phát triển của hydrogen xanh tại Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.