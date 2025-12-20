Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi phương tiện giao thông xanh chậm nhất trong năm 2030

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 20/12/2025
20/12/2025, 08:25
Thành phố Hà Nội nhất quán mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi xanh, trong đó cơ bản hoàn thành trong năm 2029...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh mục tiêu này tại cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông "xanh" trên địa bàn Thành phố và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2026.
Thông tin về tiến độ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết Sở đã và đang phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từng bước thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện sử dụng điện, năng lượng sạch. Quá trình chuyển đổi đã đạt những kết quả bước đầu, song cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.
Đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Hà Nội đang triển khai Đề án phát triển hệ thống xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch cụ thể của UBND Thành phố.
Giai đoạn 2025-2026, Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện, mở rộng mạng lưới xe buýt điện, đầu tư xây dựng các trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
Theo lộ trình, tỷ lệ xe buýt điện, năng lượng xanh dự kiến đạt khoảng 10% trong năm 2025 và 20-23% trong năm 2026; đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100%.
Thực tế triển khai cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã đưa vào vận hành thêm 7 tuyến xe buýt điện với 108 phương tiện, nâng tổng số lên 17/128 tuyến với 256 xe, chiếm gần 13,5% tổng số xe buýt toàn mạng. Đặc biệt, trong tháng 12/2025, doanh nghiệp vận tải Liên Ninh đã thay thế toàn bộ 111 xe buýt diesel đang khai thác bằng xe buýt điện.
Như vậy, đến cuối năm 2025, Thành phố có 23 tuyến xe buýt điện với khoảng 367 xe, chiếm gần 20% tổng số phương tiện. Trong năm 2026, Hà Nội tiếp tục chuyển đổi thêm khoảng 200 xe buýt theo đúng kế hoạch đề ra.
Ở lĩnh vực taxi, Sở Xây dựng đã làm việc với Hiệp hội Taxi Hà Nội và các doanh nghiệp để thống nhất lộ trình chuyển đổi. Theo tổng hợp, hiện trên địa bàn Thành phố có hơn 14.300 xe taxi đang hoạt động, trong đó gần 8.800 xe đã là xe điện. Bên cạnh đó, còn khoảng 13.600 xe đang ngừng hoạt động, chờ thay thế.
Tổng số phương tiện taxi dự kiến phải chuyển đổi đến năm 2030 là gần 28.000 xe. Các doanh nghiệp thống nhất mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang taxi điện, năng lượng xanh, với tỷ lệ tăng dần qua từng năm, đạt 100% vào năm 2030.
Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng công nghệ kết nối như xe ôm công nghệ, các doanh nghiệp lớn đều thống nhất chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh và thực hiện quy định về vùng phát thải thấp. Tuy nhiên, các đơn vị cho rằng cần có lộ trình phù hợp và chính sách hỗ trợ cụ thể do phần lớn người điều khiển phương tiện là lao động có thu nhập thấp, phương tiện thuộc sở hữu cá nhân.
Để bảo đảm tiến độ chuyển đổi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Xây dựng sớm ban hành văn bản đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ trình Thành phố phê duyệt; khẩn trương tham mưu Thành phố phê duyệt đơn giá, định mức. Về vấn đề hạ tầng trạm sạc, nguyên tắc là phải làm tổng thể, toàn diện. Trước mắt lựa chọn những vị trí phù hợp để thí điểm triển khai, trên cơ sở đó đánh giá nhân rộng.
Ông Quyền cũng đề nghị phía ngân hàng, Quỹ Đầu tư tư phát triển thành phố Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn và ưu đãi về lãi vay để chuyển đổi phương tiện xanh.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh “thành phố nhất quán mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi xanh, trong đó cơ bản hoàn thành trong năm 2029. Nếu có cơ chế, chính sách tốt, đặc biệt liên quan đến vấn đề vốn, lãi suất thì doanh nghiệp sẽ tăng tốc hơn nữa".
Trong một tọa đàm mới đây về vấn đề này, trước câu hỏi về việc lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh liệu có nhanh quá hay gây áp lực cho doanh nghiệp và người dân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Việt Long làm rõ: thành phố sẽ không triển khai một cách dàn trải, mà xác định rất rõ nhóm phương tiện cần có lộ trình chuyển đổi trước cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cho nhóm này, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, của người dân.
Nhóm thứ nhất là xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm cả xe sử dụng ứng dụng kết nối vận tải, 20% trước 1/1/2027, 50% trước 1/1/2028 và 100% hoàn thành trước 1/1/2030.
Nhóm thứ hai là taxi và ô tô chở người đến 8 chỗ hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm cả các phương tiện dùng nền tảng công nghệ.
Theo dự thảo, hai mốc quan trọng nhất với nhóm này gồm: Từ 1/7/2026, 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới là xe sử dụng năng lượng sạch; 50% trước 1/1/2028 và 100% hoàn thành trước 1/1/2030.
Như vậy, doanh nghiệp, cả đơn vị kinh doanh vận tải lẫn đơn vị cung cấp phần mềm kết nối vận tải sẽ có cả giai đoạn 2026-2030 để chủ động kế hoạch chuyển đổi, không bị áp lực thay đổi đồng loạt.
Ông Long khẳng định lại quy định chỉ áp dụng đối với những phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau ngày 1/7/2026. Các phương tiện đang hoạt động bình thường, còn niên hạn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật không bị yêu cầu phải chuyển đổi ngay lập tức.
