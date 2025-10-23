Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất là liệu pháp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và trầm cảm. Khi thực hiện giữa thiên nhiên tươi đẹp, giá trị này được nhân lên nhờ sự tập trung vào cảm xúc cá nhân...

Du lịch sinh thái cũng mang lại những tác dụng tương tự. Với nhiều người, đây là liệu pháp “tái tạo năng lượng” và khơi dậy cảm giác yêu cuộc sống. Thời gian gần đây, giữa cuộc chiến với căn bệnh ung thư, sự gắn kết của Kate Middleton, Vương phi xứ Wales, với không gian ngoài trời đã trở thành một chủ đề được truyền thông nhắc đến thường xuyên.

Dù các chi tiết về quá trình điều trị của cô vẫn được giữ kín, các nguồn tin thân cận với Hoàng gia đã nhấn mạnh tình yêu của cô dành cho thiên nhiên. "Đừng quên nuôi dưỡng tất cả những gì nằm ngoài căn bệnh", cô chia sẻ trong một bài đăng hồi đầu năm 2025.

Công nương thường đăng những bức ảnh cô được bao quanh bởi thiên nhiên, sông hồ và khung cảnh rừng cây. Đây là một liệu pháp ngày càng trở nên phổ biến, lấy cảm hứng từ truyền thống Nhật Bản được gọi là "tắm rừng" (Shinrin – yoku).

Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên đoạt giải Oscar và người sáng lập thương hiệu phong cách sống Goop, cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ việc du lịch về vùng thiên nhiên hoang sơ. Cô gọi những chuyến đi này là để chống lại "sự quá tải đô thị".

Công nương Kate Middleton thường thực hiện liệu pháp "tắm rừng".

Đối với Paltrow, việc tạo ra một không gian trú ẩn lấy cảm hứng từ thiên nhiên là một liệu pháp có chủ đích để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong một thế giới siêu kết nối. Thương hiệu của cô thậm chí còn xây dựng một không gian trải nghiệm mang tên "The Forest Within" (Khu rừng bên trong), nhằm giúp khách tham quan ngắt kết nối và tìm lại sự cân bằng.

Mới đây nhất, Visit Sweden, cơ quan tiếp thị du lịch quốc gia của Thụy Điển, vừa khởi động một sáng kiến nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất cho du khách toàn cầu. Quốc gia Bắc Âu vốn nổi tiếng với những cánh rừng rộng lớn và không khí trong lành đang định vị mình là "điểm đến được kê đơn" đầu tiên trên thế giới.

Các bác sĩ ở khắp nơi có thể khuyến nghị bệnh nhân của mình khám phá thiên nhiên và văn hóa Thụy Điển như một phần của quá trình điều trị, đặc biệt trong điều trị sức khỏe tinh thần. Cụ thể, bệnh nhân có thể đến Thụy Điển để thực hiện các liệu pháp xông hơi nhằm cải thiện giấc ngủ, hoặc ngâm mình trong nước lạnh giúp tăng cường tuần hoàn máu…

Theo tờ The European, sáng kiến này có tên "Đơn thuốc Thụy Điển" (The Swedish Prescription), dựa trên nghiên cứu mới khẳng định khả năng phục hồi của người bệnh nhờ vào thiên nhiên, văn hóa và tương tác xã hội. Visit Sweden đã tổng hợp danh sách các hoạt động trên khắp Thụy Điển vừa mang đậm bản sắc văn hóa vừa được khoa học chứng minh về lợi ích sức khỏe.

Sáng kiến này có tên "Đơn thuốc Thụy Điển" vừa được ra mắt.

Những hoạt động này trải dài từ đi bộ trong rừng, bơi lội ngoài trời, massage kiểu Bắc Âu... Cho đến các sự kiện văn hóa cộng đồng và không thể thiếu nghi thức "fika" - khoảng thời gian ngồi thưởng thức cà phê, bánh và trò chuyện…

Mục tiêu của chương trình này là cung cấp cho các bác sĩ một bộ khuyến nghị đáng tin cậy để họ có thể thảo luận với bệnh nhân về kế hoạch điều trị. Liệu pháp này lấy cảm hứng từ việc nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cứ hai lần mỗi năm lại biến mất để thực hiện "Tuần lễ Tư duy" (Think Week).

Ông lui về một căn nhà gỗ tối giản, hẻo lánh nằm sâu trong một khu rừng ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Đối với vị tỷ phú, một kỳ nghỉ dưỡng là một "lò luyện" cho sự sáng tạo - một nơi mà tiếng ồn của thế giới tan biến, nhường chỗ cho sự minh mẫn và sáng tạo.

Theo báo cáo năm 2024 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute - GWI), thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu đã đạt khoảng 895 tỷ USD vào năm ngoái. Dự báo thị trường sẽ tăng lên 978 tỷ USD năm 2025, tương ứng tốc độ tăng trưởng 9,3% - mức cao vượt trội so với nhiều phân khúc du lịch khác.

Thụy Điển định vị mình là "điểm đến du lịch được kê đơn" đầu tiên trên thế giới.

Đáng chú ý, du lịch sức khỏe ngày nay không dừng lại ở các trải nghiệm thư giãn cơ bản như spa, massage, mà đang chuyển mình theo hướng chuyên sâu, cá nhân hóa hơn, tích hợp đa dạng các liệu pháp từ thể chất, tâm lý đến tinh thần.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là du lịch giấc ngủ - nơi các khu nghỉ dưỡng ứng dụng công nghệ ánh sáng sinh học, trị liệu âm thanh và không gian tĩnh lặng để cải thiện chất lượng giấc ngủ cho du khách. Song song đó là du lịch kéo dài tuổi thọ, kết hợp các chương trình chăm sóc chuyên sâu như hồi phục tế bào, điều chỉnh hormone, dinh dưỡng cá nhân hóa.

Tại Phần Lan, phòng xông hơi truyền thống không chỉ giúp thư giãn mà còn là một phần bản sắc cộng đồng. Ở Ấn Độ, các khóa tĩnh tâm yoga và thiền định dựa trên triết lý cổ xưa mang đến chiều sâu tinh thần.

Thổ Nhĩ Kỳ lưu giữ nghi lễ thanh lọc trong phòng tắm hơi Hammam, trong khi Costa Rica đưa du khách hòa mình vào liệu pháp thiên nhiên tại những khu nghỉ dưỡng giữa rừng rậm, sử dụng dược liệu bản địa và âm thanh của tự nhiên như phương thức phục hồi hiệu quả...

GWI cũng ghi nhận một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu khách hàng của du lịch chăm sóc sức khỏe. Phụ nữ chiếm ưu thế và mức chi tiêu của nhóm này cao hơn đáng kể so với khách du lịch thông thường. Điều này đã thôi thúc các điểm đến đẩy mạnh cá nhân hóa dịch vụ, tăng trải nghiệm chuyên sâu, từ dinh dưỡng, tập luyện cho đến chăm sóc tâm trí.

Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu được dự báo sẽ tăng lên 978 tỷ USD vào năm 2025.

Đặc biệt, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nổi lên là vùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ từ 8,9 - 13,2% mỗi năm. Tại Việt Nam, du lịch chăm sóc sức khỏe cũng đang dần khẳng định vị trí như một hướng đi chiến lược.

Dữ liệu từ Future Market Insights ước tính, tổng doanh thu du lịch Việt Nam trong năm 2025 có thể đạt khoảng 25,7 tỷ USD, trong đó du lịch chăm sóc sức khỏe là một phân khúc tăng trưởng ấn tượng với tốc độ từ 9 - 12%/năm.

Theo khảo sát của các nền tảng đặt vé trực tuyến, lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến spa, resort chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng 175% - mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.