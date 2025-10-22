Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 23/10/2025
Thiên Anh
22/10/2025, 16:36
Vừa qua, tại TP.HCM, UOB Việt Nam, Oxalis Adventure và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mở ra hướng phát triển mô hình du lịch bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng tại Quảng Trị...
Sự kiện ký kết đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có sự hợp tác chiến lược giữa một ngân hàng thương mại, một doanh nghiệp du lịch mạo hiểm và một đơn vị bảo tồn thiên nhiên. Thỏa thuận này nhằm lan tỏa giá trị di sản của Phong Nha – Kẻ Bàng đến khách hàng tại 5 thị trường châu Á gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.
HỢP TÁC BA BÊN
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân UOB Việt Nam, nhấn mạnh: “Hành trình cùng Oxalis giúp khách hàng có cơ hội khám phá di sản thiên nhiên Việt Nam theo cách gần gũi, sâu sắc và đáng nhớ”. Với vai trò đối tác tài chính, UOB sẽ đồng hành trong việc thúc đẩy các mô hình du lịch gắn liền với bảo tồn, qua đó lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững đến cộng đồng.
Đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, ông Phạm Hồng Thái cho biết đây là mô hình hợp tác mới mẻ, tạo nguồn lực cho công tác bảo tồn lâu dài.
“Chúng tôi tin rằng việc giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, với trải nghiệm giới hạn, an toàn tới nhân viên, KOLs và khách hàng của UOB sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, quảng bá di sản đúng đối tượng và tạo thêm nguồn lực bền vững,” ông nói.
Oxalis Adventure hiện là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm tại khu vực Quảng Trị và Quảng Bình. Đơn vị tạo việc làm ổn định cho hàng trăm người dân bản địa với nhiều vai trò khác nhau như porter, hướng dẫn viên, nhân viên hậu cần. Mỗi thành viên đều là một mắt xích quan trọng, giúp du khách kết nối sâu sắc với thiên nhiên và góp phần giữ gìn di sản.
Ông Nguyễn Châu Á, Chủ tịch Oxalis chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của Quảng Trị, đặc biệt là Sơn Đoòng, đến những du khách thực sự trân trọng giá trị chân thật của thiên nhiên”. Doanh nghiệp cũng khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, giới hạn số lượng khách, không xả thải và phục hồi cảnh quan sau mỗi hành trình nhằm bảo vệ “vương quốc hang động”.
Hợp tác chiến lược này không chỉ dừng lại ở hoạt động khai thác du lịch. Theo kế hoạch, UOB sẽ triển khai chương trình quảng bá giá trị di sản Phong Nha – Kẻ Bàng đến năm thị trường gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Thông qua các chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại 5 quốc gia, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia những hành trình khám phá độc đáo, mang tính trải nghiệm và trách nhiệm.
Sự kiện hợp tác cũng diễn ra đúng thời điểm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh tại World Travel Awards 2025 với hai giải thưởng lớn: “Asia’s Leading National Park” (Vườn quốc gia hàng đầu châu Á) và “Vietnam’s Leading Natural Destination” (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam). Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, quản lý bền vững và phát triển du lịch có trách nhiệm của địa phương.
Mô hình này kỳ vọng tạo ra một chuỗi giá trị khép kín: phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm có giới hạn, nâng cao nhận thức du khách, tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng bản địa và tái đầu tư cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên. Qua đó, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là hành trình gìn giữ và sẻ chia.
Theo đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, sự hợp tác này sẽ giúp thu hút nhóm khách quốc tế có ý thức cao về môi trường và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm du lịch xanh, từ đó tăng nguồn thu bền vững.
Đây cũng là một ví dụ cụ thể cho xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn. Thay vì khai thác đại trà, mô hình hướng đến giá trị bền vững: giới hạn khách, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng trải nghiệm và tái đầu tư cho cộng đồng địa phương.
Việt Nam hiện sở hữu nhiều di sản thiên nhiên có giá trị toàn cầu, trong đó Phong Nha – Kẻ Bàng được xem là một biểu tượng. Việc kết nối các nguồn lực xã hội để phát triển du lịch mạo hiểm có trách nhiệm được kỳ vọng sẽ tạo ra một hình mẫu mới, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
