Trang chủ Du lịch

Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

Thiên Anh

23/10/2025, 08:45

Ngành du lịch Thanh Hóa ghi nhận bước tăng trưởng mạnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, với lượng khách và doanh thu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ...

Khách du lịch đến Pù Luông, Thanh Hoá.
Khách du lịch đến Pù Luông, Thanh Hoá.

Sự phục hồi của thị trường nội địa, cùng sự gia tăng ổn định của khách quốc tế đã giúp tỉnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, củng cố vị thế điểm đến của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch phía Bắc tổ quốc.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong tháng 10/2025, toàn tỉnh đón khoảng 283.400 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 68.300 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt 783.700 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ, riêng doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 36 triệu USD.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Thanh Hóa đã đón khoảng 15.582.400 lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 97,4% kế hoạch năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 711.600 lượt, tăng 16,4%, tương đương 83,7% kế hoạch năm. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 43.380,7 tỷ đồng, tăng 33,7% và đạt 95,3% kế hoạch năm. Riêng doanh thu từ khách quốc tế đạt 383,02 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm, đạt 100,82%.

Kết quả tăng trưởng đến từ sự phục hồi ổn định của thị trường nội địa và sự gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường Đông Bắc Á và châu Âu. Các sản phẩm du lịch biển, văn hóa - lịch sử, sinh thái và cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách.

Hạ tầng du lịch của tỉnh ngày càng được hoàn thiện, hệ thống lưu trú và dịch vụ phát triển nhanh, nhiều khu du lịch trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông hay Lam Kinh duy trì lượng khách ổn định, góp phần củng cố vị thế điểm đến du lịch của Thanh Hóa.

Tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch trên các kênh truyền thông quốc tế, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Mục tiêu của ngành là giữ vững đà tăng trưởng hiện có, khai thác tốt thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi.

Với kết quả đã đạt được sau 10 tháng, Thanh Hóa đang tiến rất gần tới việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Ngành du lịch tỉnh tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phát triển du lịch Hội An theo hướng "di sản đô thị sống"

Hiệu ứng "sao Hàn" giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn

Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Mỗi chương trình du lịch ẩm thực được giới thiệu là một trải nghiệm độc đáo, gắn kết chặt chẽ hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và các điểm đến trên cả 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)…

Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”

Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất là liệu pháp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và trầm cảm. Khi thực hiện giữa thiên nhiên tươi đẹp, giá trị này được nhân lên nhờ sự tập trung vào cảm xúc cá nhân...

Hiệu ứng “sao Hàn” giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn

Hiệu ứng “sao Hàn” giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn

Dàn diễn viên của bộ phim ăn khách “Ngự trù của bạo Chúa” gồm Yoona (SNSD), Lee Chae Min cùng ê-kíp hôm qua đã hạ cánh sân bay Đà Nẵng để ăn mừng thành công của bộ phim…

Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Chung tay phát triển du lịch bền vững tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Vừa qua, tại TP.HCM, UOB Việt Nam, Oxalis Adventure và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mở ra hướng phát triển mô hình du lịch bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng tại Quảng Trị...

Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch

Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch

Một sự thay đổi lớn đang diễn ra đối với hành vi du lịch vào năm 2026. Theo báo cáo mới nhất từ các nền tảng đặt vé, du lịch không còn được định nghĩa bởi “đi đâu” mà là “tại sao” chúng ta đi…

