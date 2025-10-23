Thanh Hóa thu hơn 43.000 tỷ từ du lịch

Ngành du lịch Thanh Hóa ghi nhận bước tăng trưởng mạnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, với lượng khách và doanh thu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ...

Sự phục hồi của thị trường nội địa, cùng sự gia tăng ổn định của khách quốc tế đã giúp tỉnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, củng cố vị thế điểm đến của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch phía Bắc tổ quốc.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong tháng 10/2025, toàn tỉnh đón khoảng 283.400 lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 68.300 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch trong tháng ước đạt 783.700 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ, riêng doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 36 triệu USD.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Thanh Hóa đã đón khoảng 15.582.400 lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 97,4% kế hoạch năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 711.600 lượt, tăng 16,4%, tương đương 83,7% kế hoạch năm. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 43.380,7 tỷ đồng, tăng 33,7% và đạt 95,3% kế hoạch năm. Riêng doanh thu từ khách quốc tế đạt 383,02 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm, đạt 100,82%.

Kết quả tăng trưởng đến từ sự phục hồi ổn định của thị trường nội địa và sự gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường Đông Bắc Á và châu Âu. Các sản phẩm du lịch biển, văn hóa - lịch sử, sinh thái và cộng đồng tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách.

Hạ tầng du lịch của tỉnh ngày càng được hoàn thiện, hệ thống lưu trú và dịch vụ phát triển nhanh, nhiều khu du lịch trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông hay Lam Kinh duy trì lượng khách ổn định, góp phần củng cố vị thế điểm đến du lịch của Thanh Hóa.

Tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch trên các kênh truyền thông quốc tế, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Mục tiêu của ngành là giữ vững đà tăng trưởng hiện có, khai thác tốt thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao giá trị của mỗi chuyến đi.

Với kết quả đã đạt được sau 10 tháng, Thanh Hóa đang tiến rất gần tới việc hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Ngành du lịch tỉnh tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.