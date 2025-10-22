Năm 2026 sẽ thay đổi đáng kể cách chúng ta du lịch

Một sự thay đổi lớn đang diễn ra đối với hành vi du lịch vào năm 2026. Theo báo cáo mới nhất từ các nền tảng đặt vé, du lịch không còn được định nghĩa bởi “đi đâu” mà là “tại sao” chúng ta đi…

Du lịch vốn dĩ mang tính cá nhân, nhưng vào năm 2026, nó sẽ vượt xa những hành trình rập khuôn. Theo báo cáo toàn cầu từ Skyscanner, thị trường lữ hành sắp tới sẽ nổi bật lên một làn sóng du lịch có mục đích, những chuyến đi nghỉ ngơi yên tĩnh cùng những trải nghiệm được cá nhân hóa.

Đồng thời, du khách sẽ gạt bỏ những quy ước thông thường và theo đuổi những biểu hiện táo bạo của cá tính và bản sắc: đây là tôi, đây là điều tôi muốn. Dựa trên thông tin chi tiết từ hơn 29.000 du khách trên 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, Booking.com cũng đưa ra các khám phá định hình cho năm 2026.

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về 8 xu hướng từ các báo cáo trên.

KHÁM PHÁ KỆ HÀNG

Skyscanner dự đoán rằng vào năm 2026, du khách sẽ tìm đến siêu thị, máy bán hàng tự động và cửa hàng tiện lợi khi khám phá văn hóa ẩm thực của một điểm đến. Theo đó, 55% du khách Mỹ luôn hoặc thường xuyên ghé thăm các siêu thị địa phương ở nước ngoài.

Những du khách tham gia khảo sát cho biết họ ghé thăm các siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại điểm đến để khám phá đồ ăn nhẹ và đồ uống mới, tìm kiếm các thương hiệu mà họ không thể tìm thấy ở quê nhà, và trải nghiệm hương vị địa phương. Việc tích điểm khi mua sắm đồ ăn nhẹ và thực phẩm từ chợ giúp du khách cảm thấy mình như người bản địa.

THAY ĐỔI ĐỘ CAO

Skyscanner cho biết có tới 80% du khách đang cân nhắc hoặc lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trên núi vào mùa hè và mùa thu năm 2026. Trang web này cũng cho biết các đặt phòng khách sạn sử dụng bộ lọc "phòng có tầm nhìn ra núi" đã tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Những du khách được khảo sát cho biết họ bị thu hút bởi những chuyến đi nghỉ trên núi vì sự yên bình và tĩnh lặng (62%), không khí trong lành và thời tiết mát mẻ hơn (60%), cũng như chỗ ở đẹp và hoang sơ (57%).

Theo nền tảng khám phá ngoài trời AllTrails, các tuyến đường mòn trên núi trên khắp thế giới đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về hoạt động từ mùa hè 2025, bao gồm đường mòn sông băng Rob Roy ở New Zealand, đường mòn vòng rừng cọ Palm Jungle ở ​​Úc và Laguna Cinco Hermanos.

DU LỊCH VĂN HỌC

Theo báo cáo của Skyscanner, lượng đặt phòng khách sạn sử dụng bộ lọc "thư viện" của trang web này đã tăng 70% trên toàn cầu so với cùng kỳ năm trước, và 55% du khách đã đặt hoặc sẽ cân nhắc một chuyến đi lấy cảm hứng từ văn học.

Về những trải nghiệm du lịch văn học hàng đầu để theo đuổi, du khách cho biết họ quan tâm nhất đến việc đến thăm một địa điểm được nhắc đến trong sách (33%), lưu trú tại một nơi nghỉ dưỡng theo chủ đề sách (21%) và tham gia khóa tu viết hoặc đọc sách (14%).

Công nghệ cũng đang lật trang của chủ nghĩa thoát ly mới này. Gần 78% du khách sẵn sàng tiếp thu các đề xuất do AI cung cấp phù hợp với trào lưu giả tưởng, với các kỳ nghỉ "như trong truyện" hoặc các địa điểm quay phim ngoài đời thực.

CHUYẾN ĐI KẾT NỐI

Từ hẹn hò trên đường, đến kết bạn mới và khám phá điểm đến cùng người dân địa phương, chủ đề của nhiều chuyến đi trong năm 2026 sẽ xoay quanh sự kết nối, theo Skyscanner. Theo báo cáo, 53% du khách đã đi, hoặc đang cân nhắc, ra nước ngoài với mục đích cụ thể là gặp gỡ những người mới, chẳng hạn như hẹn hò hoặc kết bạn mới.

Du khách cho biết khi tìm kiếm sự kết nối tại một điểm đến, họ ưu tiên gặp gỡ những người đến từ các nền tảng và nền văn hóa khác nhau (28%), tạo dựng những tình bạn có ý nghĩa (18%) và khám phá điểm đến cùng người dân địa phương (14%). Nhìn chung, gần một nửa số du khách (42%) cho biết họ cởi mở hơn trong việc gặp gỡ những người mới khi đi du lịch so với thói quen hàng ngày của họ.

LƯU TRÚ ĐỘC ĐÁO

Hơn bao giờ hết, khách sạn đang trở thành lý do để du lịch vào năm tới. Theo báo cáo của Skyscanner, 56% du khách đã chọn điểm đến dựa trên cơ sở lưu trú. Trang web này cho biết lượng đặt phòng khách sạn sử dụng bộ lọc "lưu trú độc đáo" đã tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Với du khách thế hệ Millennials, 70% cho biết họ đã đặt kỳ nghỉ chỉ vì khách sạn.

Còn theo booking.com, năm 2026 cũng sẽ chứng kiến ​​xu hướng "lưu trú tương lai". 77% du khách sẵn sàng đặt một căn nhà được tăng cường robot. Các đặc quyền thiết thực dẫn đầu khi gần một nửa số người quan tâm (49%) cho biết robot dọn dẹp sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn đặt phòng của họ, trong khi 39% hào hứng với một đầu bếp robot, và 25% muốn robot quản lý phát thải bền vững.

DU LỊCH LÀM ĐẸP

Du khách ngày càng tích hợp làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bản thân vào hành trình của mình (Glowmads). Skyscanner báo cáo rằng các chuyến đi tập trung vào các nghi thức chăm sóc da, trải nghiệm spa và liệu pháp làm đẹp đang ngày càng gia tăng.

Các điểm đến như Seoul, Tokyo và Paris đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách tìm kiếm sự trẻ hóa. Từ K-beauty đến các hiệu thuốc Pháp, có rất nhiều điều để khám phá về sức khỏe và chăm sóc bản thân. Glowmads là những người đi du lịch không chỉ để thư giãn mà còn để phục hồi, làm mới và tái tạo bản thân.

VÌ SAO DẪN LỐI

Vào năm 2026, các vì sao không chỉ định hướng cho tử vi và cung hoàng đạo, mà còn định hình kế hoạch du lịch. Theo booking.com, gần một nửa số du khách (47%) cho biết họ sẽ cân nhắc thay đổi hoặc hủy bỏ kế hoạch nếu một “thầy” tâm linh cho rằng đó không phải là thời điểm thích hợp, trong khi 43% sẽ xem xét lại các chuyến đi dựa trên cảnh báo tử vi và 39% sẽ điều chỉnh nếu sao Thủy nghịch hành.

Ngoài những sự điều chỉnh hành trình này, nhiều du khách chủ động tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với các tín hiệu huyền bí hoặc chiêm tinh. 39% cho biết họ cân nhắc ghé thăm các địa điểm giàu năng lượng. Thế hệ Z (53%) và gần một nửa số người thuộc Millennials (46%) thích các điểm đến thuận tiện để ngắm sao.

TĨNH LẶNG LÀ VÀNG

Năm 2026, du khách cố tìm cách quên đi tiếng ồn của cuộc sống thường nhật. 43% du khách cho biết họ sẽ đi nghỉ dưỡng chỉ để cảm thấy gần gũi hơn với thế giới tự nhiên (bao gồm 81% thuộc thế hệ Z), và 25% tìm đến những sở thích “yên tĩnh hơn” trong kỳ nghỉ.

Hơn một nửa (57%) cho biết họ sẽ cân nhắc việc ngắm bướm đêm hoặc tìm kiếm côn trùng, 73% chọn câu cá hoặc ngắm chim và 69% lưu trú tại khách sạn nơi mang đến cho họ sự kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh, ví dụ như làm nông hoặc đi dạo trong rừng.