Ẩm thực kết nối trải nghiệm du lịch sau sáp nhập tại TP.HCM

Mỗi chương trình du lịch ẩm thực được giới thiệu là một trải nghiệm độc đáo, gắn kết chặt chẽ hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và các điểm đến trên cả 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)…

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM sở hữu hơn 681 tài nguyên du lịch, mở ra cơ hội kết nối không gian ẩm thực, văn hóa và thiên nhiên trải dài từ TP.HCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặt khác, trong lòng đô thị, những di sản kiến trúc độc đáo, hệ thống bảo tàng hiện đại, các khu chợ truyền thống, không gian ẩm thực đường phố, cùng những lễ hội sôi động đã trở thành những điểm nhấn đặc trưng. Đây là nền tảng để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Trong tháng 8/2025, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tiềm năng tại các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả là 15 chương trình du lịch mới đã được đề xuất, thuộc 5 nhóm sản phẩm đặc trưng: du lịch MICE, du lịch biển đảo nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, và du lịch đô thị kết hợp mua sắm.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tại buổi công bố chương trình du lịch ẩm thực TP.HCM sáng 22/10.

Tiếp nối những thành công đã đạt được, đặc biệt trong việc khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực, trong tháng 9, Sở Du lịch đã triển khai khảo sát chuyên sâu, xây dựng thêm 21 tour du lịch chuyên đề ẩm thực. Với kết quả đó, ngày 22/10, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố Chương trình Du lịch Ẩm thực 2025, nhằm định vị TP.HCM là "thiên đường ẩm thực" hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh: "Với sự đa dạng và giàu bản sắc của các chương trình du lịch ẩm thực, TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế, một điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch thế giới".

Mỗi hành trình ẩm thực tiếp theo đây sẽ mang đến trải nghiệm về hương vị cùng câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người thành phố, gắn kết hệ thống dịch vụ ăn uống, lưu trú và điểm đến trong khu vực. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển du lịch ẩm thực TP.HCM đến năm 2030, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu du lịch khoảng 290.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Bà Phương Đình Nguyên Hằng, Phó Trưởng phòng Quản lý Cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, thông tin ẩm thực chiếm khoảng 16% thời gian trải nghiệm du lịch của du khách, nhưng lại có tác động mạnh trong việc kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu bình quân.

Nhận thức rõ tiềm năng đó, 21 tour du lịch ẩm thực mới có thời gian linh hoạt từ 1 đến 3 ngày, giúp du khách có thể trải nghiệm sâu sắc hơn văn hóa ẩm thực thành phố. Một số hành trình nổi bật được giới thiệu như "Trải nghiệm ẩm thực bằng xe lam", "Một ngày làm đầu bếp Việt", hay "Tham quan vườn ca cao và học chế biến chocolate"… Đây là những chương trình kết hợp hài hòa giữa yếu tố trải nghiệm, học hỏi và giao lưu văn hóa.

Song song đó, Sở Du lịch cũng chuẩn bị tái bản Cẩm nang Du lịch Ẩm thực TP.HCM 2025, cập nhật các món ăn đặc trưng, địa điểm thưởng thức nổi bật và không gian ẩm thực mới ở các khu vực vừa mở rộng địa giới.

Trong lần công bố này, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã giới thiệu các chương trình được thiết kế dựa trên hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và điểm tham quan đặc trưng của thành phố mới sau sáp nhập. Có thể nói, nếu các "food tour" trước đây chỉ gói gọn trong những con phố ẩm thực thì chùm tour mới mở rộng phạm vi ra toàn vùng Đông Nam bộ.

Nhà hàng bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu "vào" tour du lịch mới.

Tiêu biểu là tour "Hành trình ẩm thực TP.HCM - Bình Dương - Vũng Tàu" (3 ngày 2 đêm) của TST Tourist. Tour này đưa du khách thưởng thức phở Sâm Ngọc Linh, tham quan phim trường Windmill, chùa Bà Thiên Hậu rồi tiếp tục xuống biển ăn bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, check-in Suối Bên Biển Café và tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ… Mỗi điểm đến là một câu chuyện, từ món ăn, con người cho đến văn hóa địa phương được kể bằng ngôn ngữ của vị giác.

Trong khi đó, tour "Food Tour theo cách Gen Z" (Chim Cánh Cụt Travel) mang đến hành trình thú vị như đi chợ Bến Thành chọn nguyên liệu, học nấu ăn tại Madame Lam, rồi kết thúc bằng trải nghiệm đua xe Go Kart. Đây là dạng tour "ẩm thực kết hợp giải trí" dành riêng cho giới trẻ.

Với tour “TP.HCM Hương sắc mới” (2 ngày 1 đêm), du khách sẽ được trải nghiệm Phở Hòa Pasteur, đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, sau đó là thưởng thức lẩu cá đuối, bánh khọt trứ danh Vũng Tàu kết hợp tham quan công trình mới tháp Tam Thắng, cùng khám phá kinh đô dầu khí lớn nhất Việt Nam.

Tương tự, không cần đi xa, du khách cũng có thể "nếm" trọn tinh hoa ẩm thực Sài Gòn ngay trong nội đô với những chương trình ngắn trong ngày. Tour "Vespa Lê La - Local Street Eats" (Saigontourist) cho phép du khách lên chiếc Vespa cổ, dạo qua các con hẻm nổi tiếng để thưởng thức bánh mì, bánh xèo, chè, hải sản nướng… đây là những món ăn làm nên linh hồn ẩm thực đường phố.

Với du khách yêu trải nghiệm độc đáo, tour "From Farm to Bar" tại Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra hành trình "từ trang trại đến thanh sô côla". Tại OCA Cacao Farm, khách có thể tham quan vườn cacao, thử làm sô cô la thủ công và thưởng thức tiệc buffet cacao…

Đặc biệt, nhiều tour mới được giới thiệu còn nhấn mạnh yếu tố xanh và bền vững. Với tour "Khám phá Hikari Tokyu Bình Dương", du khách được tìm hiểu mô hình aquaponics (nuôi trồng tuần hoàn), hệ thống compost (xử lý rác hữu cơ thành phân bón sinh học) và các nhà hàng sử dụng năng lượng mặt trời... Sau đó, du khách có thể tham gia M.O.M Cooking Class để học nấu các món ngon của ẩm thực Việt như bánh xèo, bò lá lốt, gỏi hoa chuối…

Sở Du lịch kỳ vọng chuỗi chương trình này sẽ góp phần làm mới trải nghiệm du khách, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, cởi mở, sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp “Find your vibes - Tìm đúng chất, chạm đúng cảm”, khẳng định vị thế điểm đến du lịch quốc tế không thể bỏ qua.