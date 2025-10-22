Hiệu ứng “sao Hàn” giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn

Dàn diễn viên của bộ phim ăn khách “Ngự trù của bạo Chúa” gồm Yoona (SNSD), Lee Chae Min cùng ê-kíp hôm qua đã hạ cánh sân bay Đà Nẵng để ăn mừng thành công của bộ phim…

Chiều 21/10, diễn viên, ca sĩ Yoona xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon với áo sơ mi ca rô đỏ phối cùng chân váy jeans. Trong khi đó, Lee Chae Min chọn phong cách thoải mái với áo khoác len đen phối với quần jeans đen và giày thể thao. Dàn diễn viên Ngự trù của bạo chúa (Bon Appétit, Your Majesty) có mặt để bay đến Đà Nẵng.

Cả ekip sẽ lưu trú 4 ngày 3 đêm, từ ngày 21 - 24/10/2025. Tuy nhiên hiện tại Đà Nẵng đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Fengsheng nên nhiều khả năng những hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng của đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Theo My Daily, chuyến nghỉ dưỡng lần này là phần thưởng đặc biệt dành cho ê kíp sau thành công rực rỡ của Ngự trù của bạo chúa. Bộ phim khép lại vào ngày 28/9 vừa qua với tập cuối đạt tỉ lệ người xem 17,1% trên toàn quốc (theo Nielsen Korea), phá kỷ lục của chính mình và giành vị trí số 1 ở tất cả các đài, kể cả đài trung ương. Đây cũng là phim truyền hình có rating cao nhất năm 2025.

Những năm gần đây, nhiều đoàn phim Hàn tổ chức team building hoặc nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Tài tử Lee Byung Hun - người sáng lập BH Entertainment - từng đưa 62 nhân viên, diễn viên của công ty tới Đà Nẵng công tác kết hợp du lịch, trong đó có các ngôi sao Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Han Ji Min, Lee Jin Wook, Lee Ji Ah, Park Hae Soo, Jung Woo.

Trong một chủ đề trên mạng xã hội về việc tại sao Đà Nẵng là điểm đến phổ biến với người Hàn, nhiều người đồng tình với lí do thành phố này có những bãi biển bao quanh, có thể đi bộ từ khách sạn. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là một thành phố phát triển, cảnh quan đẹp, nhưng không đông đúc như Hà Nội hay TP.HCM. Việc có nhiều chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng cũng giúp thuận tiện cho việc di chuyển.

"Một người bạn Hàn Quốc của tôi đi Đà Nẵng về và nói rằng giá vé máy bay khá rẻ, dễ đặt. Thành phố có nhiều sân golf đẹp và giá cả phải chăng. Chỉ riêng hai điều trên cũng đủ thu hút rồi. Điều thứ 3 mà tôi thấy mọi người hay đề cập tới là Đà Nẵng có khung cảnh rất đẹp, nên họ có nhiều ảnh để đăng lên mạng xã hội," người dùng MildlySpiced nêu ý kiến.

Hiệu ứng truyền miệng cũng đóng vai trò giúp Đà Nẵng trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, khi các ngôi sao tới đây du lịch và có trải nghiệm tốt, họ sẽ kể lại các trải nghiệm của mình trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi của mình.

Mạng xã hội Hàn Quốc cũng thảo luận về việc tại sao Đà Nẵng là điểm đến phổ biến với người Hàn.

Có ảnh hưởng lớn nhất trong việc quảng bá du lịch Việt Nam là Jung Il Woo - nam diễn viên được khán giả gọi là “rể Việt” vì đã có nhiều trải nghiệm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Gần đây nhất, Jung Il Woo quay trở lại Việt Nam để tham gia và quảng bá cho bộ phim hợp tác Việt – Hàn Mang mẹ đi bỏ.

Hai thành viên nhóm BTS – Jungkook và Jimin cũng chọn Đà Nẵng làm điểm đến sau khi xuất ngũ, ghi hình cho chương trình thực tế “Are You Sure?!” phát sóng trên Disney+, thu hút sự quan tâm toàn cầu. Nhiều ngôi sao Hàn khác như BoA, Taeyang, Hyoyeon... cũng check-in, chia sẻ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt Nam trên mạng xã hội, giúp lan tỏa hình ảnh thân thiện và hấp dẫn của du lịch Việt đến bạn bè quốc tế.

Mùa hè năm nay, nữ diễn viên Hàn Quốc Seo Ye Ji, được biết qua bộ phim Điên thì có sao, ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng đã nhanh chóng bày tỏ sự thích thú. Trong vòng 24h, cô liên tục cập nhật 9 story trên Instagram cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Nam. Đáng chú ý, hai trong số đó là những hình ảnh liên quan đến ẩm thực địa phương.

Trước đó, nam diễn viên Lee Jong Suk cũng đã chia sẻ những hình ảnh thư giãn cùng gia đình tại một resort cao cấp ở bán đảo Sơn Trà. Anh còn thích thú đội nón lá truyền thống của Việt Nam. Trước đó nữa, sân bay Đà Nẵng cũng trở nên náo nhiệt khi đón hàng loạt ngôi sao K-pop đình đám như Taeyang (Big Bang) và Heechul (Super Junior).

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết truyền thông hiện đại đang chuyển mạnh sang nội dung do các nhà sáng tạo thực hiện. Việc hợp tác với ngôi sao nối tiếng, KOC (người tiêu dùng chủ chốt), KOL (người có tầm ảnh hưởng) và các nhà sáng tạo nội dung được xem là xu hướng tất yếu trong quảng bá du lịch.

Nắm bắt xu thế đó, Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chính sách thu hút các ngôi sao quốc tế, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung để đưa hình ảnh điểm đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Các nhà sáng tạo được xem là “đại sứ hình ảnh” mới của du lịch Đà Nẵng, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến trẻ trung, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng đã vừa ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài với các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) quốc tế hàng đầu như Công ty Klook Travel Technology Limited, Trip.com Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty TNHH KKDAY Việt Nam, Công ty Yango Ads...

Lee Jong Suk nghỉ dưỡng tại resort ở bán đảo Sơn Trà hồi tháng 8/2024.

Việc hợp tác sẽ gắn liền với những kế hoạch truyền thông dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các chương trình kích cầu hoặc truyền thông đột xuất. Xây dựng các chiến dịch truyền thông chung (co-branding) để quảng bá Đà Nẵng theo từng mùa du lịch.

Đồng thời phối hợp xây dựng lịch quảng bá gắn với các sự kiện lớn hàng năm như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, Chương trình tận hưởng Đà Nẵng, Marathon quốc tế; quảng bá các sản phẩm mới như du lịch xanh, du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe...

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Trương Thị Hồng Hạnh, nhằm thu hút khách dịp cuối năm và Tết Dương lịch, bên cạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, ngành tập trung tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa - thể thao - ẩm thực quy mô lớn. Cùng với đó là tăng cường liên kết với các hãng lữ hành quốc tế để mở thêm đường bay, tour du lịch trọn gói đến Đà Nẵng.

Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan áp dụng các chương trình khuyến mại tập trung cuối năm, hội chợ thương mại - tiêu dùng, kết hợp hoạt động xúc tiến mua sắm với du lịch và sự kiện văn hóa để thu hút khách hàng địa phương và khách du lịch.