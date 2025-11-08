Khi rác thải trở thành thách thức phát triển xanh của Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Nguyễn Thuấn
08/11/2025, 10:44
Khối lượng rác thải sinh hoạt tăng nhanh, trong khi năng lực thu gom và xử lý chưa theo kịp, đang khiến Quảng Trị đối mặt với nhiều áp lực về môi trường. Bài toán rác thải không chỉ là vấn đề dân sinh mà còn là trở ngại trên con đường hướng tới phát triển xanh và bền vững.
Ngày 7/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp yêu cầu các sở, ngành vào cuộc quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mục tiêu là hình thành mô hình quản lý rác thải liên vùng, công nghệ cao, phù hợp định hướng phát triển bền vững sau sáp nhập.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 917 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 88,48%, song vẫn có sự chênh lệch rõ giữa các khu vực. Ở đồng bằng và đô thị, tỷ lệ thu gom đạt 81–99%, còn vùng miền núi chỉ khoảng 30–45% do giao thông khó khăn.
Hiện Quảng Trị có 18 đơn vị dịch vụ công ích, 11 doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và một số tổ đội tự quản tham gia thu gom, vận chuyển rác. Tỷ lệ thu gom những năm qua liên tục tăng, đặc biệt ở khu vực phía Bắc và phía Nam, nơi mạng lưới hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn.
Toàn tỉnh này có 18 cơ sở xử lý rác, trong đó 14 cơ sở chôn lấp hợp vệ sinh, 1 cơ sở chôn lấp kết hợp đốt, 3 cơ sở đốt không thu hồi nhiệt. Phương pháp chôn lấp vẫn chiếm ưu thế với 92%, còn lại là xử lý đốt. Tuy nhiên, 5 bãi chôn lấp đã quá tải, 2 lò đốt hư hỏng nặng, gây áp lực lớn cho công tác xử lý.
Các đơn vị phản ánh, nhiều phương tiện thu gom đã xuống cấp, xe đẩy tay, xe ép rác không đủ phục vụ vùng xa. Một số điểm tập kết tạm bợ, chưa đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm thứ cấp. Việc phân loại rác tại nguồn còn hạn chế; cơ chế phối hợp liên xã, liên vùng chưa hiệu quả.
Ngoài ra, nhiều bãi rác quá tải, nước rỉ rác chưa xử lý triệt để, trong khi chưa thu hút được nhà đầu tư ứng dụng công nghệ mới. Thu nhập thấp và điều kiện làm việc khó khăn khiến lực lượng công nhân vệ sinh chưa ổn định.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh cần chuyển từ cách làm rời rạc sang mô hình quản lý liên vùng, liên đô thị, có quy hoạch dài hạn và áp dụng công nghệ hiện đại.
Ông Hoàng Nam giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải phù hợp với điều kiện mới; phân vùng thu gom, xử lý rác tránh chồng chéo, hướng đến hiệu quả bền vững. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, định mức kinh tế – kỹ thuật, phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
Với các cơ sở quá tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đề xuất phương án xử lý cấp bách, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ công ích trong lĩnh vực môi trường – đô thị theo mô hình chính quyền hai cấp, đảm bảo tính liên kết vùng, tránh gián đoạn hoạt động.
Ngày 7/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon nhằm hỗ trợ các dự án, chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn...
Việt Nam đang đi trước một bước trong chuẩn bị đáp ứng đạo luật EUDR đối với nông sản xuất khẩu sang thị trường EU. Sự phối hợp “Nhà nước – Doanh nghiệp – Đối tác quốc tế”, cùng hỗ trợ từ EU và GIZ sẽ giúp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh khi EUDR chính thức có hiệu lực thực thi...
Với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vùng đồng bằng sông Hồng cần đi tiên phong trong phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ra mắt các ứng dụng, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường; phát hành bản tin dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, nước hàng ngày, công khai chỉ số AQI và chất lượng nước trên bản đồ số…
Sự sụp đổ này không đồng nghĩa với sự thoái lui của tài chính khí hậu mà ngược lại, nó báo hiệu một cuộc chuyển hóa cấu trúc, từ giai đoạn biểu tượng sang giai đoạn thực dụng, dịch chuyển sang tài chính thân thiện với thiên nhiên, tài chính sinh thái thông minh…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: