Khó hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 10/10 theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Lan Nhi
13/10/2025, 10:22
Bộ Tài chính cho biết, tiến độ chi trả các chế độ bị chậm do số lượng đối tượng tồn đọng lớn, nhu cầu bổ sung kinh phí, thủ tục phê duyệt dự toán phức tạp và quy trình giải ngân cần thời gian tối thiểu, khiến việc thanh toán khó hoàn thành đúng hạn…
Bộ Tài chính mới đây gửi công văn báo cáo Chính phủ về tiến độ chi trả các chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.
Theo Kết luận số 195-KL/TW về hoạt động về hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư yêu cầu hoàn tất việc thanh toán trước ngày 15/10/2025 đối với những cán bộ, viên chức nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, với điều kiện đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8/2025 theo quy định tại hai Nghị định nêu trên.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, thậm chí rút ngắn thời hạn xuống trước ngày 10/10/2025 để đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉ đạo của trung ương.
Tuy nhiên, căn cứ thực tế triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình thực tế của một số đơn vị trực tiếp thực hiện chỉ trả chính sách, chế độ cho thấy việc hoàn thành chi trả trước ngày 10/10/2025 là khó khả thi.
Bộ Tài chính nêu rõ việc khó hoàn thành tiến độ chi trả chủ yếu xuất phát từ bốn nguyên nhân chính:
Tính đến 12h ngày 9/10/2025, theo số liệu của Bộ Nội vụ, vẫn còn 14.496 người đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8/2025 theo các Nghị định trên nhưng chưa được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.
(Báo cáo của Bộ Tài chính)
Thứ nhất, số lượng đối tượng còn tồn đọng lớn. Tính đến 12h ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người chưa được nhận tiền chi trả theo quy định.
Thứ hai, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương phát sinh nhu cầu bổ sung kinh phí.
Theo đó, tính đến ngày 8/10/2025, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí năm 2025 để thực hiện chi trả chính sách, chế độ theo Quyết định số 2226/QĐ-TTg và Quyết định số 2225/QĐ-TTg.
Thứ ba, quy trình phê duyệt bổ sung dự toán còn gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể, ngày 9/10/2025, Bộ Tài chính tiếp tục có tờ trình Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho Đài Tiếng nói Việt Nam để hỗ trợ viên chức, người lao động tại cơ quan này khi kết thúc hoạt động.
Sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết cho phép bổ sung kinh phí để chỉ trả chính sách, chế độ, việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giao bổ sung dự toán năm 2025 chậm nhất trước ngày 10/10/2025 là không khả thi, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Thứ tư, quy trình giải ngân yêu cầu thời gian tối thiểu. Sau khi Thủ tướng giao bổ sung kinh phí, quá trình chi trả cần trải qua nhiều bước: (i) các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định phân bổ dự toán; (ii) nhập và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS; (iii) gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc nhà nước để giải ngân cho người thụ hưởng. Những khâu này cần một khoảng thời gian kỹ thuật tối thiểu để bảo đảm chính xác, an toàn và đúng quy định.
Chính vì vậy, để bảo đảm đủ thời gian cho các bước phân bổ, phê duyệt và giải ngân kinh phí đến người thụ hưởng chính sách, đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho phép các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện việc chỉ trả, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2025 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8 nhưng chưa nhận chế độ, chính sách.
