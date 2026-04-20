Khoa học công nghệ tạo sức bật mới cho ngành thủy sản Việt Nam
Chu Khôi
20/04/2026, 13:48
Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 cùng Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ I (VinaFIS Expo 2026) sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4/2026, hứa hẹn trở thành điểm hẹn quan trọng của toàn ngành thủy sản trong nước và quốc tế.
Ngày
20/4/2026 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Họp báo thông tin về
Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 và Triển
lãm quốc tế Khoa học Công nghệ Thủy sản Việt Nam lần thứ nhất (VinaFISH Expo
2026).
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: ĐỘNG LỰC ĐƯA NGÀNH THUỶ SẢN BỨT PHÁ
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết trong những năm gần đây, khoa học công nghệ ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong phát triển ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng
khoảng 3,6-3,7% và kim ngạch xuất khẩu đạt 73-74 tỷ USD, khoa học công nghệ
được xác định là động lực quyết định.
Thời gian gần đây, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường đã tổ chức nhiều hội nghị quy mô lớn, thu hút đông đảo nhà khoa học và
doanh nghiệp tham gia. Gần nhất là hội nghị khoa học công nghệ ngành chăn nuôi -
thú y với gần 800 đại biểu. Riêng lĩnh vực thủy sản, năm 2026 đánh dấu lần đầu
tiên một hội nghị khoa học công nghệ quy mô toàn quốc được tổ chức gắn với
triển lãm công nghệ, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng thực
tiễn.
“Thực tế cho thấy, dù đối mặt nhiều khó khăn, năm 2025
ngành thủy sản vẫn đạt sản lượng khoảng 9,95 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu
11,3 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục bứt phá trong giai
đoạn tới”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Thông tin thêm, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản
và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Việt Nam hiện đứng thứ tư thế giới về sản lượng và thứ ba về giá
trị xuất khẩu thủy sản. Ngành không chỉ đóng góp lớn cho nền kinh tế mà còn tạo
sinh kế cho hơn 4 triệu lao động, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư đã triển khai 113 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó 60 nhiệm vụ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Đặc biệt, công tác sản xuất giống đã đạt nhiều kết quả tích cực, giúp chủ động hơn 80% nguồn giống thủy sản chủ lực, với trên 95% đạt tiêu chuẩn sạch bệnh".
Cùng với đó, các quy trình công nghệ
nuôi, chế phẩm sinh học, xử lý môi trường, phòng trị bệnh, khai thác và bảo
quản được áp dụng rộng rãi trên khoảng 90% diện tích và sản lượng, góp phần duy
trì tốc độ tăng trưởng ổn định 4-5%/năm.
Hướng tới tương lai, ông Hùng cho hay ngành thủy sản đặt
mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng 9,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 14-16 tỷ
USD, đồng thời phát triển nuôi biển thành ngành công nghiệp quy mô lớn. Để hiện
thực hóa các mục tiêu này, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định
là nền tảng cốt lõi, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính
trị.
Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và
kiểm ngư toàn quốc năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là
diễn đàn đánh giá hiện trạng phát triển khoa học công nghệ của ngành, mà còn là
cơ sở để xác định các định hướng lớn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề ra
các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản và kinh tế
Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.
CÚ HÍCH CÔNG NGHỆ CHO CHUỖI GIÁ TRỊ THUỶ SẢN
Thông tin về Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công
nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết hội nghị dự kiến diễn ra trong
hai ngày 27-28/4/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), với sự
tham dự của khoảng 300 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp,
tổ chức trong và ngoài nước cùng đại diện các địa phương và ngư dân.
Sự kiện
được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bao gồm phiên toàn
thể, các tiểu ban chuyên môn và khu trưng bày thành tựu khoa học công nghệ
trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư.
Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu và
phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025, đồng thời cập nhật những
thành tựu mới trong các lĩnh vực như nuôi trồng, dinh dưỡng, công nghệ sinh
học, quản lý dịch bệnh, bảo vệ nguồn lợi, khai thác, bảo quản và chế biến thủy
sản.
Bên cạnh đó, hội nghị tạo không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy
trình kỹ thuật và các mô hình hiệu quả giữa các chuyên gia, nhà khoa học, doanh
nghiệp và địa phương.
Song song với hội nghị, VinaFIS Expo 2026 sẽ diễn ra từ
ngày 28-30/4/2026 tại SECC. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Thư ký Hội Thủy sản
Việt Nam, đây là sự kiện đầu tiên có quy mô bao quát toàn ngành, tạo không gian
kết nối, giao thương cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên
toàn chuỗi giá trị, từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến và tiêu thụ.
Triển lãm dự kiến thu hút gần 200 đơn vị tham gia, trong
đó khoảng 40% là doanh nghiệp và nhà mua hàng quốc tế. Sự kiện có sự góp mặt
của đại diện Đại sứ quán Hà Lan cùng nhiều hiệp hội thủy sản khu vực như Trung
Quốc, Malaysia và Indonesia, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa
học công nghệ vào chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu.
Trong khuôn khổ VinaFIS Expo 2026 sẽ diễn ra chuỗi hoạt
động đa dạng như lễ hội thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Cần Giờ
(ngày 27/4), lễ khai mạc triển lãm và hội nghị chính (ngày 28/4), lễ trao giải
thưởng “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” lần thứ V, cùng nhiều hội thảo
chuyên đề vào ngày 29/4.
Các hội thảo tập trung vào những nội dung thiết thực như
phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản và hợp tác Việt Nam – Hà Lan, tối ưu hóa
dinh dưỡng cho cá rô phi xuất khẩu, phát triển nghề cá bền vững theo chương
trình FIP, cũng như các giải pháp chuyển đổi số phục vụ phát triển ngành.
