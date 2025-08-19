Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, Cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới, là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam…

Sáng 19/8, tại xã Gia Bình (Bắc Ninh), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự và chủ trì Lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Công an nhận định rằng với cảng HKQT Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ sẽ được mở rộng không gian phát triển và trở thành một cực tăng trưởng mới.

"Bên cạnh hoạt động hàng không dân dụng, nơi đây được quy hoạch bố trí Trung Đoàn không quân Công an nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ bảo đảm hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu", Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ quyết tâm với Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành, UBND tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, đến cuối năm 2026 đưa Cảng HKQT Gia Bình khai thác bước đầu, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.

Đồng thời, Đại tướng khẳng định sẽ phối hợp với các đơn vị quan tâm chăm lo thực hiện tốt nhất chính sách theo quy định đối với hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh; hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối Cảng hàng không với Thủ đô vào cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để Cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu vươn tầm quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an trao quà tặng nhà đầu tư, 4 xã có đất phục vụ dự án cảng hàng không và 30 hộ tiêu biểu gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: TTXVN

Theo Quy hoạch, Cảng HKQT Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Đây là sân bay lưỡng dụng, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa mục tiêu dân sự và quân sự, công trình chiến lược, góp phần tăng cường khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đây cũng là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc, đồng thời được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô.

Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền Bắc, Cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới. Đồng thời, biến Cảng HKQT Gia Bình là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng HKQT Gia Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng - an ninh quốc phòng.

Cảng được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng công nghệ hiện đại, sinh trắc học toàn trình, vận hành theo tiêu chuẩn "sân bay xanh" ESG, tích hợp hệ sinh thái dịch vụ cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho hành khách.

Trong giai đoạn đầu đến 2030, dự án hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng hạng mục kỹ thuật và logistics, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Từ sau năm 2030, sân bay tiếp tục được mở rộng với bốn đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Lộ trình phát triển này đồng thời gắn liền với mục tiêu nâng hạng chuẩn dịch vụ: Đến năm 2029 đạt chuẩn Skytrax 4 sao, năm 2032 đạt chuẩn 5 sao và đến năm 2037 trở thành một trong mười sân bay đẹp, thân thiện nhất thế giới.

Đặc biệt, Cảng HKQT Gia Bình cam kết phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế về ESG. Theo đó, sân bay sẽ triển khai quản lý carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation (ACA) với mục tiêu Net-Zero vào năm 2050.

Các hạng mục công trình, đặc biệt là nhà ga hành khách được thiết kế hướng tới chứng chỉ công trình xanh LEED Gold, đồng thời khai thác mạnh mẽ năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời có công suất trên 30MWp, góp phần giảm thiểu phát thải và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch...