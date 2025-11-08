Đây là một trong bốn công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, nằm trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của tỉnh…

Chiều 14/10, tại phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với liên danh ba doanh nghiệp tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Nam Ngạn.

Dự án nhà ở xã hội Nam Ngạn có tổng diện tích sử dụng đất 28.002,9 m2, chia thành hai khu: khu A rộng 14.096,6 m2 và khu B rộng 13.906,3 m2. Các hạng mục công trình chính bao gồm bốn tòa nhà chung cư cao 25 tầng, trong đó mỗi khu xây dựng hai tòa, với khoảng 2.400 căn hộ có diện tích từ 40 m2 đến 77 m2. Ngoài diện tích xây dựng nhà ở, phần đất còn lại được bố trí cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, đường nội khu, bể bơi, sân thể thao và đường dạo bộ, tạo không gian sống xanh, hiện đại và đồng bộ.

Dự án do liên danh Công ty CP Viet Incons, Công ty CP Vinaconex 21 và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư đạt 3.721,2 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các nhà đầu tư là 745 tỷ đồng, gồm Viet Incons góp 225 tỷ đồng (30,2%), Vinaconex 21 góp 112 tỷ đồng (15,03%) và Đầu tư và Thương mại Hà Nội góp 408 tỷ đồng (54,77%). Phần còn lại, tương đương 2.976,2 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 5 năm, từ quý 3/2023 đến quý 3/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Ngạn được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 10/5/2022, là một phần trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của thành phố Thanh Hóa. Dự án cũng cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 17/6/2020. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND chính thức giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Việc khởi công công trình đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch trên giấy sang giai đoạn thực thi cụ thể, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực phía bắc thành phố Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu, quyền cơ bản của người dân và là yếu tố nền tảng bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 1 triệu căn nhà ở xã hội; Thanh Hóa được giao chỉ tiêu 11.500 căn giai đoạn 2025–2030, trong đó năm 2025 là 5.250 căn. Tính cả dự án Nam Ngạn, toàn tỉnh đã có 13 dự án nhà ở xã hội đang và sẽ được triển khai, phản ánh nỗ lực lớn của địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị liên danh nhà đầu tư phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm thi công, tổ chức xây dựng khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và mỹ quan đô thị. Các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, vật liệu, tín dụng và nguồn vốn, bảo đảm dự án triển khai minh bạch, hiệu quả và thông suốt. UBND phường Hàm Rồng sẽ tiếp tục hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực dự án trong suốt quá trình thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khi đủ điều kiện khai thác, chủ đầu tư phải công khai, minh bạch giá bán và đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định, bảo đảm các căn hộ đến tay người có nhu cầu thực sự. Các cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách và lợi ích của chương trình nhà ở xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi. Với quy mô lớn, hạ tầng hiện đại, thời gian thực hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ của các bên, dự án nhà ở xã hội Nam Ngạn được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025–2030, góp phần ổn định dân cư, thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.