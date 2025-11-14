Khơi dậy sức sống mới, kết nối thị trường cho sản phẩm vùng cao

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa – kinh tế đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao...

Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc ngày 14/11/2025, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (UBND tỉnh Lai Châu) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/11/2025 tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của một số tỉnh vùng núi khu vực phía Bắc như: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La, Tuyên Quang.

Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc, đồng thời tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy thị trường tiêu thụ bền vững cho các địa phương miền núi phía Bắc.

74 gian hàng từ các tỉnh vùng núi khu vực phía Bắc được giới thiệu tại Hội chợ. Đặc biệt, các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối lớn trong nước và nước ngoài như: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce, Công ty TNHH IMEX NEWS, Công ty Qing Shan Sheng Shi…cũng góp mặt tại sự kiện lần này.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV.

"Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là ngày hội văn hóa – kinh tế đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc, khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao", ông Linh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn là dịp để quảng bá các sản phẩm đặc trưng, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng miền, thúc đẩy liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế xã hội ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, những năm qua, công tác phát triển thị trường trong nước luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì lĩnh vực này đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng, như: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Chương trình đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên biệt... Nhờ đó, sản phẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được biết đến rộng rãi, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, vừa quảng bá nét đẹp văn hóa vùng miền đến cộng đồng cả nước.

Ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, chia sẻ thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”...

Đồng thời, tăng cường triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá, kết nối đưa sản phẩm nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào hệ thống phân phối của các tỉnh, thành phố; tham gia các gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm truyền thống, dược liệu quý... mà còn là cơ hội để Lai Châu quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm hàng hóa đặc trưng đến với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối, bán lẻ.

Đặc biệt, phiên livestream bán hàng trực tuyến trên kênh TikTok Hello Vietnam tạo dấu ấn nổi bật của Ngày hội, thu hút sự tham gia của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, các KOLs và nhà cung ứng tiêu biểu.

Tại phiên live, nhiều đặc sản nổi bật của Lai Châu được giới thiệu và bán trực tiếp đến người tiêu dùng cả nước như đông trùng hạ thảo An Ngân, mật ong Thanh Xuân, thịt trâu gác bếp, trà sâm Lai Châu, ruốc cá hồi Dương Yến, chè matcha, miến dong khoai sâm Sìn Hồ...

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu nhận định:"Hoạt động này thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đưa nông sản vùng cao tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương qua nền tảng thương mại điện tử".