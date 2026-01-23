Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Không chỉ tại Việt Nam, hành trình chinh phục thị trường của táo Pháp đã và đang diễn ra mạnh mẽ tại các thị trường như Singapore, Thái Lan, thông qua hàng loạt hoạt động sáng tạo do INTERFEL do Hiệp hội Liên ngành Rau quả tươi Pháp triển khai.

Chuỗi hoạt động được triển khai trên các thị trường châu Á là nỗ lực chung nhằm lan tỏa thông điệp chiến dịch châu Âu năm nay - “Europe Never Too Green - Châu Âu, Chuẩn xanh bền vững”. Chiến dịch đặt con người và môi trường ở vị trí trung tâm của sản xuất nông nghiệp. Từ cách kể câu chuyện bền vững tại Singapore đến các trải nghiệm sáng tạo tại Thái Lan và Việt Nam, táo Pháp được giới thiệu không chỉ như một loại trái cây ngon, mà còn như lựa chọn hài hòa giữa sức khỏe cá nhân và trách nhiệm với Trái Đất.

SINGAPORE: THÔNG ĐIỆP BỀN VỮNG

Tại Singapore, táo Pháp được giới thiệu như một đại diện cho phong cách sống xanh và canh tác bền vững – chủ đề mà người dân đảo quốc sư tử quan tâm sâu sắc.

Những nội dung truyền thông nhấn mạnh vào tính bền vững suốt hơn 25 năm của ngành táo Pháp đã được đón nhận tích cực, đặc biệt khi sản lượng năm 2025 dự kiến đạt 1,485 triệu tấn – tăng 4% so với năm trước, cho thấy sự ổn định và khả năng thích ứng của nông nghiệp Pháp trước biến đổi khí hậu.

Hình ảnh tại event Immersive Yoga cùng táo Pháp tại Singapore (Ảnh: DNCC).

Không chỉ có các hoạt động tại siêu thị, Singapore còn khởi động chiến dịch bằng một sự kiện đầy sáng tạo: Immersive Apple Yoga, kết hợp yoga – chăm sóc sức khỏe – nếm táo. Đây là cách INTERFEL đưa hình ảnh táo Pháp vào nhịp sống năng động và chú trọng wellness của người dân Singapore.

THÁI LAN: WORKSHOP DÀNH CHO KOL

Tại Thái Lan, táo Pháp được “chạm tay – nếm thử – sáng tạo” thông qua workshop tại Bangkok. Sự kiện quy tụ nhiều KOL về lifestyle, healthy living và ẩm thực đã mang đến không khí sôi nổi, khi khách mời cùng nhau tạo những ly mocktail từ táo Pháp.

Dưới sự hướng dẫn của Noina - Barista nổi tiếng tại Thái Lan, các khách mời được trải nghiệm hai công thức mocktail đầy sáng tạo từ hai giống táo Royal Gala và Granny Smith.

Sự kiện làm mocktail cùng táo Pháp tại Thái Lan (Ảnh: DNCC).

VÌ SAO TÁO PHÁP CHINH PHỤC ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG CHÂU Á?

Dù xuất hiện ở bất kỳ thị trường nào, điểm chung khiến táo Pháp chinh phục người tiêu dùng chính là: Hương vị rõ ràng và ổn định: giòn – mọng – cân bằng ngọt chua; Nguồn gốc minh bạch: Truy xuất được vùng trồng, quy trình chăm sóc; Tính bền vững: Hơn 25 năm canh tác với công nghệ tưới tiêu và kiểm soát sinh học thân thiện môi trường; Đa dạng giống: Royal Gala ngọt thanh, Granny Smith chua dịu cho đến Juliet® hữu cơ – dịu nhẹ và an toàn.

Cũng như các thị trường lớn trong khu vực, Việt Nam chứng kiến nhu cầu tăng cao đối với trái cây có nguồn gốc rõ ràng. Người tiêu dùng muốn “nhìn thấy – chạm được – nếm thử” và tin tưởng rằng mỗi trái cây phải đảm bảo minh bạch về chất lượng.

Đằng sau những hoạt động trải nghiệm đa dạng tại châu Á là nền tảng nông nghiệp châu Âu được xây dựng trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, minh bạch và phát triển bền vững. Thông qua vai trò điều phối và kết nối, INTERFEL không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn góp phần lan toả mô hình nông nghiệp có trách nhiệm của Pháp – nơi giá trị kinh tế, môi trường và văn hoá ẩm thực được phát triển song song.