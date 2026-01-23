Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa sâu sắc sáng nay khiến VN-Index đỏ sang phiên thứ 3 liên tiếp. Đặc biệt dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng, khiến thanh khoản chung giảm sốc 31% so với sáng hôm qua. Độ rộng cho thấy số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng, nhưng dòng tiền vẫn đang hoạt động mạnh ở nhóm chứng khoán.

VN-Index kết phiên giảm 0,2% tương đương -3,8 điểm bất chấp nhóm Vin tăng: VIC tăng 1,12%, VHM tăng 1,33%, VPL tăng 1,09% đem về 4,9 điểm cho chỉ số. Điều này càng làm nổi bật diễn biến suy yếu ở các nhóm blue-chips còn lại.

Cổ phiếu ngân hàng đảo chiều cả loạt, tất cả các mã trong Top 10 vốn hóa sàn HoSE đều đỏ: VCB giảm 2,68%, BID giảm 0,19%, CTG giảm 0,75%, TCB giảm 0,14%, VPB giảm 1,37%, MBB giảm 0,19%. Toàn bộ nhóm này chỉ có 9/27 mã xanh, trong đó STB tăng 1,73% là đáng kể duy nhất trong rổ VN30. Các mã ngân hàng nhỏ lại tốt hơn: VAB kịch trần, BVB tăng 4,26%, EIB tăng 1,56%, PGB tăng 1,57%.

Đáng chú ý là dòng tiền có tín hiệu rút đi rõ ràng: Tổng giá trị khớp lệnh nhóm ngân hàng trên HoSE đã giảm 36% so với sáng hôm qua. Giao dịch nhóm này trong rổ VN30 giảm 38%. Về mức tuyệt đối, thanh khoản nhóm ngân hàng giảm 1.636 tỷ đồng trong khi tổng VN30 giảm 2.044 tỷ. Trên toàn sàn HoSE cũng vậy, tổng mức giảm là -5.090 tỷ, nhóm ngân hàng giảm 1.636 tỷ.

Từ chênh lệch này có thể thấy cổ phiếu ngân hàng giảm giao dịch khiến thanh khoản chung giảm đáng kể. Tuy nhiên mức giảm tổng thể còn lớn hơn nhiều, đồng nghĩa với các cổ phiếu khác cũng giảm giao dịch. Sự lan tỏa của dòng tiền vì vậy cũng bị ngắt quãng sau phiên khởi sắc hôm qua.

Tuy vậy thị trường cũng không hẳn là toàn tiêu cực. Độ rộng VN-Index cuối phiên có 103 mã tăng/201 mã giảm thì 52 mã còn tăng trên 1%, chiếm 33,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Một số cổ phiếu vẫn xuất hiện thanh khoản rất tốt và giá tăng mạnh như VCI tăng 3,84%, VIX tăng 1,63%, SSI tăng 1,88%, VJC tăng 1,6%, HCM tăng 1,27%, TCX tăng 2,85%, VND tăng 1,56%, PNJ tăng 1,81%. Các cổ phiếu này đều đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhóm chứng khoán chiếm đa số trong các cổ phiếu nói trên cũng thể hiện mảng giao dịch tích cực nhất của thị trường sáng nay. PHS, VUA đang kịch trần và khoảng 20 cổ phiếu khác tăng từ 1% trở lên. Trong 32 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường – từ 100 tỷ đồng trở lên – nhóm chứng khoán cũng đóng góp 6 mã. Đáng tiếc là cổ phiếu chứng khoán không có ảnh hưởng rõ nét về vốn hóa. TCX, SSI và VCI là 3 cổ phiếu đáng kể nhất cũng chỉ đem về khoảng 1,3 điểm cho VN-Index.

Ở phía giảm giá, 102 cổ phiếu đang giảm quá 1%, chiếm 30,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tỷ trọng này còn thấp hơn cả nhóm 52 mã tăng mạnh nhất. Như vậy dù sắc đỏ lan rộng nhưng có yếu tố giảm cầu hơn là bán quá mạnh. Các blue-chips ngân hàng, dầu khí là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất nhóm này. Ngoài ra POW giảm 3,04%, BCM giảm 4,16%, DXG giảm 1,9%, DCM giảm 3,16%, VTP giảm 3,72%, GMD giảm 1,57%, GVR giảm 2,05%, HDC giảm 1,97%, DIG giảm 1,81% cũng thanh khoản từ 60 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mạnh giao dịch cả hai chiều, nhưng bán vẫn trội hơn. Cụ thể, khối này xả 1.878,5 tỷ đồng trên HoSE, giảm 62% so với sáng hôm qua, phía mua đạt 1.168,9 tỷ, giảm 69%, tương ứng bán ròng 709,6 tỷ. Các cổ phiếu bị xả ròng đáng chú ý là VHM -170,2 tỷ, VCB -159,7 tỷ, VPB -65,2 tỷ, VIC -50,5 tỷ. Phía mua ròng có STB +42,9 tỷ, SSI +39,9 tỷ, TCX +38,1 tỷ, ACB +36,2 tỷ…