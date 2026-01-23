Thứ Sáu, 23/01/2026

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Thu Minh

23/01/2026, 10:46

Dự báo nhóm Ngân hàng quốc doanh lãi suất huy động có thể tăng 50- 100bps từ mức hiện tại. Nhóm Ngân hàng Thương mại còn lại sẽ có sự phân hoá và mức tăng lớn hơn (70-150bps).

VnEconomy

Chứng khoán KBSV dự báo xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ tiếp diễn trong năm 2026, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm, với mặt bằng lãi suất tái định ở mức cao hơn khoảng 50 -100 bps so với cuối năm 2025, chủ yếu để cải thiện tăng trưởng tiền gửi huy động, thu hẹp chênh lệch với tăng trưởng tín dụng qua đó giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, cân bằng và ổn định.

Công ty chứng khoán cũng cho rằng áp lực thanh khoản sẽ tiếp tục hiện hữu đối với hệ thống ngân hàng trong giai đoạn đầu năm 2026, do: Chênh lệch tín dụng/ huy động tương đối lớn trong năm 2025, tính đến cuối năm 2025 , mức chênh lệch khoảng 4%. Chênh lệch dự kiến vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm dù có thể thu hẹp nhẹ khi áp lực giải ngân tín dụng đầu năm là không lớn, đồng thời mặt bằng lãi suất tăng cũng giúp thu hút thêm tiền gửi huy động.

Tỷ lệ LDR của nhiều ngân hàng tăng lên gần mức trần quy định 85% của Ngân hàng Nhà nước tạo áp lực gia tăng huy động để tránh rủi ro thanh khoản.

Bên cạnh đó, 80% vốn huy động hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi 50% dư nợ cho vay là trung, dài hạn cũng tiềm ẩn các rủi ro vi phạm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng.

Nhu cầu tiền mặt của người dân và doanh nghiệp thường có xu hướng tăng mạnh giai đoạn cận Tết Nguyên Đán, khiến dòng tiền có xu hướng bị rút ra khỏi hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến thanh khoản hệ thống. Ngoài ra, khoảng 4 - 5 tỷ USD ngoại hối bán kỳ hạn giai đoạn cuối quý 3, đầu quý 4/2025, nếu được Ngân hàng Thương mại thực hiện hợp đồng kỳ hạn đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ gây áp lực giai đoạn tháng 2 - tháng 4/2026.

Lãi suất thị trường 2 (liên ngân hàng) dự báo vẫn ở mức trung bình đến trung bình cao nhằm giữ chênh lệch dương lãi suất USD và lãi suất VND để hỗ trợ ổn định tỷ giá.

Trong nửa sau năm 2026, KBSV kỳ vọng áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ dần hạ nhiệt, nhờ một số yếu tố hỗ trợ đồng thời, bao gồm mặt bằng lãi suất huy động tăng trong nửa đầu năm sẽ giúp cải thiện rõ nét tốc độ tăng trưởng tiền gửi, qua đó củng cố nguồn vốn đầu vào cho hệ thống; hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh sẽ góp phần bổ sung dòng tiền quay trở lại khu vực ngân hàng, hỗ trợ thanh khoản.

Áp lực tăng trưởng tín dụng được dự báo giảm so với năm 2025 khi Ngân hàng Nhà nước định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức khoảng 15%, song song với việc tiếp tục kiểm soát chặt dòng tín dụng vào các lĩnh vực mang tính đầu cơ, đặc biệt là bất động sản. Nhờ đó, áp lực gia tăng lãi suất huy động được kỳ vọng sẽ dịu lại trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Dự báo nhóm Ngân hàng quốc doanh lãi suất huy động có thể tăng 50- 100bps từ mức hiện tại. Nhóm Ngân hàng Thương mại còn lại sẽ có sự phân hoá và mức tăng lớn hơn (70-150bps). Những ngân hàng quy mô nhỏ, không có lợi thế về CASA sẽ chịu áp lực lớn nhất trong việc tăng lãi suất huy động.

Lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2026, tương đồng với xu hướng tăng ở lãi suất huy động do: các Ngân hàng cần tăng lãi suất đầu ra để duy trì NIM, vốn đã trong xu hướng giảm nhiều quý gần đây và đang ở mức thấp kỷ lục; việc room tín dụng thấp hơn 2025, đặc biệt là tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, sẽ khiến áp lực cạnh tranh lãi suất đầu ra giảm mạnh, kéo theo xu hướng tăng lãi suất cho vay rõ rệt ở lĩnh vực bất động sản; nhu cầu tín dụng của nhóm doanh nghiệp và cá nhân cải thiện tốt nhờ kinh tế tăng trưởng.

Dự báo lãi suất cho vay sẽ tăng khoảng 50 - 100bps so với đầu năm 2026, tương đương mức 7.5% - 9.5% bình quân.

áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng áp lực thanh khoản ngân hàng dự báo lãi suất cho vay dự báo lãi suất ngân hàng KBSV KBSV dự báo lãi suất lãi suất cho vay lãi suất huy động 2026 năm 2026 ngân hàng nhà nước tăng lãi suất huy động 2026 tăng trưởng tiền gửi tăng trưởng tín dụng 2026 tín dụng bất động sản tình hình ngân hàng Việt Nam tình hình tài chính Việt Nam

